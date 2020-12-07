Если запахи пропали, лучше провериться у кардиолога и онколога. Врачи предупреждают, что потеря обоняния свойственна не только COVID-19

Если запахи пропали, лучше провериться у кардиолога и онколога. Врачи предупреждают, что потеря обоняния свойственна не только COVID-1912:23, 07.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Симптом, который принято считать одним из основных признаков нового вирусного заболевания, может на самом деле свидетельствовать о других смертельно опасных болезнях.
О том, какие опасные диагнозы связаны с отсутствием обоняния, рассказала врач-терапевт Елена Селькова , пишет РИА Новости. По её словам, если способность чувствовать запахи не связана с коронавирусной инфекцией, то это может свидетельствовать о наличии проблем с сердцем или новообразованиями.
По словам Сельковой аносмия встречается при болезни Паркинсона или Альцгеймера, а также опухоли головного мозга. Нередко она может быть следствием перенесенного инфаркта. Врач почеркнула, что при развивающихся хронических заболеваниях обоняние начинает пропадать уже за три-четыре года до появления тяжелых проявлений болезни.
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Кроме того, такое состояние может указывать на старческие изменения или его могло спровойировать воздействие химикатов или некоторых лекарст. Но чаще обоняние теряют люди с острым или хроническим ринитом. По мнению медика, невозможность чувствовать запахи может наблюдаться при появлении отека слизистой оболочки носа. Это происходит в основном из-за наличия острых респираторных инфекций или при наличии аллергических реакций. Помимо этого потеря обоняния может наблюдаться при переломе решетчатой пластинки носа.
Только вот массово и впервые это симптом стал проявляться именно во время эпидемии. Поэтому когда у тебя во время эпидемии температура и пропал нюх - лучше не к онкологу и кардиологу бежать. А участкового врача вызывать, делать КТ, тесты сдавать!