«Парацетамол применяют 46-56 процентов беременных в разных странах», — озвучили статистику врачи.

Появляется все больше данных о том, что парацетамол (ацетаминофен) ухудшает когнитивные функции организма в будущем, увеличивает количество поведенческих проблем у ребенка.

«Мы обнаружили ацетаминофен в меконии, — уточнили в Университете Барселоны. — Он связан с повышением вероятности СДВГ в возрасте 9-10 лет».

Осталось открытой тема, воздействует ли парацетамол на девочек и мальчиков одинаково. По последним исследованиям шансы на аутизм выше у мальчиков, а СДВГ — у девочек. В исследовании приняли 996 пар мать — ребенок.