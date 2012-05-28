Аутизм и ДЦП: Как влияют прививки на врожденные заболевания. Отвечает специалист по иммунопрофилактике

Вокруг вакцинации от коронавируса до сих пор существует много мифов. Один из них - связь ДЦП, аутизма и прививки, прокомментировала главный специалист по иммунопрофилактике петербургского комитета по здравоохранению Сусанна Харит.

- Людей с ДЦП прививать от коронавируса можно и нужно, - считает доктор медицинских наук Сусанна Харит. - Они как и все подвержены заболеваниям, в том числе и вакциноуправляемым, могут заболеть тяжело и это усугубит их фоновое заболевание.

Врач разъяснила, откуда появились и почему до сих пор живут мифы о связи вакцинации с возникновением аутизма и ДЦП. По ее словам, "бомба" взорвалась в конце прошлого века. В медицинском журнале The Lancet была опубликована статья врача, который заявил, что наблюдал у детей, привитых от кори, паротита и краснухи, воспалительные явления в кишечнике и поведенческие изменения. Через некоторое время появилась еще одна статья, в которой говорилось, что после детских прививок может развиться аутизм.

- Это привело к тому, что родители перестали прививать своих детей от кори, паротита и краснухи, - пояснила Сусанна Харит. - И в начале 21 века случилась серьезнейшая вспышка кори в европейских странах, а затем и энцефалитов. Дело в том, что корь дает очень тяжелые поражения мозга у одного из 1000 заболевших, и даже летальные исходы.

Вспышка кори стала причиной проведения серьезных исследований аутизма и выявления взаимосвязи этого заболевания и вакцинации.

- Оказалось, что аутизм - это полигенно-наследуемая патология. К развитию аутизма приводят мутации и изменения в генах. Они могут случаться внезапно и передаваться по наследству рецессивно, то есть - не обязательно в каждом поколении. Перенесенные женщинами инфекции тоже увеличивают риск аутизма у ребенка, - разъяснила специалист по вакцинопрофилактике. - А потом в Дании провели масштабные эксперименты - большое количество детей разделили на привитых и непривитых от кори, паротита и краснухи, и оказалось, что число детей с аутизмом идентично в обоих группах. Сейчас в мире отмечается рост аутизмо-подобных синдромов у детей, их очень много, но совершенно точно никакой связи с вакцинацией нет.

Что касается ДЦП, эксперт по иммунопрофилактике пояснила, что и эта крайне тяжелая патология - врожденная. Проблема в том, что ее симптоматика усугубляется со временем и диагноз ребенку ставят ближе к полугоду.

- К этому времени родители уже сделали малышу прививки, и когда они узнают о диагнозе, справиться с этим сложно, сложно принять, что это врожденная патология, - поясняет Сусанна Харит. - Родители пытаются искать что-то, что было сделано ребенку извне и приходит мысль, что все случилось из-за вакцинации. Но никакого отношения к ней эта тяжелая врожденная патология не имеет. Мало того, прививать детей необходимо. У детей с ДЦП сложная реабилитация, много социальных контактов, посещений медицинских учреждений, и риск инфицирования возрастает.

То же самое касается вакцинации детей с аутизмом, отмечает врач.

- Диагноз "аутизм" зачастую ставится на втором году жизни, когда выясняется, что коммуникация ребенка не такая, как должна быть. Родители тоже склонны обвинять в проблеме вакцинацию, воздействие извне, отсюда и появляются эти взаимосвязи, - говорит специалист по вакцинопрофилактике. - Но эти две патологии никакого отношения к вакцинации не имеют. Надо делать прививки, чтобы инфекционное заболевание не усугубило течение основного.

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