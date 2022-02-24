Стресс или тревога

Уже даже врачи признают: рекомендация избегать стресса в современном мире малоосуществима. Единственное, чему мы можем научиться — это справляться с неприятными ситуациями.

Постоянные же тревога и стресс истощают мозг и тело, вы чувствуете себя уставшими. Это очень мешает сосредоточиться.

Депрессия

Это заболевание связано с когнитивными нарушениями. Плохая память на фоне депрессии — нередкий случай.

Проблемы со сном