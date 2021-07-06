Что больше всего вредит сердцу

«Почти у всех людей в их обыденном образе жизни можно найти вредные для сердца привычки. Как правило, многие страдают от гиподинамии (малоподвижности — Прим. ред.). Сидячий образ жизни может повлечь за собой переедание — люди налегают на еду, которая содержит много жиров и быстрых углеводов. Также не стоит забывать про курение — оно очень негативно сказывается не только на легких, но и на работе сердца. Одно из главных правил, которое вы должны взять за основу, если хотите позаботиться о сердце: активность должна быть везде, где вы только можете себе ее позволить. Например: одну остановку ведь можно не проехать, а пройти. Или подниматься на свой этаж пешком, а если вы живете слишком высоко, то проходите хотя бы несколько пролетов, а потом уже вызывайте лифт. Самая негативная привычка для сердца — это лень, ведь больше всего мы вредим сердцу именно из-за нее. Пациенты говорят, что бросят курить с понедельника или что начнут заниматься спортом завтра, постоянно откладывая и откладывая полезные привычки на потом».

Что говорит «возрастная» статистика

«По сердечно-сосудистым заболеваниям самая распространенная группа риска — это мужчины после 50 лет, иногда и раньше, если есть наследственность. А также женщины после 55-60 лет, — поясняет кардиолог, — Те же самые вредные привычки, про который говорили ранее, способны „омолодить“ сердечно-сосудистые заболевания на 5-10 и даже 15 лет. Еще один очень серьезный фактор риска — это наличие сахарного диабета. Молодые пациенты, как правило, поступают с другими проблемами. Например, есть те, кто родился с какими-то пороками и аномалиями, которые могут корректироваться хирургами в раннем возрасте, но некоторым и после 18 лет может требоваться наблюдение у кардиолога. Также существуют воспалительные заболевания трех слоев сердца, которые встречаются в любом возрасте. Иногда мы сталкиваемся с тромбоэмболией легочной артерии — она может проявляться даже у детей».