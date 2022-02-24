Постковид, деменция — в кратковременной потере памяти в первую очередь обвиняют эти два синдрома. И, если деменция — чаще всего проявляется после 65 лет, то последствия перенесенного вируса «догоняют» в том числе молодых людей. Однако не всегда причиной нарушения могут быть заболевания. Довольно серьезно на нашу способность вспоминать влияет образ жизни.
- Наш мозг сортирует, хранит и извлекает большое количество информации, поэтому временные провалы случаются, — успокаивают эксперты
Стресс или тревога
Уже даже врачи признают: рекомендация избегать стресса в современном мире малоосуществима. Единственное, чему мы можем научиться — это справляться с неприятными ситуациями.
Постоянные же тревога и стресс истощают мозг и тело, вы чувствуете себя уставшими. Это очень мешает сосредоточиться.
Депрессия
Это заболевание связано с когнитивными нарушениями. Плохая память на фоне депрессии — нередкий случай.
Проблемы со сном
Если вам не удается уснуть вечером, или вы довольно часто просыпаетесь по ночам, встаете ни свет ни заря, то проблемы с памятью вам практически обеспечены. Дело в том, что во время сна улучшаются наши когнитивные способности, а при его недостатке, к сожалению, ухудшаются.
Лекарства
Некоторые препараты, чаще всего использующиеся при депрессиях и в качестве успокоительных, могут «тормозить» память. Правда, этот эффект исчезнет практически сразу после завершения курса лечения.
Травмы головы
Довольно серьезное последствие даже незначительной травмы головы — временные потери памяти. Поэтому, если вы получили травму во время занятий спортом, из-за падения или другого несчастного случая, обязательно обратитесь к врачу, чтобы исключить осложнения.
Менопауза
Изменение гормонального фона, которое происходит во время менопаузы, может привести к перепадам настроения и проблемам со сном. А проблемы со сном, как мы уже знаем, это прямой путь к проблемам с памятью.
Дефицит витаминов
Дефицит определенных веществ, таких как витамин В1 или В12, также могут приводить к потере памяти. Но этот недостаток довольно легко устранить. Достаточно изменить свой рацион, и богатая питательными веществами здоровая пища восстановит работу вашего мозга довольно быстро.
Слишком много алкоголя
Злоупотребление алкоголем может замедлить работу центральной нервной системы и со временем повлиять на нашу память. А еще существует мнение, что частое употребление спиртного способно уменьшить наш мозг.
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