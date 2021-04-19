Резкая прибавка в весе и три подушки на ночь. Кардиолог назвала признаки слабого сердца

Частый признак сердечной недостаточности — одышка при физической нагрузке. Но это состояние развивается у каждого человека в ответ на нагрузку, которая сильно превышает ежедневную двигательную активность. Как отличить патологию от нормы, разъяснила врач-кардиолог.

"У молодого человека без факторов риска сердечно-сосудистых проблем, при регулярных тренировках уровень нагрузки, который вызвал одышку, через неделю не будет приводить к таким симптомам. При условии регулярных тренировок, толерантность (переносимость) к физическим нагрузкам будет плавно повышаться, - говорит врач-кардиолог к.м.н Анна Кореневич. - У человека со слабым сердцем этот процесс будет идти крайне медленно или возможно даже ухудшение состояния. Если резко, без видимых причин, снизилась толерантность к физическим нагрузкам, то это сигнал для обращения к врачу".

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Еще один тревожный признак - появление жжения или дискомфорта за грудиной при ускорении темпа ходьбы или появление чувства сдавленности в грудной клетке в ранние утренние часы. Это сигнал о том, что сосуды сердца забиты холестерином, и может случиться самое страшное - произойдет инфаркт, предупреждает врач

"Если человек не умирает во время острого инфаркта, то потом, после стабилизации состояния, велик риск развития слабого сердца со всеми вытекающими неприятными последствиями. Чем раньше обратиться к кардиологу в такой ситуации, тем выше вероятность обойтись без сердечной недостаточности", - говорит кардиолог.

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Третье опасное состояние, которое также требует срочного визита к кардиологу - появление сильного сердцебиения, неровного пульса в покое больше 90 в минуту. Это может указывать на нарушения ритма сердца. Врач отмечает, что разновидностей аритмии много, и далеко не все требуют лечения, но разобраться в этом сможет только кардиолог после обследования.

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Ещё два признака, которые, по словам врача, указывают на то, что сердце, возможно, уже серьёзно пострадало - это отёки и одышка в покое.

"Это появление отеков на стопах и голенях к вечеру, постепенно отеки увеличиваются и не успевают исчезнуть за ночь, - комментирует доктор. - При этом идет резкая прибавка в весе, более 800-1000 граммов за сутки, усиливается одышка при минимальной физической нагрзке, увеличивается живот в объеме из-за накопления жидкости в брюшной полости, появляются боли в правом подреберье из-за рекзого увеличения печени, снижается аппетит, развивается слабость. Кроме того, нарушается сон, человек вынужден спать с приподнятой головой и опущенными ногами. 3-4 подушки, полусидячее положение во сне - 100% признак слабого сердца. Выяснять причины этого состояния и начинать лечение надо быстро, поэтому единственный выход - обратиться к кардиологу".