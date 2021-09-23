Что такое тромб и чем он опасен, в эпоху пандемии коронавируса знают все. Сгусток, который чаще всего образуется в сосудах ног и легких, угрожает жизни и может быть следствием перенесенного ковида или побочным эффектом сделанной прививки от коронавируса.
Врачи предупреждают еще об одном опасном состоянии — так называемом «инфаркте на ногах» или «тихом инфаркте». Его нередко пропускают и не придают значение болевым ощущениям. А выявляют, когда пациент приходит на диспансеризацию и делает кардиограмму.
- Когда к нам приходит пациент снять кардиограмму перед операцией или во время диспансеризации, вдруг выявляются рубцовые изменения в сердце, —
По словам врача, если с момента такого инфаркта прошло больше двух месяцев, его давность установить очень сложно, но у пациента обязательно спрашивают, случалось ли у него резкое ухудшение здоровья и какие симптомы наблюдались. Оказывается, о «тихом инфаркте» вполне может говорить не только сильная одышка, слабость или тяжесть в груди, но и боли в животе и тошнота. Эксперт говорит, что чаще всего этот болевой синдром не ярко выражен и не очень продолжителен, и многим достаточно просто отлежаться — несколько часов или один день. Поэтому «тихий инфаркт» остается незамеченным.
- Желательно обращать внимание на такие изменения в организме, когда вдруг при в целом хорошем самочувствии стало давить в груди, или появилась одышка, или длительное чувство нехватки воздуха, — советует Анна Кореневич. — Еще один опасный симптом — приступ резкой слабости и потливости, когда хочется лечь. При этом желательно измерить давление. Если оно упало — 90 или 80 на шестьдесят, и при этом есть какой-то дискомфорт в груди, или ко всему прочему — проблемы с дыханием, то очень высока вероятность, что происходит какая-то сердечно-сосудистая катастрофа. Возможно, это инфаркт сердца, возможно, это тромбоэмболия легочной артерии — тромб оторвался.Лучше всего в такой момент вызывать скорую или хотя бы сразу после этого события сделать кардиограмму.
Врач подчеркнула, что даже если вы перенесли «инфаркт на ногах», он все равно опасен, как и любой другой — его нужно «основательно» лечить. Он ничем не отличается от обычного инфаркта.
- Такие люди находятся в большей опасности — они не знают о своей проблеме и не получают никакого лечения, — пояснила кардиолог. — А человеку надо принимать лекарства, проходить ежегодные обследования, наблюдаться у врача, вести здоровый образ жизни, поддерживать режим правильного питания, включать дозированные физические нагрузки.
Анна Кореневич отметила, что обращать внимание на любые изменения в организме должны люди старше 40 лет, особенно, если есть подозрение на атеросклероз, а также курящие, с лишним весом и имеющие диагноз «сахарный диабет».
Ранее кардиолог Злобина предупредила, что ранним признаком атеросклероза может быть давящая жгучая боль за грудиной после физических нагрузок. Боль может отдавать в левую руку, левую лопатку и в нижнюю челюсть. Она довольно быстро исчезает. Но появляется все чаще: при ходьбе или даже в состоянии покоя.
Пять ранних признаков образования тромбов назвали эксперты EMA, Европейского агентства лекарственных средств, при которых пациенты должны немедленно обращаться за медицинской помощью
одышка и сбивчивое дыхание,
боль в груди,
отеки ног,
постоянная боль в области живота,
неврологические симптомы.
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