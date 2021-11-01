Личный опыт: «Меня как будто избили палками»

О том, как протекает ковид в легкой форме, люди рассказывают в тематических группах в соцсетях. Судя по их рассказам, дельта-вариант немного изменил симптоматику болезни: частым симптомом стала боль в пояснице и рвота.

«Два раза болела в легкой форме. Была слабость, муть в глазах, ломота в теле, температура самая высокая была 37,7, а вообще — резко падала до 36,2, то поднималась до 37,3. Буквально по несколько дней сначала был небольшой кашель и боль в горле, после насморк. Но эти симптомы быстро исчезли. Когда болела первый раз, запах и вкус пропадали. Во второй — ничего такого не было».

«Пропало обоняние на полтора дня. Других симптомов не было. Ничем не лечилась. Активно нюхала все, что попадалось под руку — через полтора дня обоняние включилось».

«Сначала головная боль, не снимающаяся таблетками. Потом першение в горле и легкое покашливание. Потом боль в горле. Потом температура, причем то нормальная, то 38,5. То хорошее самочувствие, то слабость».

«Никаких симптомов вообще, кроме того, что на протяжении трех недель спала по 20 часов в сутки. Реально — до туалета и обратно проваливаешься в сон. Запахи пропали на полгода, после этого понемногу восстановились. Это все».

«Началось с приступа рвоты и поноса, а дальше пошло примерно как грипп, но с некоторыми особенностями. Хаотично скакала температура от 37 до 38,5 и выше. Не могла глубоко вдохнуть. Большая слабость, все время болела голова, плохо соображала. Боль в горле и кашель то проходили, то снова появлялись. На 8-9 день была депрессия — 2 дня ревела без перерыва. Запахи пропадали ненадолго, почти не заметила этого. Болела с симптомами недели три, потом все прошло. Но еще несколько месяцев не могла делать то, что обычно делала легко (скажем, нормальным шагом подниматься по лестнице) — слабость, и начинало не хватать воздуха. Постепенно все восстановилось».

«В ночь поднялась температура до 38 градусов, заболела поясница. Все прошло в течение двух дней».

«Сначала неделю было такое чувство, что повышена температура, хотя по факту ее не было. Потом пропали запахи. Началась легкая одышка, временами. Ну и, собственно, все».

«У меня было ощущение, что меня избили палками. Так сильно болело все тело. Температура три дня 37,6. На третий день пропали запахи, восстановились недели через две, и то не до конца. Слабость дикая».