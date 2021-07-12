Некоторые боли в груди нельзя игнорировать, предупреждают врачи. Они могут быть признаком сердечного приступа. О первых тревожных симптомах говорится на
Вам срочно нужно обратиться за медицинской помощью если:
внезапно появилась резкая боль в груди, которая только усиливается;
боль распространилась на руки, шею, спину или челюсть;
появилась одышка, самочувствие резко ухудшилось.
К другим симптомам инфаркта медики отнесли потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
В некоторых случаях боль в груди может указывать на стенокардию, несварение желудка или мышечное перенапряжение.
По внешним признакам предположить, грозит ли вам инфаркт, вполне реально — например, высоки риски у полных и курящих людей. Но совершенно точно понять, стоит ли бояться сердечного приступа, можно, сдав три анализа крови. Причем, предупредить катастрофу можно сильно заранее, рассказала врач-кардиолог.
Снизить артериальное давление без таблеток в домашних условиях можно, выполняя несложное дыхательное упражнение. Выполнять его можно сидя и лежа, но ежедневно, только тогда будет эффект, уверена врач-кардиолог.
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