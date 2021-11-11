11 причин, почему нас подводит память
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Последствия перенесенного ковида могли бы стать 12-й причиной, но в этот раз мы их опустим. Нередко мы забываем какие-то простые вещи. Не можем вспомнить слово, тему для разговора, куда положили какой-то предмет. Записывать? Идея хорошая, если не забывать, где и что записал.

Дальше — больше, теряем способность концентрировать внимание на том, чем занимаемся, не в состоянии прочитать хотя бы одну главу из книжки, потому что мысли будто сами от нас разбегаются. В чем же причина снижения памяти и нарушения концентрации внимания? Невролог Павел Ковзелев назвал 11 причин, почему так происходит.

Павел Ковзелев

Медицина

Врач-невролог

www.instagram.com/nevrolog_kovzelev_spb/

  • Нерациональное соотношение труда и отдыха

Работа без отдыха. Постоянные недосыпы. В этом случае не стоит удивляться, почему вы забываете простые вещи в быту или не можете долго концентрироваться на чем-то. Ученые уже давно доказали, что недосыпание постепенно разрушает мозг и способно даже до рака довести.

Лечение: отдых и разумные нагрузки

  • Тревожные и депрессивные расстройства

В данном случае мозгу просто некогда запоминать или тратить усилия на концентрацию внимания, он занят другими переживаниями.

Лечение: антидепрессанты, психотерапия, предписанные врачом. Прописывать самому себе медикаменты нельзя, да и купить без рецепта действительно эффективные средства не получится.

  • Гипотериоз

Это заболевание, обусловленное сниженной функцией щитовидной железы. Среди симптомов гипотериоза — ухудшение памяти в том числе, это связано с тем, что снижается скорость нервных реакций.

Лечение: препараты гормона щитовидной железы в дозировке, предписанной врачом.

  • Железодефицит

Нехватка железа в организме сказывается по-разному: ухудшается состояние волос, кожи и ногтей, может нарушиться менструальный цикл, падает иммунитет. Еще один частый симптом — снижение памяти, способности концентрироваться, у детей может снижаться иммунитет и даже тормозить умственное развитие.

Лечение: препараты железа — какие именно и в какой дозировке, расскажет врач по результатам анализов.

  • Новообразования

Опухоли головного или спинного мозга, как доброкачественные, так и злокачественные, могут приводить к нарушениям памяти. Особенно в том случае, если новообразование находит в непосредственной близости к той области мозга, которая отвечает за эту функцию.

Лечение: разное, в зависимости от новообразования.

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  • Побочные эффекты некоторых препаратов

Такими эффектами обладают некоторые антидепрессанты, препараты для снижения уровня холестерина в крови, антигистаминные средства, даже антибиотики.

Лечение: необходима корректировка дозы или замена препарата.

  • Токсическая энцефалопатия

Алкоголь и наркотики не улучшают память — это и так очевидно.

Лечение: зачастую изменения необратимы. Требуется отказ от вредных привычек.

  • ВИЧ-инфекция

Ученые обнаружили, что на стадии обострения инфекции вирус внедряется в мозг человека. Это вызывает проблемы с памятью, вниманием, другими когнитивными нарушениями.

Лечение: антиретровирусная терапия.

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  • Естественное физиологическое снижение памяти

Никто из нас, к сожалению, не молодеет. С возрастом нейронные связи в мозгу слабеют, разрушаются, потому и ухудшается память. Но с этими возрастными проявлениями можно работать.

Лечение: необходима тренировка памяти.

  • Болезнь Альцгеймера

Это расстройство поражает различные области в мозгу, нарушая связи между ними. Болезнь развивается очень медленно, может начаться за годы до того, как будут заметны проблемы с памятью.

Лечение: болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно затормозить. Используются антихолинэстеразные препараты.

  • Сосудистая деменция

Этот вид деменции развивается как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий. Нарушение памяти — один из главных его признаков. Причем нарушается и долговременная память, и кратковременная, могут появиться ложные воспоминания.

Лечение: необходима коррекция факторов риска — контроль веса, давления, уровня холестерина и глюкозы, физическая активность, здоровое питание, отказ от курения.

В случае с нарушениями когнитивных функций в молодом возрасте, никаких достоверных доказанных способов улучшить их нет. БАДы с пометкой «для улучшения работы мозга» на самом деле ничего улучшить не способны.

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Что тогда на самом деле поможет?

  • Здоровый сон.

  • Отдых.

  • Отпуск.

  • Регулярная физическая активность.

  • Положительные эмоции.

  • Умственная нагрузка с тренировкой поврежденной функции.

Алена Безменова