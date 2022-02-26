Сегодня многие люди впадают в панику, испытывают чувство страха, растерянности и подавленности. Чтобы побороть страх и не заниматься только им, по словам Михаила Лабковского, надо постараться читать поменьше новостей, если после них вы себя постоянно накручиваете, а также придумать что-нибудь, чем себя занять. Но лучше всего в борьбе со страхом работает помощь другим людям — родителям, детям, соседям, друзьям. По словам психолога, когда человек делает что-то осознанное и значимое, ему становится гораздо легче.
Михаил Лабковский
Психология
Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.www.instagram.com/labkovskiyofficial/
- Давайте поддерживать друг друга, быть рядом с близкими, помогать тем, кому повезло меньше. Когда мы что-то делаем для других, мы возвращаем себе ощущение контроля над жизнью, для многих давно забытое чувство стабильности, — написал Михали Лабковский в своем Instagram.
Также он посоветовал родителям в сложные для семьи периоды побольше разговаривать с детьми и пытаться им правдиво объяснить, что происходит — на понятном для их возраста уровне и языке. Психолог считает, что детям надо объяснять, что их жизнь может измениться, однако при этом давать уверенность, что родители всегда будут рядом с ними и что они в безопасности.
- Чувство безопасности — самое большое, из-за чего тревожатся дети, — добавил эксперт.
Перебирать гречку или подражать Кинг-Конгу
Ранее психологи дали несколько советов, как справиться со страхом и тревогой.
По словам психолога Елизаветы Сафиной, в тревожной ситуации необходимо признавать свои чувства, а также стараться общаться с людьми, которые понимают ваши чувства и могут поддержать.
Также может помочь, если вы сядете и напишите на бумаге возможные выходы из пугающей вас ситуации — что конкретно вы можете сделать в самом худшем случае.
А можно заняться уже забытым, но успокаивающим занятием — перебирать гречку. По словам психолога, монотонная деятельность нормализует дыхание — становится спокойнее.
Психолог Василий Ильин порекомендовал для снятия тревоги 3 упражнения. Одно из них называется «Горилла». Надо 1-2 минуты побить себя по грудной клетке сжатыми кулаками или ладонями, одновременно издавая рык, нахмуривая брови и сморщивая лицо.
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