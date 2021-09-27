Британская благотворительная организация, занимающаяся финансированием исследований всех видов рака крови (Blood Cancer UK) выяснила, что большинство взрослого населения Великобритании не могут назвать даже одного симптома рака крови. Хотя это очень коварное заболевание и чтобы добиться стойкой ремиссии, нужна именно ранняя диагностика.
После опроса благотворители выяснили, что 56% опрошенных не могут назвать ни одного симптома рака крови, только 1% из 2035 человек назвали лихорадку, а еще 3% — одышку. О результатах
Однако ни одышку, ни лихорадку нельзя отнести к самым ранним признакам заболевания. На то, что у вас рак крови, могут указать:
постоянная усталость;
ночная потливость;
внезапная потеря веса.
Именно эти три симптома — первые тревожные звоночки, особенно, если вы заметили сразу все. В таком случае ни в коем случае нельзя откладывать визит к онкологу.
«Люди часто игнорируют или преуменьшают важность этих симптомов, но результат может быть разрушительным», — сказала Кейт Кейтли, глава службы поддержки Blood Cancer UK.
Еще одна причина, из-за которой пациенты поздно обращались к врачу — пандемия коронавируса. Симптомы рака крови иногда путали с симптомами новой инфекции, добавила Кейтли.
Через некоторое время болезнь «раскрывается». У больного появляется новая симптоматика:
необъяснимые синяки или кровоподтеки;
шишки и припухлости на теле;
сбивчивое дыхание;
вы постоянно болеете вирусными инфекциями;
лихорадка;
сыпь и зуд на коже;
боли в костях, суставах, а также в брюшной полости;
бледность.
Благотворители просят очень внимательно относиться к своему здоровью. По статистике, рак крови обнаруживают у каждого 19 взрослого человека. И обращаются за помощью тогда, когда сделать уже ничего нельзя. Поэтому, если вы чувствуете странные изменения в организме — запишитесь к терапевту. Так, хронический лимфолейкоз (основная форма рака крови), обычно не вызывает никаких симптомов на ранней стадии и может быть обнаружен только после сдачи анализа крови.
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