Все клетки организма проходят свой жизненный цикл, который может длиться несколько часов, дней или лет. И каждый тип клетки имеет определенный «срок службы» и специфическую функцию. Способность организма самовосстанавливаться, обновляться, приравнивается к самовыздоровлению, самозащите и самоисцелению, говорят врачи.
Так какие же органы способны обновляться и какие условия для этого необходимы? С этим вопросом «Доктор Питер» пошел к эксперту.
Светлана Мартынова
медицина
врач терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России, руководитель центра персонифицированной медицины
- Многим известно, что способны регенерироваться гепатоциты (клетки печени). Обновление гепатоцитов происходит приблизительно каждые 150-500 дней, — поясняет врач-терапевт ФМБА Светлана Мартынова. — При этом, если у человека останется около 30% печени, то этот орган сможет самостоятельно восстановиться до прежних размеров за 3-4 месяца, — поясняет врач. — Благодаря этому удивительному свойству печени при трансплантации один орган может быть разделен между несколькими реципиентами.
Умеют обновляться и клетки эпителия желудка и кишечника. Они самовосстанавливаются каждые 3-5 дней. Скорость регенерации обусловлена агрессивной кислой и щелочной средами, воздействующими на слизистые этих органов.
Клетки легких заменяются на новые каждые 5-20 дней, а клетки роговицы глаза — каждую неделю.
- Способна регенерироваться в том числе и костная ткань, в ее состав входят остеокласты — элементы, отвечающие за обновление, — говорит Светлана Мартынова. — Благодаря остеокластам кости восстанавливаются после трещин и переломов. С возрастом процессы регенерации замедляются, именно поэтому у пожилых людей хуже срастаются переломы.
Клетки кожи также способны быстро регенерироваться, можно сказать, что клетки наружного слоя эпидермиса обновляются беспрерывно, и именно поэтому неглубокие порезы и раны заживают за несколько дней.
- Ранее считалось, что нервная система не восстанавливается, — напоминает врач. — Однако медицина на месте не стоит и ученые выяснили, что нейрогенез все-таки существует. Нейроны обонятельных центров мозга обновляются каждые 40 дней. Вкусовые клетки регенерируют примерно каждые 10 дней.
Клетки будут обновляться регулярно, а организм — самовосстанавливаться, только с условием соблюдения правильного питания, активного образа жизни, отказа от вредных привычек и конечно гармонии в душе.
Быстрее всего обновляются нейтрофилы — одна из групп лейкоцитов, клетки кровеносной системы организма, отвечающие за защитные функции. Срок жизни нейтрофила приравнивается к нескольким часам, после чего клетка отмирает.
Тромбоциты, красные кровяные клетки, участвующие в процессах свертывания крови, циркулируют по сосудам и артериям в течение 10 дней. А эритроциты, клетки кровеносной системы, отвечающие за транспортировку кислорода — около 4 месяцев. Количество образующихся и разрушающихся эритроцитов при этом в организме здорового человека всегда примерно равно.
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