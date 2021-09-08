Тех, кто перенес инфаркт, волнует вопрос — сколько лет еще получится пожить? Точный ответ на него вряд ли кто-то даст, но абсолютно верно, что итоговая цифра может быть гораздо больше, чем мы думаем. И не только при соблюдении всех предписанных врачами правил.
- Инфаркт — это всегда следствие определенного образа жизни, — говорит Анна Кореневич. — После больницы необходимо кардинально менять свои взгляды на жизнь и привычки, не полагаться только на таблетки. Пассивная позиция в этом вопросе не приводит к успеху. Плохая стратегия — принимать таблетки, не вникая, какие и для чего, а также есть, что придется, и вести тот же образ жизни, что и до болезни — мало двигаться, злоупотреблять алкоголем и курением, много работать и много нервничать.
По словам врача, нельзя полагаться только на таблетки и перекладывать ответственность за свою жизнь на врачей и близких.
- Дело не только в таблетках и регулярном медицинском обслуживании, но и в тотальном и осознанном изменении не только своего образа жизни, но и способа мышления, — обращает врач внимание перенесших инфаркт.
Пять правил жизни после инфаркта — советы кардиолога Кореневич
Постоянный прием лекарств под наблюдением врачей и регулярное медицинское обслуживание. Это самый простой и легкий пункт, но и его игнорируют почти половина всех пациентов.
Осознанный подход к своей болезни. Изучение причин и способов лечения из компетентных источников, а не по отзывам соседей и родственников. На практике этому пункту уделяет внимание не более 10% пациентов.
Регулярные физические нагрузки. Большинство пациентов ошибочно полагают, что нагрузки опасны, но все точно наоборот — нагрузки жизненно необходимы.
Изменение стиля питания. Стандартный набор информации на эту тему выглядит так — нельзя жирное и жареное, колбаса и сало под запретом, но это неверно!
Контроль над уровнем стресса, работа с негативными установками и страхами. Если с таблетками, диетой и нагрузками готовы смириться многие ради долгой жизни, то этот пункт вызывает много вопросов, хотя я его с уверенностью могу назвать краеугольным камнем успеха в лечении инфаркта.
- После достижения стабильного эмоционального фона, формирования новых позитивных установок, остальные пункты не вызывают никаких проблем и трудностей у пациентов, и успех в лечении инфаркта гарантирован, а продолжительность жизни ничем не ограничена, — уверяет врач.
Врач напоминает, что важно распознать инфаркт сразу и немедленно обратиться за медицинской помощью.
- По статистике каждый десятый пациент с инфарктом умирает в первые 7 суток от начала заболевания и это несмотря на серьезные достижения медицины именно в области кардиологии, — отмечает Анна Кореневич. —
Дело в том, что почти нет информации о том, как на самом деле болит сердце.
Ранее профессор Михаил Кутушов назвал пять правил здоровья для мужчин старше 45 лет. По его словам, «заботясь о своем здоровье, не сомневайтесь, что все с вашим организмом будет в порядке и проживете вы до 120 лет».
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