К когнитивным функциям относятся внимание, память, речь, мышление, восприятие и другие сложные функции головного мозга, которые делают личность человека уникальной, непохожей на других. По словам невролога Анны Мещеряковой, чтобы заметить ранние признаки снижения когнитивных функций, надо быть особо внимательным к еле заметным симптомам, которые появились недавно и сохраняются более 3 месяцев. Врач назвала 8 частых признаков.
Анна Мещерякова
Неврология
Невролог центра GMS Clinic, Центрального института ботулинотерапии и актуальной неврологии
Забывчивость и снижение памяти
Такой человек переспрашивает одно и то же, так как забыл ответ. Он может не помнить, выпил ли лекарство или нет, куда положил свои очки или документы.
Изменение в характере и поведении
Часто появляется повышенная тревожность, может возникать агрессия, беспричинная перемена отношения к близким, девиантное поведение.
Сужение круга интересов и апатия
Человек теряет интерес к занятиям, хобби, которые раньше приносили ему удовольствие. У него появляются сложности в общении с другими.
Коллекционирование хлама
Появляется синдром Плюшкина — человек начинает собирать обертки из-под упаковок, выброшенные вещи и всякий хлам.
Обвинение близких в воровстве
Человек начинает подозревать всех и вся в том, что потерянные вещи на самом деле украли.
Потеря во времени и пространстве
Человек может заблудиться в знакомом месте, часто путает даты и времена года.
Проблемы с речью
Возникают трудности с подбором слов, человек начинает путать слова.
Сложности в анализе ситуации
Возникают проблемы и грубые ошибки в том, что раньше человеку давалось легко.
Если вы заметили у кого-то из своих близких один или несколько таких симптомов, не стоит медлить. Попробуйте уговорить его проконсультироваться с неврологом или геронтологом (врачом-специалистом по возрастным болезням), чтобы пройти углубленную диагностику и коррекцию состояния. Важно помнить, что сегодня нет препаратов, способных вылечить когнитивное расстройство или деменцию. Можно только замедлить процесс или, что еще лучше, отложить его начало на более поздний срок.
19 факторов риска снижения памяти и мышления
Возраст старше 60 лет
Генетическая предрасположенность
Инсульт
Ожирение
Повышенный уровень холестерина
Гипертония
Курение
Социальная изоляция
Отсутствие физической активности
Низкий уровень образования
Фибрилляция предсердий
Злоупотребление алкогольными напитками
Черепно-мозговая травма
Потеря слуха
Обструктивное апноэ сна
Хроническая болезнь почек
- Изменение образа жизни, повышение физической активности, нормализация веса, контроль и коррекция хронических заболеваний — все это на самом деле может внести весомый вклад в сохранение памяти и других высших функций головного мозга. Профилактическое лечение подбирается индивидуально, в зависимости от конкретных факторов риска. К примеру, врач может помочь бросить курить, назначить препараты для нормализации артериального давления, уровня сахара в крови, холестерина или подобрать слуховой аппарат при снижении слуха, — говорит Анна Мещерякова.
Тест «Мини-Ког»
Это один из самых известных, простых и быстрых тестов для скрининга когнитивных нарушений. Вы можете проверить своего родственника всего за 5 минут. Тест состоит из трех заданий.
Шаг 1. Попросите человека запомнить 3 любых слова. Надо выбирать слова, которые ассоциативно никак не связаны между собой. Например, лимон, стол, красный.
Шаг 2. Далее просите человека нарисовать часы (циферблат со стрелками), показывающие определенное время. Например, «десять минут пятого» или «без десяти одиннадцать»). На выполнение отводится 3 минуты. Предполагается, что здоровый человек без проблем сможет нарисовать такие часы — не пропустить и правильно расположить цифры, нарисовать часовую и секундную стрелки разной длины и так далее. Ошибки могут в целом говорить о возможных когнитивных нарушениях, зрительно-пространственном дефиците.
Шаг 3. Попросить вспомнить 3 слова, названные в самом начале теста.
Подсчет баллов (от 0 до 5 баллов)
Каждое слово из трех названных, которое вспомнил человек, — 1 балл (максимум 3)
Правильно нарисовал цифры и стрелки в часах — по 1 баллу (максимум 2 балла)
Интерпретация
Этот тест, к сожалению, малоинформативен для обнаружения легких нарушений когнитивных функций. Его применяют в основном для диагностики уже выраженного снижения. Его можно предположить в случае, если человек в сумме набрал менее 3 баллов.
Бывают не только у пожилых
Не стоит думать, что когнитивные нарушения встречаются только в пожилом возрасте. По словам невролога, они бывают даже у подростков.
- Они возникают при патологиях щитовидной железы, тяжелом дефиците витаминов (в основном В1, В9 и В12), онкологических процессах. Но самое распространенное заболевание, влияющее на когнитивные функции, — депрессия. Во время депрессивного эпизода у человека снижается настроение, нет интереса к своим любимым делам, появляется забывчивость, снижается мотивация, возникают сложности с концентрацией внимания и последовательно снижаются другие высшие функции мозга. Депрессию также легче лечить на ранних стадиях, — уточняет доктор.
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