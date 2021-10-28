Многие из тех, кто перенес ковид легко и буквально на ногах, не верят, что и молодые, и здоровые могут болеть тяжело. Настолько тяжело, что между жизнью и смертью остается всего один шаг. Известная психолог, кандидат социологических наук, тренер-эксперт Анетта Орлова в первые дни болезни и не подозревала, что окажется в реанимации. Ухудшения наступили на 4-й день после начала симптомов.
Анетта Орлова
Медицина
Психолог, кандидат социологических наук, тренер-экспертwww.instagram.com/anettaorlova/
«4 октября заболеваю. Слабость сильная, нахожу в чатах список анализов и сдаю их на 3-й день. Вечером приходит ответ: у мужа — норма, у меня — нет. На 4-й день делаю в „красной зоне“ в Склифе КТ. Результат — 25 процентов матовое стекло. Приезжаю домой, отправляю анализы и КТ врачу. Она консультирует меня по вотсапп, просит не паниковать и собираться в больницу, потому что есть угроза цитокинового шторма. Вызываем скорую. Начинается борьба за госпитализацию. В машине меня уже рвет, сильная интоксикация».
«У вас есть три часа»
Анетту Орлову привезли в 52-ю больницу в Москве. Это один из лучших многопрофильных стационаров столицы, который отдали под лечение ковида. Многие пациенты не устают благодарить врачей за то, что смогли их спасти.
«В больнице начинают лечить сразу, но у меня отрицательная динамика. Второе КТ показывает уже 60 процентов поражения с осеменением, сильнейшие препараты не работают», — продолжает Анетта.
Медики с начала четвертого подъема отмечают, что от легкого течения до тяжелого может пройти всего несколько дней. Такова новая особенность ковида — теперь он развивается молниеносно. Так произошло и с Анеттой Орловой.
«Мой врач, Николай Шевченко, принимает молниеносное решение, потому что ведро лекарств уже не работает. Переживаю, что мой муж Костя мне не пишет, непонятно. Звоню детям, дочка говорит, что папа лежит, и все хорошо. Сил нет: все разъезжается перед глазами, но понимаю, что все годы о нем заботилась я. А я далеко. Нужны повторные анализы. Слева жужжит кислород, справа — аппарат, разжижающий кровь, против тромбов. Мне скоро на переливание. К 20.00 пришли анализы, они неважные».
Несмотря на то, что Анетта чувствует себя очень плохо, она не может перестать думать о том, что происходит дома с супругом, у которого, как и у нее, был положительный результат теста на коронавирус.
«Муж отказывается вызывать „скорую“. У сына тоже температура. Я высылаю анализы мужу своей знакомой, врачу-нейрохирургу Саркису Асатряну. Он смотрит анализы, звонит моему супругу Косте и как можно спокойнее говорит: „У вас есть 3 часа, чтобы доехать до больницы!“ И все повторяется вновь — в скорой Костю уже рвет, делают гормоны, пишет, что он в больнице».
По каким анализам ориентировались врачи
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
С-реактивный белок
Коагулограмма
D-димер
Интерлейкин 6
Ферритин
Прокальцитонин
Мальчик или девочка
Саму Анетту тем временем переводят в реанимацию. Можно сказать, что сил ей придают лишь переживания за семью и надежда, так как состояние продолжает ухудшаться.
«В реанимацию человека везут без лишних условностей. Берешь с собой только то, что накопил за жизнь: Веру, Надежду и Любовь! И их маму — Софию. Так и мою маму зовут. Если удалось выйти — ты стал богаче на жизнь. Шесть комнат. Миллион приборов. Тебя везут, а ты видишь только потолок.
Легких нет, вдох — как движение рукой.
Баллон в ногах качает кислород, но ты его плохо чувствуешь. И называют там пациентов мальчик или девочка, чтобы сохранить свою психику. Спасибо за жизнь каждому, кто за меня боролся!»
Тяжело было представить, что такая молодая и успешная женщина, мама двоих детей, жена, больше никогда не увидит свою семью, не сможет обнять сына и дочь.
«Самое страшное было закрывать глаза: у меня все время ползла картинка, как классные руководители моих детей будут объяснять, что у Сони и Эдика умерла мама. Спасибо Богу, что этого не было в реальности».
«В реанимации в Бога верят все»
Врачи смогли спасти и мужа Анетты Орловой Константина.
«Муж попал в больницу, но у него была прививка. Начался шторм, но врачи его остановили. Прививка упрощает течение заболевания. В Москве сильная медицина, но она на пределе. Используйте неделю, которую дали, для прививок!
В реанимации из 20 человек не было ни одного с прививкой!
Я не призываю, а говорю то, что мне здесь объясняли врачи с опытом в этой войне. И я делюсь своим опытом. И никому ничего не навязываю. И имею на это право. От многих лекарств тоже случаются бронхоспазмы, шоки, и люди умирают. Мы выбираем сейчас из двух зол, не более. Антибиотики спасли мир, но у скольких людей аллергия на антибиотики? Сегодня я дома. Спасибо Господу и Пресвятой Богородице. Еще все шатко, но лежу в сторону цели».
Это еще не конец тяжелой истории, а самое начало пути, ведь после такого поражения легких и такого течения Орловой потребуется реабилитация.
«Врач сказал, что у меня много сопутствующих заболеваний, я была в одном шаге от ИВЛ. И реабилитация будет не быстрая. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. В реанимации в Бога верят все. Я слабая еще. Борьба продолжается. Врач сказал — главное, чтобы после иммунносупрессантов и больших доз гормонов не было бактериальной инфекции. Каждые три часа проверяю температуру и надеюсь, что не будет осложнений».
Особенно благодарна Анетта Орлова няне и педагогу детей Майе Овезовой. Она совершила настоящий подвиг.
«Не имея прививки и не переболев, помолившись, она пришла в наш ковидарий и осталась с детьми. Выхаживала сына Эдика — у него порок сердца. Это подвиг скромного человека. Вчера ее выписали из больницы. Так звучит любовь!»
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