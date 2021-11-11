Нерациональное соотношение труда и отдыха

Работа без отдыха. Постоянные недосыпы. В этом случае не стоит удивляться, почему вы забываете простые вещи в быту или не можете долго концентрироваться на чем-то. Ученые уже давно доказали, что недосыпание постепенно разрушает мозг и способно даже до рака довести.

Лечение: отдых и разумные нагрузки

Тревожные и депрессивные расстройства

В данном случае мозгу просто некогда запоминать или тратить усилия на концентрацию внимания, он занят другими переживаниями.

Лечение: антидепрессанты, психотерапия, предписанные врачом. Прописывать самому себе медикаменты нельзя, да и купить без рецепта действительно эффективные средства не получится.

Гипотериоз

Это заболевание, обусловленное сниженной функцией щитовидной железы. Среди симптомов гипотериоза — ухудшение памяти в том числе, это связано с тем, что снижается скорость нервных реакций.

Лечение: препараты гормона щитовидной железы в дозировке, предписанной врачом.

Железодефицит

Нехватка железа в организме сказывается по-разному: ухудшается состояние волос, кожи и ногтей, может нарушиться менструальный цикл, падает иммунитет. Еще один частый симптом — снижение памяти, способности концентрироваться, у детей может снижаться иммунитет и даже тормозить умственное развитие.

Лечение: препараты железа — какие именно и в какой дозировке, расскажет врач по результатам анализов.

Новообразования

Опухоли головного или спинного мозга, как доброкачественные, так и злокачественные, могут приводить к нарушениям памяти. Особенно в том случае, если новообразование находит в непосредственной близости к той области мозга, которая отвечает за эту функцию.

Лечение: разное, в зависимости от новообразования.