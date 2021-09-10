Деменция (приобретенное слабоумие) — заболевание, при котором происходит стойкое нарушение когнитивных функций — восприятия, внимания, интеллекта, речи. Вызвано оно органическими поражениями головного мозга и пока лекарство от деменции не найдено.
Елена Ширшова
медицина
врач–невролог ФНКЦ ФМБА России, заведующая неврологическим отделением
- Чаще всего деменция возникает у людей старше 60-65 лет, толчком к развитию патологии могут послужить черепно-мозговые травмы, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования головного мозга, алкоголизм и наркомания, а также инфекции центральной нервной системы, — объясняет врач-невролог Елена Ширшова. — Существует несколько видов деменции: сосудистые (как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий), атрофические (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика) и смешанные.
В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания и вовремя обратиться к специалисту.
Два главных признака деменции
— Первый — это нарушение памяти, причем изменения происходят как в долговременной, так и в кратковременной памяти, человеку становится сложнее запоминать информацию, он начинает терять предметы, не может вспомнить события прошлого дня или месяца, у него могут появляться ложные воспоминания, — комментирует Елена Ширшова. — Второй тревожный симптом деменции — нарушение ориентации в пространстве. Человек может внезапно забыть, куда он идет, перепутать даты, потеряться в хорошо знакомом районе.
По словам врача, нарушение памяти влияет на психоэмоциональное состояние пациента: возникают апатия, тревожность и подозрительность, могут быть галлюцинации и бред.
Часто пропадает интерес к жизни, людям перестают нравиться их любимые увлечения, они могут переспрашивать одно и то же много раз, класть вещи в несвойственные места.
Ложные признаки деменции
В Сети нередко можно увидеть «памятки», которые распространяют диванные эксперты, в которых указываются «верные» признаки деменции. Но часто это — некорректная информация.
— Ностальгия по событиям из прошлого, нежелание учиться чему-то новому или осваивать современные технологии, излишняя придирчивость, раздражительность, отрицательное отношение к здоровой критике, рассуждения о довольно скучных и неинтересных для собеседника вопросах — это отнюдь не признак деменции, а скорее нормальный процесс возрастной трансформации личности человека, — поясняет Елена Ширшова.
Невролог отмечает, что подобные симптомы могут встречаться, например, при опухолях головного мозга или эндокринных заболеваниях, и тогда они могут быть ложно приняты за проявления деменции.
- Для диагностике деменции используют специальные опросники и тесты, проводится магнито-резонанстная томография головного мозга, — говорит врач. — Появление одного из описанных симптомов — это повод обратиться к врачу.
Можно ли вылечить деменцию
В настоящее время нет способов вылечить деменцию, но можно замедлить ее прогрессирование.
- Пациентам с деменцией могут быть назначены лекарственные препараты с ноотропным действием, которые улучшают память, повышают способность к концентрации внимания, уменьшают утомляемость и симптомы депрессии, уменьшают спастичность скелетных мышц, вызванную заболеваниями или повреждениями мозга, а также обладают вазоактивным, противогипоксическим и психостимулирующим действием, — говорит невролог ФМБА. — Для лечения также применяются нейролептики и транквилизаторы. Кроме медикаментозной терапии применяется психологический треннинг, рекомендуются умеренные физические нагрузки, диета.
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