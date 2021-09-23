- Желательно обращать внимание на такие изменения в организме, когда вдруг при в целом хорошем самочувствии стало давить в груди, или появилась одышка, или длительное чувство нехватки воздуха, — советует Анна Кореневич. — Еще один опасный симптом — приступ резкой слабости и потливости, когда хочется лечь. При этом желательно измерить давление. Если оно упало — 90 или 80 на шестьдесят, и при этом есть какой-то дискомфорт в груди, или ко всему прочему — проблемы с дыханием, то очень высока вероятность, что происходит какая-то сердечно-сосудистая катастрофа. Возможно, это инфаркт сердца, возможно, это тромбоэмболия легочной артерии — тромб оторвался. Лучше всего в такой момент вызывать скорую или хотя бы сразу после этого события сделать кардиограмму.

Врач подчеркнула, что даже если вы перенесли «инфаркт на ногах», он все равно опасен, как и любой другой — его нужно «основательно» лечить. Он ничем не отличается от обычного инфаркта.

- Такие люди находятся в большей опасности — они не знают о своей проблеме и не получают никакого лечения, — пояснила кардиолог. — А человеку надо принимать лекарства, проходить ежегодные обследования, наблюдаться у врача, вести здоровый образ жизни, поддерживать режим правильного питания, включать дозированные физические нагрузки.

Анна Кореневич отметила, что обращать внимание на любые изменения в организме должны люди старше 40 лет, особенно, если есть подозрение на атеросклероз, а также курящие, с лишним весом и имеющие диагноз «сахарный диабет».