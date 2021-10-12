Как во время острого периода COVID-19, так и после выздоровления — даже через несколько месяцев — у переболевших сохраняется опасность развития тромбоза.

Кардиологи всего мира давно предупреждают — коронавирус обостряет все проблемы, которые связаны с сердечно-сосудистой системой организма.

Как понять, грозит ли вам тромбоз, и как он может проявляться?