Два главных признака деменции

— Первый — это нарушение памяти, причем изменения происходят как в долговременной, так и в кратковременной памяти, человеку становится сложнее запоминать информацию, он начинает терять предметы, не может вспомнить события прошлого дня или месяца, у него могут появляться ложные воспоминания, — комментирует Елена Ширшова. — Второй тревожный симптом деменции — нарушение ориентации в пространстве. Человек может внезапно забыть, куда он идет, перепутать даты, потеряться в хорошо знакомом районе.

По словам врача, нарушение памяти влияет на психоэмоциональное состояние пациента: возникают апатия, тревожность и подозрительность, могут быть галлюцинации и бред.

Часто пропадает интерес к жизни, людям перестают нравиться их любимые увлечения, они могут переспрашивать одно и то же много раз, класть вещи в несвойственные места.