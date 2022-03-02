Лабковский отмечает: гнев является естественным ответом нашей психики на любое травмирующее событие. Именно поэтому эту эмоцию не нужно подавлять, так будет только хуже.

- Но! Важно понимать, что есть экологичные и НЕэкологичные способы выражать гнев. Например, пойти и ударить более слабое существо — это неэкологичный способ выражать свой гнев, — напомнил психолог.

По мнению Лабковского, еще один неэкологичный и неправильный способом выражения гнева — злые комментарии в социальных сетях и агрессия в сторону ни в чем не повинных людей. Зачастую в соцсетях люди ищут точку опоры и спокойную зону, и если там они натыкаются на чужой гнев, цинизм и злость, то в итоге ситуация становится только хуже.

К тому же существуют экологичные и безвредные для окружающих способы выплеснуть гнев. Подойдут все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно:

Бегать,

Заниматься спортом,

Искромсать ножницами лист бумаги,

Разбить и сломать старый и ненужный предмет.

Лабковский напоминает: дети тоже нуждаются в эмоциональной разрядке. Им тоже можно предложить побегать, покричать или разорвать тряпку. Если не позаботиться об этом, то ребенок может начать ссориться или даже драться с друзьями и членами семьи.