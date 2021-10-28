«У вас есть три часа»

Анетту Орлову привезли в 52-ю больницу в Москве. Это один из лучших многопрофильных стационаров столицы, который отдали под лечение ковида. Многие пациенты не устают благодарить врачей за то, что смогли их спасти.

«В больнице начинают лечить сразу, но у меня отрицательная динамика. Второе КТ показывает уже 60 процентов поражения с осеменением, сильнейшие препараты не работают», — продолжает Анетта.

Медики с начала четвертого подъема отмечают, что от легкого течения до тяжелого может пройти всего несколько дней. Такова новая особенность ковида — теперь он развивается молниеносно. Так произошло и с Анеттой Орловой.