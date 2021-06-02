«Постковидный хвост» тянется больше года
Год назад в международной группе для русскоговорящих пациентов «Нетипичный коронавирус: обмен опытом» состояло около трех тысяч человек, сейчас — уже почти 50 тысяч. Сюда пишут люди со всей страны, рассказывают о проблемах со здоровьем, знакомятся с теми, кто испытывает похожие симптомы, советуются, делятся опытом. Много среди них и тех, кто не может выйти из постковидного синдрома 7, 10, 13, 15 месяцев. После официального выздоровления от COVID-19 наступает «долгий ковид», он идет волнами, и кажется бесконечным.
«6-ой месяц после ковида, сил вообще нет, еле двигаюсь, ничего не болит, но чувство, будто умираю».
«Дома уже никто не хочет даже слышать о том, что что-то болит, так как срок уже прошел большой после болезни. Очень тяжело морально и физически. И конца этому не видно. Бесит все, сил никаких нет».
«У меня сегодня все тело ломит, сводит и выкручивает, еле хожу. Трясусь вся. 8 месяцев уже прошло после ковида».
«15 месяцев. Неделю назад вдруг 37,3 было два дня, слабость, потом состояние интоксикации 5 дней с тошнотой и головной болью — как похмелье каждый день. Раньше этого симптома не было. Сейчас прошло все, состояние средней паршивости долгого ковида. До сих пор волны бывают, хоть и много времени прошло».
«Сил моих нет с этим жить. Получила анализы. Опять щитовидка, опять печень и тромбоциты выше нормы. Общий анализ крови весь ненормальный. Где искать, уже не знаю. Идет 15-й месяц после болезни».
Страдает 80% пациентов
О первых симптомах классического постковидного синдрома «Доктору Питеру» рассказала Мария Щеглова, врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы.
Мария Щеглова
Неврология, медицинская реабилитация
Врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы
- Общая слабость, утомляемость, раздражительность, тремор рук, депрессия, снижение памяти, головные боли — это наиболее часто встречающиеся жалобы пациентов после COVID-19. Сейчас встречаются пациенты с поражением щитовидной железы — это в основном молодые люди (чаще мужчины, чем женщины) до 35 лет, которые болели коронавирусной инфекцией достаточно легко. Как правило, это тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы).
По наблюдение врача, постковидным синдромом страдают 80 процентов тех, кто переболел COVID-19.
- Остальные 20 процентов либо вовсе не испытывают симптомов постковидного синдрома, либо не замечают в силу своей молодости и активности.
Долгосрочные осложнения COVID-19 могут проявиться практически где и когда угодно.
- Как правило, при тяжелом течении болезни яркость картины постковидного синдрома более выражена, — говорит Мария Щеглова. — Чаще всего это поражение сердечно-сосудистой системы, мобильность артериального давления, гиперкризы, инсульты… После тяжелых инсультов к нам поступают пациенты с повторными пневмониями, обусловленными тромбоэмболией легочных артерий.
Считается, что классический постковидный синдром длится от одного до трех месяцев. В дальнейшем, по словам Марии Щегловой, у пациентов возможно более позднее проявление постковидных симптомов на фоне повторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.
Понять закономерности развития постковида врачи пока не могут. В научных медицинских публикациях описывают отдаленные последствия COVID-19 в виде рассеянного склероза и онкозаболеваний. Но насколько это правда, покажет только время.
- В нашей практике есть единичные случаи синдрома Гийене-Барре. Это может быть злокачественное, тяжелое течение болезни, когда человек в течение нескольких дней становится обездвижен, прекращают работать руки и ноги, в худшем варианте пациент перестает глотать и самостоятельно дышать, и тогда его уже переводят в реанимацию, подключают к аппарату ИВЛ.
Редкие симптомы
Выпадение волос, потливость (или, наоборот, зябкость), аносмия (потеря обоняния) и паросмия (искаженное восприятие запахов) — из категории «редких» симптомов постковидного синдрома давно перешли в массовые. Сегодня в списке самых необычных признаков лонг-ковида, судя по рассказам переболевших, чаще всего встречается повышенное слюноотделение, жжение языка и навязчивые сны.
Снятся покойники
«После того, как переболела ковидом, начали сниться мертвецы. Сначала близкие, потом далекие. Каждую ночь. Больше года! Некоторые приходят один раз, некоторые часто. Кто-то умер недавно. Кто-то, как бабушка, много лет назад. Есть те, кто умер от коронавируса и кто вообще с этим никак не связан. Есть вообще незнакомые. Все довольные, счастливые, деловые. Кто-то зовет с собой (не иду), кого-то наоборот жду откуда-то. Я бы не сказала, что это кошмары. Добрые мертвецы, веселые, положительно настроенные, просто много и каждую ночь больше года. Объяснить, к чему в снах после коронавируса такое массовое столпотворение мертвых, никто не может, ни священник, ни психолог».
Не действует алкоголь
«Через месяц после ковида пропал эффект опьянения от алкоголя».
«Только пиво вызывает опьянение и аппетит, и приятно расслабляет. Пью ведрами. От остального алкоголя ничего, только давлюсь».
