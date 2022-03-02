Гнев испытывают время от времени все живые люди. К сожалению, эта эмоция почти никогда не помогает решить проблему и устранить ее первопричину. Кроме того, гнев выматывает — физически и эмоционально. Однако он все-таки нужен человеку, убежден психолог Михаил Лабковский.
Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.www.instagram.com/labkovskiyofficial/
Лабковский отмечает: гнев является естественным ответом нашей психики на любое травмирующее событие. Именно поэтому эту эмоцию не нужно подавлять, так будет только хуже.
- Но! Важно понимать, что есть экологичные и НЕэкологичные способы выражать гнев. Например, пойти и ударить более слабое существо — это неэкологичный способ выражать свой гнев, — напомнил психолог.
По мнению Лабковского, еще один неэкологичный и неправильный способом выражения гнева — злые комментарии в социальных сетях и агрессия в сторону ни в чем не повинных людей. Зачастую в соцсетях люди ищут точку опоры и спокойную зону, и если там они натыкаются на чужой гнев, цинизм и злость, то в итоге ситуация становится только хуже.
К тому же существуют экологичные и безвредные для окружающих способы выплеснуть гнев. Подойдут все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно:
Бегать,
Заниматься спортом,
Искромсать ножницами лист бумаги,
Разбить и сломать старый и ненужный предмет.
Лабковский напоминает: дети тоже нуждаются в эмоциональной разрядке. Им тоже можно предложить побегать, покричать или разорвать тряпку. Если не позаботиться об этом, то ребенок может начать ссориться или даже драться с друзьями и членами семьи.
Когда гнев — не эмоция, а черта личности
Впрочем, психологи уверены: если человек не просто поддался эмоциям, а по жизни склонен к проявлению агрессии, то занятия спортом ему не помогут. Дело в том, что такой способ поможет скорректировать поведение ребенка. А вот если взрослый так и не научился контролировать свои эмоции, то ни боксерская груша, ни спортивные секции ему не помогут. Если взрослый человек еще и позволяет себе выражать свой гнев через насилие, то помочь ему может только психотерапия.
Кстати
Сильные негативные эмоции не только выводят нас из состояния равновесия, но и могут буквально разрушать здоровье. Справиться с обидой, страхом или яростью бывает не так просто. Впрочем, специалисты уверены: иногда нужно разрешать себе злиться. Подробнее о других способах, которые помогут справиться с негативными эмоциями, можно прочитать ЗДЕСЬ.