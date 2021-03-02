Как выполнять упражнение «4-7-8»

Вот как советовал его выполнять доктор Эндрю Вейл.

В течение 4 секунд медленно вдыхайте через нос, затем на 7 секунд задерживайте дыхание и за 8 секунд плавно выдыхайте через рот. При этом нужно приложить кончик языка к небу сразу за передними верхними зубами и держать его там на протяжении всего упражнения. Когда будете выдыхать, слегка подожмите губы. При использовании этой техники обязательно вдох нужно делать тихо через нос, а выдыхать громко, с небольшим свистом, через рот. Выдох всегда длится вдвое дольше, чем вдох. Абсолютное время, которое вы тратите на каждую фазу, не имеет значения. Важно лишь соотношение 4-7-8.

- Это дыхательное упражнение является естественным транквилизатором для нервной системы , - говорит доктор Вейл. — Оно набирает силу с повторением и практикой. Делайте его перед сном, но не более четырех вдохов за один раз в первые недели. Позже, если хотите, вы можете расширить его до восьми вдохов. Если вы чувствуете легкое головокружение, когда впервые дышите таким образом, не беспокойтесь, это пройдет.