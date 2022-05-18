Обильное ночное потоотделение может сигнализировать и о различных гормональных нарушениях. К ним относятся нарушения щитовидной железы, чаще всего это гипертиреоз (синдром, характеризующийся повышенным содержанием гормонов щитовидной железы в плазме крови.То есть это состояние, обратное гипотиреозу: при снижении уровня гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются, а при гипертиреозе организм работает с повышенной интенсивностью). Подробнее можно прочитать здесь. Еще одна причина потливости — это нарушения, вызванные климаксом, они связаны с изменением половых гормонов.

Иногда ночная потливость у женщин может быть симптомом ПМС. Это связано с изменением гормонального фона в течении месячного цикла. Понаблюдайте за ее периодичностью: гормон прогестерон вызывает повышенную потливость во второй фазе цикла.

Нарушенный обмен веществ — еще одна причина мокрой подушки по утрам. В этом случае неприятным симптом может указывать, например, на сахарный диабет,ожирение, болезнь Иценко-Кушинга.

В некоторых случаях человек может потеть по ночам из-за сильного или хронического стресса. Различные психические заболевания тоже могут сопровождаться этим симптомом (депрессии, психозы, нервное истощение).

Аутоиммунные заболевания — это еще одна причина того, что человек будет часто потеть по ночам.