История со смертью 48-летнего Юрия Шатунова от обширного инфаркта — подтверждение тому, что сердце может отказать в любом возрасте. И очень важно вовремя понять, что это инфаркт, чтобы правильно действовать, а не терять драгоценное время. Вызывать скорую, а не самостоятельно обращаться к врачам, всегда высок риск того, что необходимую помощь в условиях поликлиники или амбулаторного пункта вам оказать не смогут, просто не будет необходимых специалистов и оборудования.

При инфаркте огромную роль играет время. На спасение жизни его не так много. По мнению врачей, помощь необходимо оказать не позднее 30-45 минут от начала приступа. Но надо учитывать, что в случае с инфарктом, не всегда показатель «острая боль». У острого коронарного синдрома бывают нетипичные или, даже, стертые формы. О необычных и нетипичных проявлениях инфаркта «Доктор Питер» поговорил с кардиологом Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационнй центр» при Минздраве России (НМИЦ ЛРЦ), сомнологом, кандидатом медицинских наук Ириной Литвяковой.