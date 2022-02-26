Если с тревогой не получается справиться и она мешает жить — это патологическая тревога. Она может быть вызвана реальными событиями или (что происходит нередко) быть симптомом одного из тревожных расстройств — например ГТР, когда когда человек постоянно испытывает тревогу по самым разным поводам.
В целом же, тревожность в самом популярном смысле — это состояние предчувствия угрозы, набирающее обороты до масштабов эпидемии. При этом, человек может тревожиться из-за угроз несуществующих (довольно часто), или — вполне безобидных, реже — из-за действительно сложных жизненных обстоятельств.
- Тревожность — это этап развития панического расстройства, — поясняет психотерапевт Олег Катостровский. — Оба этих состояния — извращенные, психопатологические реакции. Основа их — страх.
Разрушающая тревога
- Если эволюционно-биологическая функция тревоги — подготовка к отражению угрозы, то организм естественно выбрасывает целый коктейль стрессовых гормонов — катехоламинов, глюкокортикоидов, — рассказывает эксперт. — Кроме того, спазмируются сосуды внутренних органов, учащается сердцебиение, нарушаются физиологические функции сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому частые спутники тревожности — соматические расстройства.
Человек, находясь в состоянии тревожности, физиологически истощает ресурсы организма в постоянных предстрессовых реакциях, разрушая свое не только психическое, но и физическое здоровье.
Если тревожность не лечить, человека начинают преследовать панические атаки, они в свою очередь приводит к развитию навязчивых неврозов, фобий. Если человек и дальше будет продолжать так истощать нервную систему — получит депрессию, предупреждает психотерапевт.
А существует ли угроза
- Нередко случается так, что никакой реальной угрозы для человека и вовсе нет. Но реакция предчувствия — есть, — поясняет Олег Катостровский. — В итоге организм, выбросив столь мощный защитный стрессовый ударный залп, бьет по самому себе.
Откуда мнимые угрозы
Мнимые угрозы человек может не отслеживать и не осознавать, отмечает эксперт.
- Порой только на сеансе у психотерапевта выясняется, что предмет тревожного предчувствия человека — всего лишь одно событие (или цепь событий) из далекого детства, — говорит психолог. — Дело в том, что человек в детстве, оказавшись в критической ситуации (в его мировоззрении), реализует соответствующую стрессовую реакцию. К примеру, на оплеуху от взрослых, обидную и непонятную ему фразу, или столь популярное у мамочек «ну я пошла, а ты оставайся…».
Эксперт объясняет, что у ребенка в такой стрессовой ситуации вырабатывается внутренняя реакция, но реализовать он ее не может — дать сдачи, подраться, убежать. Реакция как бы «замораживается».
- И теперь в схожих обстоятельствах у выросшего ребенка эта реакция будет вдруг возникать, — говорит Олег Катостровский. — Уже и годы прошли, и забылось, и вдруг она провоцируется каким-то жизненным обстоятельством — и проигрывается раз за разом, и укрепляется на уровне иррациональных, подсознательных рефлексов. И потом живет своей жизнью. И жизнью носителя даже начинает управлять.
По словам психотерапевта, такая повышенная тревожность из-за событий в детстве может возникать в 30-40% случаев.
Семейные сценарии
- По моему опыту, если подавляющее большинство состояний тревожности и панических атак связано с какими-то событиями нашей жизни и детства, то первичная программирующая реакция досталась нам от родителей. А им иногда — от их родителей, — считает психотерапевт. — Первичное трагичное событие могло произойти в жизни у вашей бабушки (или другого близкого предка).
- Бабушка, пройдя это событие, выработала соответствующую реакцию. Позже невербальным психоэмоциональным посылом эта застрявшая реакция передалась ее ребенку, а потом — вам. А вы — ни сном, ни духом! Но вдруг в вашей жизни случилась провокация, возможно даже самая безобидная, и — получите… Теперь вы будете в полной мере проигрывать состояние того события своей бабушки. И мне, как психотерапевту, нужно докопаться до первичного триггера, и только тогда, «обесточив» семейный сценарий в вашей психике, освободить от разрушающей вас тревожности, — рассказывает Олег Катостровский.
Как справиться с тревожностью
- Наилучшая помощь самому себе, если вы понимаете, что страдаете от тревожности — вовремя спохватиться, и отвести себя к эффективному специалисту, — советует эксперт. — Причем, часто для полного избавления от навязчивой и разрушающей тревожности достаточно всего одного-двух полноценных сеансов.
На вопрос, что делать, если состояние тревожности охватило целиком и вам необходима помощь прямо сейчас, психотерапевт советует экстренно «загрузить» себя физической активностью.
- Любая физическая работа, спорт, активность поможет организму сжечь те самые «коктейли» стрессовых гормонов, — поясняет Олег Катостровский. — Возможно, спустя некоторое время (недели, месяцы, может, годы), обесточится и сама реакция. Но также, как и в ситуации с собственноручным ремонтом своих автомобилей, пытаться ремонтировать свою психику самостоятельно может выйти себе дороже.
Как перестать думать о плохом
- Врачи обычно не дают конкретных советов, технологий, как это сделать — перестать беспокоиться, настроиться на позитив, — говорит психолог Алексей Чудочкин. — Мы не можем перестать думать о чем-то, лишь приказав себе: «Не думай!»
Психолог предлагает только способ, как с этим справиться — вытеснение.
— Чтобы перестать думать о чем-то одном, начните думать о другом, — рекомендует эксперт. — Но только сначала решите — о чем именно вы будете думать. Ведь дальше потребуется некоторое усилие воли.
Если вы будете прыгать с одной мысли на другую, вы все равно будете возвращаться к той, исходной, плохой, негативной мысли, от которой вы хотите избавиться.
По словам эксперта, любой навык вырабатывается не сразу, и с первого раза «вытеснение» вряд ли получится. Но есть эффективный метод.
- Найдите себе «жертву», любого человека, и поговорите с ним о том, что ЕГО волнует, — говорит Алексей Чудочкин. — Это сделать очень легко, потому что любой человек с удовольствием расскажет о том, что его интересует. А вы таким образом займете свою голову тем, что будете мыслить не о своем, а о чужом. Вот вам и будет вытеснение.
Психолог также дал совет, что делать, если тревога возвращается снова и снова.
- Если вдруг среди ночи просыпаетесь, и у вас паника, вы снова вспомнили, что все плохо, начинайте «акынить» (вести себя как акын — человек, который что видит, то и поет), — рекомендует Алексей Чудочкин. — Описывать можно только окружающую вас действительность — исключительно в реальном времени — примерно вот так: «Это моя рука — на ней пять пальцев, большой, указательный, средний… На моей руке есть линии, они куда-то ведут. Ногти у меня розовые…». И так далее.
В окружающей нас действительности огромное количество деталей, которые можно описывать.
- Не надо «заезжать» ни в прошлое, ни в будущее, — предостерегает психолог. — Отгоняйте мысли о том, что ногти пора бы подстричь и не сожалейте, что маникюр не сделали. Это мысли о будущем и прошлом. Тут надо остановиться и вернуться в настоящее. Этот способ позволяет очень быстро справиться с тревогой и паникой.
Комментарии2