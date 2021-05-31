Майские показатели похожи на ноябрьские
- Число ежедневно выявляемых случаев поднялось на прошлой неделе выше полутора тысяч, — рассказывает аналитик Алексей Куприянов. — Ежедневные госпитализации — выше 400 случаев. Число госпитализированных достигло 18 тысяч человек. Это приблизительно показатели ноября 2020 года. Начинающаяся неделя покажет, удержится волна или пойдет на спад, но пока оснований для благоприятного прогноза немного. К тревожным симптомам я бы отнес и то, что несколько дней назад перестали публиковать информацию о количестве больных на ИВЛ — эта цифра медленно росла.
Как отмечает эксперт, из всех показателей полностью соответствуют реальности, видимо, только числа, связанные с госпитализацией.
- Число смертей несколько занижено, — говорит Алексей Куприянов. — Трудно сказать, насколько оно занижено сейчас, но, вероятно, не более чем в полтора раза. Количество выявляемых и, соответственно, активных случаев занижены в разы.
Оценить масштаб расхождений между реальными и официальными цифрами можно только приблизительно.
Согласно данным Межведомственного городского совета, у нас госпитализируют приблизительно каждого третьего заболевшего. Из них каждый десятый умирает.
- Если принять данные о выявляемых случаях за чистую монету, это соответствует средней летальности около 3 %. При том, что оценки IFR (infection fatality rate — коэффициент уровень смертности от инфекции) для разных возрастных групп разнятся, 3% в среднем у нас получиться не может никак — усредненное IFR приблизительно в 4-5 раз ниже. Это означает, что приблизительные оценки числа ежедневно инфицируемых и общего числа активных случаев в четыре-пять раз выше официально регистрируемых, — считает Алексей Куприянов.
Койки опять ставят в коридорах
Татьяна Суровцева
медицина
Главный врач Городской клинической больницы № 20 (Санкт-Петербург)
- Ситуация непростая, рост госпитализаций пошел после майских праздников, и пока замедления я не вижу, — рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Суровцева. — 526 коек полностью заняты, иногда бывает и перегруз, когда койки приходится ставить в коридоры.
Особенностью майской вспышки заболеваемости врачи называют резко помолодевший возраст пациентов. В отличие от второй, осенней волны, когда госпитализировали в основном людей старше 50-60 лет, в третью волну скорые привозят совсем молодых.
- У нас немало пациентов до 30 лет, — говорит Татьяна Суровцева. — Нередки случаи, когда люди повторно заболевают через 9 или 11 месяцев после выписки из больницы. К сожалению, бывает, что во второй раз болеют гораздо тяжелее, чем в первый. Повторное заболевание протекает с большими осложнениями. Часто заболевают повторно медицинские сотрудники, которые испытывают большую вирусную нагрузку. Ковид есть ковид. Это высокая температура, у кого-то головные боли, закладывает нос, болит горло, и не всегда это кашель. Но я думаю, что эпидемия к 2022 году все-таки закончится, кто-то привьется, кто-то переболеет, и коллективный иммунитет достигнет высокого уровня. Ковид останется как обычное, гриппозное заболевание.
Комментарии2