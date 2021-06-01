Парацетамол во время беременности может быть причиной аутизма и СДВГ — новое исследование
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Самый безобидный анальгетик — парацетамол (действующее вещество ацетаминофен) оказался не таким уже безобидным. Если руководствоваться выводами ученых из Университета Барселоны, он негативно сказывается на когнитивных способностях детей, матери которых во время беременности принимали этот препарат. По мнению ученых, прием парацетамола во время беременности повышает риск развития аутизма у ребенка на 19 процентов, СДВГ — 21 процент.

Ошибка маловероятна, в фокус-группе участвовали почти 74 тысячи пар мать — ребенок.

«Воздействие ацетаминофена оценивали с помощью опроса матерей», — уточнили методику исследования в Европейском журнале эпидемиологии.

Мальчики, по одному из вариантов оценки данных, больше страдали от парацетамола, который принимали матери во время беременности, нежели девочки. В другой выборке шансы получить аутизм или СДВГ были равны у обоих полов.

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«Парацетамол применяют 46-56 процентов беременных в разных странах», — озвучили статистику врачи.

Появляется все больше данных о том, что парацетамол (ацетаминофен) ухудшает когнитивные функции организма в будущем, увеличивает количество поведенческих проблем у ребенка.

«Мы обнаружили ацетаминофен в меконии, — уточнили в Университете Барселоны. — Он связан с повышением вероятности СДВГ в возрасте 9-10 лет».

Осталось открытой тема, воздействует ли парацетамол на девочек и мальчиков одинаково. По последним исследованиям шансы на аутизм выше у мальчиков, а СДВГ — у девочек. В исследовании приняли 996 пар мать — ребенок.

Интересный факт

Дети, которые подвергались воздействию парацетамола до рождения, появлялись у немолодых и нерожавших матерей с высоким уровнем образования и лишним весом до беременности. Они сообщали об употреблении алкоголя, курении и стрессах во время беременности.

Алена Безменова