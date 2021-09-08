- Инфаркт — это всегда следствие определенного образа жизни, — говорит Анна Кореневич. — После больницы необходимо кардинально менять свои взгляды на жизнь и привычки, не полагаться только на таблетки. Пассивная позиция в этом вопросе не приводит к успеху. Плохая стратегия — принимать таблетки, не вникая, какие и для чего, а также есть, что придется, и вести тот же образ жизни, что и до болезни — мало двигаться, злоупотреблять алкоголем и курением, много работать и много нервничать.

По словам врача, нельзя полагаться только на таблетки и перекладывать ответственность за свою жизнь на врачей и близких.

- Дело не только в таблетках и регулярном медицинском обслуживании, но и в тотальном и осознанном изменении не только своего образа жизни, но и способа мышления, — обращает врач внимание перенесших инфаркт.