«Постковидный хвост» тянется больше года

Год назад в международной группе для русскоговорящих пациентов «Нетипичный коронавирус: обмен опытом» состояло около трех тысяч человек, сейчас — уже почти 50 тысяч. Сюда пишут люди со всей страны, рассказывают о проблемах со здоровьем, знакомятся с теми, кто испытывает похожие симптомы, советуются, делятся опытом. Много среди них и тех, кто не может выйти из постковидного синдрома 7, 10, 13, 15 месяцев. После официального выздоровления от COVID-19 наступает «долгий ковид», он идет волнами, и кажется бесконечным.

«6-ой месяц после ковида, сил вообще нет, еле двигаюсь, ничего не болит, но чувство, будто умираю».

«Дома уже никто не хочет даже слышать о том, что что-то болит, так как срок уже прошел большой после болезни. Очень тяжело морально и физически. И конца этому не видно. Бесит все, сил никаких нет».

«У меня сегодня все тело ломит, сводит и выкручивает, еле хожу. Трясусь вся. 8 месяцев уже прошло после ковида».

«15 месяцев. Неделю назад вдруг 37,3 было два дня, слабость, потом состояние интоксикации 5 дней с тошнотой и головной болью — как похмелье каждый день. Раньше этого симптома не было. Сейчас прошло все, состояние средней паршивости долгого ковида. До сих пор волны бывают, хоть и много времени прошло».

«Сил моих нет с этим жить. Получила анализы. Опять щитовидка, опять печень и тромбоциты выше нормы. Общий анализ крови весь ненормальный. Где искать, уже не знаю. Идет 15-й месяц после болезни».

Страдает 80% пациентов