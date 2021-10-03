Забывчивость и снижение памяти

Такой человек переспрашивает одно и то же, так как забыл ответ. Он может не помнить, выпил ли лекарство или нет, куда положил свои очки или документы.

Изменение в характере и поведении

Часто появляется повышенная тревожность, может возникать агрессия, беспричинная перемена отношения к близким, девиантное поведение.

Сужение круга интересов и апатия

Человек теряет интерес к занятиям, хобби, которые раньше приносили ему удовольствие. У него появляются сложности в общении с другими.

Коллекционирование хлама

Появляется синдром Плюшкина — человек начинает собирать обертки из-под упаковок, выброшенные вещи и всякий хлам.

Обвинение близких в воровстве

Человек начинает подозревать всех и вся в том, что потерянные вещи на самом деле украли.

Потеря во времени и пространстве

Человек может заблудиться в знакомом месте, часто путает даты и времена года.

Проблемы с речью

Возникают трудности с подбором слов, человек начинает путать слова.

Сложности в анализе ситуации

Возникают проблемы и грубые ошибки в том, что раньше человеку давалось легко.