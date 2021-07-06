Сердце — самый неутомимый труженик в нашем организме. Оно стучит, не останавливаясь ни на секунду — начинает биться через четыре недели после зачатия и не прекращает до самой смерти человека. В среднем, за 70 лет жизни оно делает около 3 миллиардов ударов. Интересно, что женское сердце обычно бьется быстрее мужского: мужское совершает примерно 70 ударов в минуту, а женское — 78.
Во Всемирный день кардиолога, который отмечают 6 июля, заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Марина Ерина ответила на 7 главных вопросов о самом трудолюбивом органе.
Марина Ерина
Медицина
Заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы, врач-кардиолог
Что больше всего вредит сердцу
«Почти у всех людей в их обыденном образе жизни можно найти вредные для сердца привычки. Как правило, многие страдают от гиподинамии (малоподвижности — Прим. ред.). Сидячий образ жизни может повлечь за собой переедание — люди налегают на еду, которая содержит много жиров и быстрых углеводов. Также не стоит забывать про курение — оно очень негативно сказывается не только на легких, но и на работе сердца. Одно из главных правил, которое вы должны взять за основу, если хотите позаботиться о сердце: активность должна быть везде, где вы только можете себе ее позволить. Например: одну остановку ведь можно не проехать, а пройти. Или подниматься на свой этаж пешком, а если вы живете слишком высоко, то проходите хотя бы несколько пролетов, а потом уже вызывайте лифт. Самая негативная привычка для сердца — это лень, ведь больше всего мы вредим сердцу именно из-за нее. Пациенты говорят, что бросят курить с понедельника или что начнут заниматься спортом завтра, постоянно откладывая и откладывая полезные привычки на потом».
Что говорит «возрастная» статистика
«По сердечно-сосудистым заболеваниям самая распространенная группа риска — это мужчины после 50 лет, иногда и раньше, если есть наследственность. А также женщины после 55-60 лет, — поясняет кардиолог, — Те же самые вредные привычки, про который говорили ранее, способны „омолодить“ сердечно-сосудистые заболевания на 5-10 и даже 15 лет. Еще один очень серьезный фактор риска — это наличие сахарного диабета. Молодые пациенты, как правило, поступают с другими проблемами. Например, есть те, кто родился с какими-то пороками и аномалиями, которые могут корректироваться хирургами в раннем возрасте, но некоторым и после 18 лет может требоваться наблюдение у кардиолога. Также существуют воспалительные заболевания трех слоев сердца, которые встречаются в любом возрасте. Иногда мы сталкиваемся с тромбоэмболией легочной артерии — она может проявляться даже у детей».
Какую помощь можно оказать при сердечном приступе до приезда скорой
«Всегда помните: нужно оказывать ту помощь, которая по силам и оставить медикам то, что не входит в вашу компетенцию. Прежде всего пациента стоит уложить или хотя бы привести его в полусидячее положение. Потом необходимо обеспечить ему доступ кислорода — откройте окна. Если человек упал в обморок, то уже потребуется придать телу горизонтальное положение, чтобы кровь прилила к сердцу и голове. Или же поднять пациенту ноги. Особенно аккуратно нужно действовать с пожилыми, так как чрезмерной активностью можете оказать медвежью услугу. И, конечно же, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Тревожный звоночек — это обморок, особенно у пожилых. Тут точно не обойтись без врача».
Почему «сердечникам» нельзя в жару много пить
«Если вы плохо переносите жару, то старайтесь не выходить на улицу или же при первой возможности уезжайте за город, на дачу к друзьям или родственникам. Удаленку никто не отменял. Если вы находитесь в душном и нагретом солнце помещении, то старайтесь как можно чаще проветривать, обязательно пейте много воды. Последнее может быть сложно для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, с сердечной недостаточностью, потому что их, наоборот, врачи просят не пить много — больному сердцу будет тяжелее работать, если перегрузить организм жидкостью. В жару нужно контролировать ситуацию: жажды быть не должно, но и много пить тоже не стоит».
От жары больше страдают пациенты не с повышенным, а наоборот, с пониженным давлением. Это связано со снижением так называемого объема циркулирующей крови, когда потеря жидкости ведет к тому, что в целом в крови ее становится меньше. Некоторые пациенты могут нуждаться в коррекции гипотензивной (то есть снижающей давление) терапии.
Как понять, что точно пора к врачу
«Если вы страдаете от учащенного сердцебиения, одышки, отеков, боли за грудиной, в области в сердце, которая отдает в лопатку и левую руку, то это веский повод обратиться к специалисту. Такие симптомы часто начинают проявляться во врем физической нагрузки. Самые тревожные признаки — это затяжные приступы боли в области сердца, потеря сознания или предобморочные состояния, которые повторяются. Также к ним можно отнести резкие скачки давление и кровохарканье», — говорит Марина Ерина.
Как ковид отражается на сердце
«Начну с того, что ковид вообще негативно действует на любое хроническое заболевание, это касается не только сердечно-сосудистых заболеваний. Ковид опасен повышенным тромбообразованием, так как пациенты, которые страдают от различных кардиологических заболеваний, уже имеют тенденцию к образованию тромбов. Также новая инфекция опасна для пожилых, особенно, если у человека уже есть проблемы с сердцем».
Какие продукты полезны для сердца
Продукты, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты очень нужны нашему сердцу. Например, это омега-6, 9. Прежде всего их можно найти в растительных маслах — особую пользу принесут нерафинированные и оливковые. На втором месте — жирная рыба (скумбрия, лосось, карп, форель, палтус, тилапия). От каких продуктов стоит отказаться людям с высоким давлением, можно прочитать здесь.
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