Майские показатели похожи на ноябрьские

- Число ежедневно выявляемых случаев поднялось на прошлой неделе выше полутора тысяч, — рассказывает аналитик Алексей Куприянов. — Ежедневные госпитализации — выше 400 случаев. Число госпитализированных достигло 18 тысяч человек. Это приблизительно показатели ноября 2020 года. Начинающаяся неделя покажет, удержится волна или пойдет на спад, но пока оснований для благоприятного прогноза немного. К тревожным симптомам я бы отнес и то, что несколько дней назад перестали публиковать информацию о количестве больных на ИВЛ — эта цифра медленно росла.

Как отмечает эксперт, из всех показателей полностью соответствуют реальности, видимо, только числа, связанные с госпитализацией.

- Число смертей несколько занижено, — говорит Алексей Куприянов. — Трудно сказать, насколько оно занижено сейчас, но, вероятно, не более чем в полтора раза. Количество выявляемых и, соответственно, активных случаев занижены в разы.

Оценить масштаб расхождений между реальными и официальными цифрами можно только приблизительно.