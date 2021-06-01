Самый безобидный анальгетик — парацетамол (действующее вещество ацетаминофен) оказался не таким уже безобидным. Если руководствоваться выводами ученых из
Ошибка маловероятна, в фокус-группе участвовали почти 74 тысячи пар мать — ребенок.
«Воздействие ацетаминофена оценивали с помощью опроса матерей», — уточнили методику исследования в Европейском журнале эпидемиологии.
Мальчики, по одному из вариантов оценки данных, больше страдали от парацетамола, который принимали матери во время беременности, нежели девочки. В другой выборке шансы получить аутизм или СДВГ были равны у обоих полов.
«Парацетамол применяют 46-56 процентов беременных в разных странах», — озвучили статистику врачи.
Появляется все больше данных о том, что парацетамол (ацетаминофен) ухудшает когнитивные функции организма в будущем, увеличивает количество поведенческих проблем у ребенка.
«Мы обнаружили ацетаминофен в меконии, — уточнили в Университете Барселоны. — Он связан с повышением вероятности СДВГ в возрасте 9-10 лет».
Осталось открытой тема, воздействует ли парацетамол на девочек и мальчиков одинаково. По последним исследованиям шансы на аутизм выше у мальчиков, а СДВГ — у девочек. В исследовании приняли 996 пар мать — ребенок.
Интересный факт
Дети, которые подвергались воздействию парацетамола до рождения, появлялись у немолодых и нерожавших матерей с высоким уровнем образования и лишним весом до беременности. Они сообщали об употреблении алкоголя, курении и стрессах во время беременности.
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