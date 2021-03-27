Исследования показали, что COVID-19 не бьет по сердцу спортсменов. Три правила, которые можно у них позаимствовать

Сердце профессиональных спортсменов меньше страдает от последствий перенесенного COVID-19, чем у людей, далеких от спорта. К такому выводу пришли американские исследователи. Осложнения на сердце были выявлены лишь у 1% переболевших ковидом спортсменов. У них можно позаимствовать три способа "поддержать" сердце и сделать его более здоровым.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному JAMA Cardiology, были обследованы почти 800 профессиональных спортсменов с диагнозом COVID-19. Менее, чем у 1% участников исследования были обнаружены проблемы с сердцем, пишет CNN.Но в целом осложнения на сердце - одно из самых распространенных последствий заражения коронавирусом.

Издание предлагает взять на вооружение три совета от профессионалов спорта, как без изнурительных тренировок поддержать здоровье сердца.

Интервальные упражнения лучше, чем кардиотренировка

Многие стараются отдавать приоритет кардиоупражнениям, считая, что они способствуют похудению и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Это правда. Но очень немногие профессиональные спортсмены отправляются в тренаженый зал, чтобы подолгу бегать на дорожке или ходить на эллипсе.

Программы большинства спортсменов состоят из интервальных тренировок, когда высокоинтенсивные упражнения сменяют более легкие и в более медленном темпе.

«Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) демонстрируют аналогичную или большую эффективность по сравнению с тренировками средней интенсивности (MICT) по целому ряду сердечно-сосудистых и метаболических показателей как у здоровых групп населения, так и у групп населения с хроническими заболеваниями», - говорится в исследовании австралийских ученых из Университета Нового Южного Уэльса.

Дополнительные доказательства способности HIIT укреплять сердце были продемонстрированы в клиническом исследовании 93 пациентов с ишемической болезнью сердца, опубликованном в JAMA Cardiology в 2020 году.

Через четыре недели интервальных тренировок кардиореспираторная подготовка (способность сердца и легких обеспечивать рабочие мышцы кислородом) улучшилась на 10%.

Эксперты предупреждают, что прежде чем начинать новую программу упражнений, нужно проконсультироваться с врачом.

Правильный отдых и восстановление

Важность отдыха и восстановления невозможно переоценить, в том числе и для здоровья сердечной мышцы.

"Качественный сон важен не только для здоровья в целом и пополнения энергии, но и для вашего сердца», - утверждают эксперты Центров США по контролю и профилактике заболеваний. - Сон менее 7 часов ночью с большей вероятностью может стать причиной возникновения проблем сердечно-сосудистой системы, астмы и депрессии". Известно, что в режиме дня профессиональных спортсменов сну уделено огромное внимание. У сборных есть консультанты по сну, специальные комнаты и капсулы для восстановления.

Чтобы вы были уверены, что спите достаточно и качественно, нужно задать себе несколько вопросов. Где вы спите, достаточно ли темно в помещении, насколько удобны подушка и матрас?

Используйте здоровый подход к питанию

«Осознавая важность здоровья сердца, мы включаем нежирный белок в каждый прием пищи и поощряем перекусы, богатые омега-3 белком, - говорит Джереми Чианг, диетолог бейсбольной команды "Торонто Блю Джейс". - Каждый прием пищи наполовину состоит из фруктов и овощей. Также мы стараемся ограничивать количество насыщенных трансжиров - меньше жарим продукты. Несколько лет назад спортсменам перестали готовить бекон каждое утро на завтрак, его заменили менее жирными блюдами. И игроки, и тренеры изначально не были в восторге от изменений, но затем поняли их важность и адаптировались".

Такое питание подходит не только профессиональным спортсменам, но и для всех, кто заботится о своем здоровье. Диетолог напоминает и о питьевом режиме.

«Мы должны пить достаточное количество воды, чтобы должным образом усваивать питательные вещества, кроме того, без воды кровь сгущается, создавая большую нагрузку на сердце», - говорит врач.

© Доктор Питер