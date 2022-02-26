- Давайте поддерживать друг друга, быть рядом с близкими, помогать тем, кому повезло меньше. Когда мы что-то делаем для других, мы возвращаем себе ощущение контроля над жизнью, для многих давно забытое чувство стабильности, — написал Михали Лабковский в своем Instagram.

Также он посоветовал родителям в сложные для семьи периоды побольше разговаривать с детьми и пытаться им правдиво объяснить, что происходит — на понятном для их возраста уровне и языке. Психолог считает, что детям надо объяснять, что их жизнь может измениться, однако при этом давать уверенность, что родители всегда будут рядом с ними и что они в безопасности.

- Чувство безопасности — самое большое, из-за чего тревожатся дети, — добавил эксперт.