Некоторые боли в груди нельзя игнорировать, предупреждают врачи. Они могут быть признаком сердечного приступа. О первых тревожных симптомах говорится на сайте British Heart Foundation.

Вам срочно нужно обратиться за медицинской помощью если:

внезапно появилась резкая боль в груди, которая только усиливается;

боль распространилась на руки, шею, спину или челюсть;

появилась одышка, самочувствие резко ухудшилось.

К другим симптомам инфаркта медики отнесли потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.