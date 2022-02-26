Как перестать думать о плохом

- Врачи обычно не дают конкретных советов, технологий, как это сделать — перестать беспокоиться, настроиться на позитив, — говорит психолог Алексей Чудочкин. — Мы не можем перестать думать о чем-то, лишь приказав себе: «Не думай!»

Психолог предлагает только способ, как с этим справиться — вытеснение.

— Чтобы перестать думать о чем-то одном, начните думать о другом, — рекомендует эксперт. — Но только сначала решите — о чем именно вы будете думать. Ведь дальше потребуется некоторое усилие воли.

Если вы будете прыгать с одной мысли на другую, вы все равно будете возвращаться к той, исходной, плохой, негативной мысли, от которой вы хотите избавиться.

По словам эксперта, любой навык вырабатывается не сразу, и с первого раза «вытеснение» вряд ли получится. Но есть эффективный метод.

- Найдите себе «жертву», любого человека, и поговорите с ним о том, что ЕГО волнует, — говорит Алексей Чудочкин. — Это сделать очень легко, потому что любой человек с удовольствием расскажет о том, что его интересует. А вы таким образом займете свою голову тем, что будете мыслить не о своем, а о чужом. Вот вам и будет вытеснение.

Психолог также дал совет, что делать, если тревога возвращается снова и снова.

- Если вдруг среди ночи просыпаетесь, и у вас паника, вы снова вспомнили, что все плохо, начинайте «акынить» (вести себя как акын — человек, который что видит, то и поет), — рекомендует Алексей Чудочкин. — Описывать можно только окружающую вас действительность — исключительно в реальном времени — примерно вот так: «Это моя рука — на ней пять пальцев, большой, указательный, средний… На моей руке есть линии, они куда-то ведут. Ногти у меня розовые…». И так далее.

В окружающей нас действительности огромное количество деталей, которые можно описывать.

- Не надо «заезжать» ни в прошлое, ни в будущее, — предостерегает психолог. — Отгоняйте мысли о том, что ногти пора бы подстричь и не сожалейте, что маникюр не сделали. Это мысли о будущем и прошлом. Тут надо остановиться и вернуться в настоящее. Этот способ позволяет очень быстро справиться с тревогой и паникой.