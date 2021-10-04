Вы не испытываете проблем со сном — выключаетесь сразу, как только ложитесь? Быстрое засыпание — это не признак здорового сна, считают ученые-сомнологи Гарвардской медицинской школы, пишет CNN.

- Хорошо отдохнувший человек не засыпает сразу, — говорит эксперт Ребекка Роббинс, автор книги о сне «Sleep for Success!» — Чтобы сон был здоровым и полезным, процесс засыпания должен занимать около 15 минут.

Сомнолог сравнила быстро засыпающего человека с голодающим, лишенным еды.

- Если вы голодны, вы проглотите поданный вам обед в секунду, в то время как питающийся регулярно и достаточно, приступит к еде не сразу же, он не нуждается в ней немедленно, — пояснила Ребекка Роббинс и напомнила, что взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки, детям младшего школьного возраста — от 9 до 12 часов, а подросткам — от 8 до 10 часов каждую ночь.