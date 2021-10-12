Как во время острого периода COVID-19, так и после выздоровления — даже через несколько месяцев — у переболевших сохраняется опасность развития тромбоза.
Кардиологи всего мира давно предупреждают — коронавирус обостряет все проблемы, которые связаны с сердечно-сосудистой системой организма.
Как понять, грозит ли вам тромбоз, и как он может проявляться?
- Как правило, у людей существует какой-то предрасполагающий фон, — пояснила в
По словам кардиолога, ковид может вызывать тромбоз далеко не у всех. Но «пугают» им так активно, что наиболее тревожные и мнительные считают нужным обратиться за помощью к врачу. Эта тактика правильная, признает Анна Кореневич.
Врач обращает внимание, что симптомы «что-то я нехорошо себя чувствую, слабость после короны, сердцебиение усиленное, воздуха будто не хватает» — это не тромбоз.
Но в любой непонятной ситуации надо идти к врачу и разбираться, что происходит с организмом.
- Тромбоз — это острая ситуация, ярко выраженная клиническая картина, — поясняет Анна Кореневич. — Тромбоз чего-то либо — это обычно катастрофа. Эти симптомы невозможно пропустить.
Тромбоз мозговых артерий
Он вызывает инсульт, у человека есть нарушения мозговой деятельности — памяти, речи, мимики, движений, чувствительности и так далее.
Тромбоз коронарных артерий
Тромбоз артерий сердца вызывает инфаркт — острый коронарный синдром.
- Это тяжесть, интенсивная боль в грудной клетке, одышка, могут быть боли в животе, жжение в груди, — обращает внимание на симптомы тромбоза артерий сердца врач Кореневич. — О нем можно говорить, если боль длится более 15 минут — давящая, сжимающая по всей поверхности грудной клетки, с иррадиацией в левую руку, переднюю поверхность шеи, нижнюю челюсть. Ее часто описывают как «плиту положили на грудь». Это и есть тромбоз коронарных артерий, инфаркт.
Тромбоз легочных артерий
- Он происходит, когда тромбы образуются в венах ног, оттуда «вылетают» и с током крови попадают в артерии легких и закупоривают их, — говорит о признаках тромбоза Анна Кореневич. — Такое состояние характеризуется острой болью в грудной клетке, выраженной слабостью, падением артериального давления и одышкой в покое. Такой человек лежит, он становится очень бледным, губы могут быть синие, ему явно не хватает воздуха — частота дыхательных движений увеличивается до 25-30 в минуту, падает давление, ощущается выраженный дискомфорт в грудной клетке. Это острое состояние — такое люди не пропускают. Надо вызывать скорую помощь — с человеком что-то серьезно не так.
Тромбоз артерий руки или ноги
- Он обязательно даст резкую боль, похолодание, побледнение конечности — в той, в которой произошел тромбоз, — говорит кардиолог.
Если у вас НЕТ описанных выше симптомов, значит, в данную секунду времени в вашем организме никаких тромбозов нет. Исключение — глубокие тромбозы вен ног — они могут протекать скрыто. Чтобы их исключить, надо сделать УЗИ вен ног.
Кардиолог обращает внимание на то, что у каждого перенесшего ковид разная вероятность рисков, что тромбоз может развиться в будущем — сегодня нет, но завтра он может случиться.
Кому грозит тромбоз после ковид
пожилым пациентам,
людям с избыточной массой тела,
курящим,
ведущим малоподвижный образ жизни,
тем, у кого есть гипертония, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы — например, ишемическая болезнь, был инфаркт, стентирование, инсульт, у кого есть бляшки в сосудах.
Как не допустить развитие тромбоза
- Коронавирус ускоряет патологические процессы, которые происходят в нашем организме — создает нам больше проблемы. Но предотвратить тромбоз возможно. Чтобы снизить риски тромбозов, необходимо принимать меры — начинать двигаться, заниматься собой, худеть, бросить курить и начать правильно питаться. Следует пройти обследование у кардиолога. Он решит, какие лекарства и в каких дозировках необходимы, — советует врач Анна Кореневич. — Тромбоз любой локализации лечится примерно одинаково.
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