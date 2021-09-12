Каждый в своей жизни хоть раз мучался от бессонницы, пытаясь уснуть ночью — ворочался, считал овец, пил теплую воду, ел мед и применял еще множество «секретных» техник засыпания. Между тем, есть одна «работающая» схема — как уснуть быстро. Она описана в книге Ллойда Бада Уинтера «Relax and Win: Championship Performance».
Считается, что этот метод быстрого засыпания используется в армии США, чтобы военные могли успеть отдохнуть и набраться сил в ситуации, когда на сон остается мало времени, пишет издание
Вот 7 шагов, как быстро уснуть
Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсти и мышцы вокруг глаз. Вы удивитесь, насколько на самом деле они напряжены.
Опустите плечи до упора, затем выпрямите вдоль тела и расслабьте руки — по очереди.
Выдохните, расслабляя грудь, а затем расслабьте ноги, начиная с бедер и далее вниз.
Затем в течение 10 секунд постарайтесь отключиться от тревожных мыслей и «очистите» свой разум.
Представьте, что вы лежите в лодке, покачивающейся в чистой и спокойной воде озера, над вами голубое небо без облаков.
Представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате с черными стенами, где нет ни луча света.
Произносите про себя фразу «не думай» в течение примерно 10 секунд.
Считается, что эта техника помогает 96% людей. Но для успеха надо немного потренироваться — абсолютно точно вы научитесь засыпать за две минуты после шести недель практики, пишет
В среднем, человеку необходимо не менее восьми часов сна каждую ночь, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. Недостаток сна, как доказали ученые, может увеличить риск развития гипертонии, болезей сердца и даже привести к набору лишнего веса и ожирению.
Врачи отмечают, что самый важный фактор, помогающий быстро заснуть — отключить мозг. То есть сделать все возможное, чтобы дневные заботы и жизненные тревоги отступили и перестали вас беспокоить. Кому-то может помочь теплая ванна, чтение книг, ароматерапия или соответствующая музыка. 10 советов по улучшению сна от сомнолога Центра им. Алмазова
Ранее исследователи назвали семь привычек, которые могут заставить вас ворочаться ночью или тяжело засыпать.
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