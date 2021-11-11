Последствия перенесенного ковида могли бы стать 12-й причиной, но в этот раз мы их опустим. Нередко мы забываем какие-то простые вещи. Не можем вспомнить слово, тему для разговора, куда положили какой-то предмет. Записывать? Идея хорошая, если не забывать, где и что записал.
Дальше — больше, теряем способность концентрировать внимание на том, чем занимаемся, не в состоянии прочитать хотя бы одну главу из книжки, потому что мысли будто сами от нас разбегаются. В чем же причина снижения памяти и нарушения концентрации внимания? Невролог Павел Ковзелев назвал 11 причин, почему так происходит.
Нерациональное соотношение труда и отдыха
Работа без отдыха. Постоянные недосыпы. В этом случае не стоит удивляться, почему вы забываете простые вещи в быту или не можете долго концентрироваться на чем-то. Ученые уже давно доказали, что недосыпание постепенно разрушает мозг и способно даже до рака довести.
Лечение: отдых и разумные нагрузки
Тревожные и депрессивные расстройства
В данном случае мозгу просто некогда запоминать или тратить усилия на концентрацию внимания, он занят другими переживаниями.
Лечение: антидепрессанты, психотерапия, предписанные врачом. Прописывать самому себе медикаменты нельзя, да и купить без рецепта действительно эффективные средства не получится.
Гипотериоз
Это заболевание, обусловленное сниженной функцией щитовидной железы. Среди симптомов гипотериоза — ухудшение памяти в том числе, это связано с тем, что снижается скорость нервных реакций.
Лечение: препараты гормона щитовидной железы в дозировке, предписанной врачом.
Железодефицит
Нехватка железа в организме сказывается по-разному: ухудшается состояние волос, кожи и ногтей, может нарушиться менструальный цикл, падает иммунитет. Еще один частый симптом — снижение памяти, способности концентрироваться, у детей может снижаться иммунитет и даже тормозить умственное развитие.
Лечение: препараты железа — какие именно и в какой дозировке, расскажет врач по результатам анализов.
Новообразования
Опухоли головного или спинного мозга, как доброкачественные, так и злокачественные, могут приводить к нарушениям памяти. Особенно в том случае, если новообразование находит в непосредственной близости к той области мозга, которая отвечает за эту функцию.
Лечение: разное, в зависимости от новообразования.
Побочные эффекты некоторых препаратов
Такими эффектами обладают некоторые антидепрессанты, препараты для снижения уровня холестерина в крови, антигистаминные средства, даже антибиотики.
Лечение: необходима корректировка дозы или замена препарата.
Токсическая энцефалопатия
Алкоголь и наркотики не улучшают память — это и так очевидно.
Лечение: зачастую изменения необратимы. Требуется отказ от вредных привычек.
ВИЧ-инфекция
Ученые обнаружили, что на стадии обострения инфекции вирус внедряется в мозг человека. Это вызывает проблемы с памятью, вниманием, другими когнитивными нарушениями.
Лечение: антиретровирусная терапия.
Естественное физиологическое снижение памяти
Никто из нас, к сожалению, не молодеет. С возрастом нейронные связи в мозгу слабеют, разрушаются, потому и ухудшается память. Но с этими возрастными проявлениями можно работать.
Лечение: необходима тренировка памяти.
Болезнь Альцгеймера
Это расстройство поражает различные области в мозгу, нарушая связи между ними. Болезнь развивается очень медленно, может начаться за годы до того, как будут заметны проблемы с памятью.
Лечение: болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно затормозить. Используются антихолинэстеразные препараты.
Сосудистая деменция
Этот вид деменции развивается как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий. Нарушение памяти — один из главных его признаков. Причем нарушается и долговременная память, и кратковременная, могут появиться ложные воспоминания.
Лечение: необходима коррекция факторов риска — контроль веса, давления, уровня холестерина и глюкозы, физическая активность, здоровое питание, отказ от курения.
В случае с нарушениями когнитивных функций в молодом возрасте, никаких достоверных доказанных способов улучшить их нет. БАДы с пометкой «для улучшения работы мозга» на самом деле ничего улучшить не способны.
Что тогда на самом деле поможет?
Здоровый сон.
Отдых.
Отпуск.
Регулярная физическая активность.
Положительные эмоции.
Умственная нагрузка с тренировкой поврежденной функции.
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