«Не действуют ни водка, ни коньяк, ни ликер. Все как компот».
Текут слюни
«Мышцы сводило, будто бы я лизнула лимон, при этом обильно выделялась слюна».
«Жжение на кончике языка и неконтролируемо текут слюни».
Жжет затылок, губы, лицо, язык
«Меня беспокоит стягивание в разных областях головы и лица (лоб, щеки, виски, затылок), может даже немного жжение, не могу объяснить точно».
«Сверху головы как будто бы какое-то давление. Это постоянно и не проходит. Глаза красные на протяжении долгого времени. Лечение у невролога не помогло».
«У меня было постоянно жжение в голове, губ, спазм мышц лица. Ходила к неврологу. Потом к психиатру. Месяц пила антидепрессанты. Уже идет 5-й месяц постковида».
«А у меня язык и нёбо горят огнем, и ничем не потушить уже третий месяц».
Немеет голова
«В конце сентября начались проблемы со сном — просыпался от онемения головы».
«Но вот опять, часть головы немеет, сон просто ужасный, каждый час просыпаюсь просто так, иногда чувствую онемение, жжение».
«В течении дня чувствую какое-то тепло на макушке, как-будто что-то греет ее».
Пропадает чувство реальности
«Сидишь и думаешь: я вообще существую? Подходила к зеркалу и спрашивала „Кто ты“? Почему-то задавалась этим вопросом. Но не потому что себя не узнавала, а потому что сознание погружалось в какую то тревожную философию о причинах появления себя как разума во вселенной».
«Смотрела на себя как из второго сознания, которое стремится постичь первое. Теперь я понимаю, как это — быть зомби».
«Существуешь в параллельном мире, все живут как-то не с тобой, а ты один среди людей и не можешь понять, что происходит, будто барахтаешься под тяжелым душным одеялом и не можешь освободиться, безысходность накрывает, паника, усталость валит с ног».
«У меня тоже было такое состояние. Я практически не выходила. Только лежала. Со страху пару раз вызывала скорую. Анализы, УЗИ, биохимия в норме. Пила успокоительные. Стало легче. Сейчас есть фоновая тревога, но не такая сильная. Надеюсь, уже проходит. Четвертый месяц пошел».
Прививкой постковид не вылечить
- Протокол лечения постковидного синдрома есть, но он достаточно условный, не выработанный с такой же точностью, как лечение пациентов непосредственно с ковидом, — рассказывает Мария Щеглова. — Поэтому лечение постковида индивидуальное, с учетом всех соматических патологий — в основном, это пациенты с сахарным диабетом, сосудистыми проблемами. У молодых людей реабилитация идет более активно и они быстро выходят из постковидного синдрома.
Сами постковидники, обсуждая методы лечения постковидного синдрома, выдвигают версию о том, что избавиться от страданий якобы может помочь прививка от коронавируса: «говорят прививками излечиваются от лонг-ковида, в теории иммунитет перефокусируется на новый патоген».
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Идея стимулировать иммунную систему с помощью каких-то патогенов не нова. Я знаю многих российских специалистов — микробиологов и инфекционистов, которые такую мысль поддерживают. Но в больших надежных исследованиях это теория не находит подтверждения, — говорит Николай Крючков. — Сразу после выздоровления делать прививку от коронавируса смысла никакого нет. Скорее всего, никакого дополнительного улучшения иммунитета не будет. Вакцины, которые сейчас вышли на мировой рынок, содержат в себе S-антиген, который у небольшого количества людей способен оказывать патологическое действие, повышая свертываемость крови, вплоть до тромбозов. При этом у разных вакцин выраженность этих вакцин заметно отличается. Самый нашумевший пример — «Астразенека» и в меньшей степени «Джонсон и Джонсон». Не лишены такого эффекта и мРНК-вакцины — «Пфайзер» и «Модерна», в том числе и «Спутник». А так как постковид часто связан с плохой свертываемостью крови, то я не советую добавлять проблем.
Вакцинироваться после заболевания нужно не раньше, чем через шесть месяцев. Как минимум полгода, а скорее всего, и дольше.
По словам Николая Крючкова, восстановление после ковида процесс не быстрый и может занимать до двух месяцев. Антикоагулянтная, противовоспалительная терапия — только по назначению лечащего врача.
- Больше гулять на свежем воздухе, — советует Николай Крючков. — Но физическая нагрузка должна быть умеренной — по результатам вскрытия у постковидников наблюдается воспаление сердечной мышцы, которое протекает в течение нескольких месяцев после заболевания.
- В течение двух-трех месяцев после перенесенного заболевания мы советуем пациентам избегать яркого солнца, — говорит Мария Щеглова, врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы. — А рекомендации общие — режим, полноценное питание, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, прием препаратов (особенно тех, которые препятствуют тромбоэмболическим осложнениям), прогулки на свежем воздухе, морские курорты.
Врачи призывают постковидников не заниматься самолечением, а при появлении первых симптомах, пусть даже самых странных и необычных, обращаться к врачу.
- Участковые врачи в зависимости от клинической картины направят пациента в реабилитационную клинику. Сейчас их много — и на базе санаториев, и городских стационаров, — говорит Мария Щеглова.
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