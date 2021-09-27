Британская благотворительная организация, занимающаяся финансированием исследований всех видов рака крови (Blood Cancer UK) выяснила, что большинство взрослого населения Великобритании не могут назвать даже одного симптома рака крови. Хотя это очень коварное заболевание и чтобы добиться стойкой ремиссии, нужна именно ранняя диагностика.

После опроса благотворители выяснили, что 56% опрошенных не могут назвать ни одного симптома рака крови, только 1% из 2035 человек назвали лихорадку, а еще 3% — одышку. О результатах пишет издание Express.

Однако ни одышку, ни лихорадку нельзя отнести к самым ранним признакам заболевания. На то, что у вас рак крови, могут указать:

постоянная усталость;

ночная потливость;

внезапная потеря веса.

Именно эти три симптома — первые тревожные звоночки, особенно, если вы заметили сразу все. В таком случае ни в коем случае нельзя откладывать визит к онкологу.

«Люди часто игнорируют или преуменьшают важность этих симптомов, но результат может быть разрушительным», — сказала Кейт Кейтли, глава службы поддержки Blood Cancer UK.