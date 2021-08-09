Накануне Петростат опубликовал ежегодную статистику по рождаемости и смертности в Петербурге. Самый высокий процент среди причин летальных исходов — у сердечно-сосудистых заболеваний. От них в 2020 году скончались 36 576 петербуржцев. У женщин сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 54 процента смертей от общего количества, у мужчин — 45,1 процента. Почему инфаркты все чаще диагностируют у молодых? По каким симптомам заранее понять, что начинается инфаркт миокарда? И как изменились способы лечения острых коронарных расстройств? «Доктор Питер» поговорил с кандидатом медицинских наук, заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорем Кочановым.
Игорь Кочанов
Интервенционная кардиология
Заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова
- Какие болезни сердца существенно помолодели?
- В последние десятилетия мы наблюдаем преобладание в образе жизни гиподинамии, а также употребление продуктов с высоким уровнем углеводов и насыщенных жирных кислот, курение, избыточную массу тела. Все перечисленное является факторами риска развития таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия в более раннем возрасте. Но следует отметить, что в сейчас все большая часть молодежи отдает предпочтение здоровому образу жизни, что может изменить ситуацию к лучшему.
- Вы помните самого молодого пациента, которому потребовалось установить стент?
- В нашей клинике самому молодому пациенту, которому мы установили стент в коронарную артерию, было 25 лет. Но у него были факторы риска — нарушения обмена жиров с высоким уровнем холестерина и липопротеидов низкой плотности (они переносят в организме «плохой» холестерин и оставляют жировые отложения на стенках сосудов).
- Как понять, что у тебя начинается инфаркт? Есть ли какие-то симптомы, которые возникают за несколько дней?
- У части пациентов наблюдаются предвестники инфаркта миокарда, но это происходит далеко не во всех случаях. За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали. В такой ситуации целесообразно обратиться за медицинской помощью.
- Сколько времени есть у человека с момента возникновения боли до момента, когда изменения станут необратимы?
- Если мы говорим об остром коронарном синдроме, то с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть совсем немного времени, около 15-20 минут. Поэтому и важно, чтобы люди знали о клинических проявлениях инфаркта миокарда и необходимости как можно раньше обратиться за медицинской помощью. К типичным проявлениям инфаркта относятся интенсивные давящие и/или жгучие боли за грудиной продолжительностью более 20 минут, они часто сопровождаются холодным потом и чувством страха. Наилучшие результаты в лечении острого инфаркта миокарда достигаются, если промежуток времени от начала симптомов до восстановления кровотока в коронарной артерии составляет менее 90 минут.
- Какие заболевания сердечно-сосудистой системы перестали быть смертельными после появления новых методов лечения?
- К сожалению, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизить на 100 процентов невозможно. Но можно выделить три группы высокотехнологичных методов лечения, за счет которых удалось существенно снизить летальность. Это чрескожные коронарные вмешательства со стентированием при остром инфаркте миокарда, транскатетерная имплантация аортального клапана у больных с критическим аортальным стенозом и эндоваскулярная тромбэкстракция или тромбаспирация при лечении ишемического инсульта.
Смертность от инфаркта миокарда в стационарах Петербурга, где есть возможность выполнения стентирования коронарных артерий, почти в три раза меньше, в сравнении с больницами, где такие вмешательства не проводятся.
Что касается тяжелого аортального стеноза, то пятилетняя выживаемость без операции составляет 15 процентов и менее, в то время как после эндоваскулярной или кардиохирургической имплантации клапана она увеличивается до 65-80 процентов. Что касается ишемического инсульта, лечение его с помощью современных эндоваскулярных методов позволяет в большей степени снизить уровень инвалидизации пациентов и чуть в меньшей степени — летальность.
- Как часто операция на сердце и сосудах может закончиться летальным исходом?
- Летальность зависит от того, является ли вмешательство плановым или экстренным, а также от тяжести состояния больного и его сопутствующей патологии. При плановых операциях по стентированию коронарных артерий, летальность составляет менее 0,5 процента. Среди пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда, летальный исход даже после успешно выполненной операции составляет в среднем 7 процентов. Зачастую, неблагоприятный исход связан с поздним обращением пациентов за медицинской помощью и большим объемом гибели кардиомиоцитов (клеток сердца) из-за длительной ишемии.
- Как быстро восстанавливаются пациенты после стентирования?
- После плановой операции стентирования пациент обычно выписывается на следующий день и может вернуться к привычному образу жизни. В случае вмешательства по поводу инфаркта миокарда продолжительность госпитализации и восстановления зависит от тяжести течения. При неосложненном инфаркте миокарда пациенты, как правило, выписываются через неделю.
- Нужна ли после этого реабилитация?
- Согласно европейским рекомендациям по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация показана тем пациентам, которых госпитализировали с острым коронарным синдромом или которым выполнили реваскуляризацию миокарда (восстановление проходимости артерий сердца хирургическим методом). Кардиологическая реабилитация — это комплексная программа, в нее входят физические упражнения, коррекцию факторов риска, обучение и психологическая поддержка. Реабилитация на основе физических упражнений снижает количество госпитализаций и улучшает качество жизни по сравнению с обычным лечением и может снизить смертность в долгосрочной перспективе.
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