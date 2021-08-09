- Как понять, что у тебя начинается инфаркт? Есть ли какие-то симптомы, которые возникают за несколько дней?

- У части пациентов наблюдаются предвестники инфаркта миокарда, но это происходит далеко не во всех случаях. За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали. В такой ситуации целесообразно обратиться за медицинской помощью.

- Сколько времени есть у человека с момента возникновения боли до момента, когда изменения станут необратимы?

- Если мы говорим об остром коронарном синдроме, то с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть совсем немного времени, около 15-20 минут. Поэтому и важно, чтобы люди знали о клинических проявлениях инфаркта миокарда и необходимости как можно раньше обратиться за медицинской помощью. К типичным проявлениям инфаркта относятся интенсивные давящие и/или жгучие боли за грудиной продолжительностью более 20 минут, они часто сопровождаются холодным потом и чувством страха. Наилучшие результаты в лечении острого инфаркта миокарда достигаются, если промежуток времени от начала симптомов до восстановления кровотока в коронарной артерии составляет менее 90 минут.