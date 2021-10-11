Все клетки организма проходят свой жизненный цикл, который может длиться несколько часов, дней или лет. И каждый тип клетки имеет определенный «срок службы» и специфическую функцию. Способность организма самовосстанавливаться, обновляться, приравнивается к самовыздоровлению, самозащите и самоисцелению, говорят врачи.

Так какие же органы способны обновляться и какие условия для этого необходимы? С этим вопросом «Доктор Питер» пошел к эксперту.