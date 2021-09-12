Каждый в своей жизни хоть раз мучался от бессонницы, пытаясь уснуть ночью — ворочался, считал овец, пил теплую воду, ел мед и применял еще множество «секретных» техник засыпания. Между тем, есть одна «работающая» схема — как уснуть быстро. Она описана в книге Ллойда Бада Уинтера «Relax and Win: Championship Performance».

Считается, что этот метод быстрого засыпания используется в армии США, чтобы военные могли успеть отдохнуть и набраться сил в ситуации, когда на сон остается мало времени, пишет издание Express.

Вот 7 шагов, как быстро уснуть

Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсти и мышцы вокруг глаз. Вы удивитесь, насколько на самом деле они напряжены. Опустите плечи до упора, затем выпрямите вдоль тела и расслабьте руки — по очереди. Выдохните, расслабляя грудь, а затем расслабьте ноги, начиная с бедер и далее вниз. Затем в течение 10 секунд постарайтесь отключиться от тревожных мыслей и «очистите» свой разум. Представьте, что вы лежите в лодке, покачивающейся в чистой и спокойной воде озера, над вами голубое небо без облаков. Представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате с черными стенами, где нет ни луча света. Произносите про себя фразу «не думай» в течение примерно 10 секунд.