Где болит, когда болит сердце, и признаки, что об этом говорят, какие виды сердечной боли бывают? Такие вопросы задают те, у кого вдруг закололо в груди слева или появились другие «пугающие инфарктом» симптомы.
На самом деле, сердечный приступ вполне можно спутать с панической атакой или кардионеврозом — когда под маской сильных и частых болей в сердце скрываются эмоциональные проблемы, но на самом деле «мотор» в полном порядке.
Татьяна Бродовская
медицина
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, доцент ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии, контролю биологического возраста.
- В первую очередь необходимо составить клинический портрет пациента, — говорит врач-кардиолог, доцент Уральского медицинского университета Татьяна Бродовская. — Кто это: мужчина или женщина, какой возраст пациента, есть ли факторы риска патологии сердца — курение, лишний вес, низкий уровень физической активности, воздействие стрессов и так далее. Во-вторых, надо проанализировать характер боли, отдает ли она куда-либо, как долго продолжается, чем провоцируется, как проходит, чем сопровождается, связана ли она с дыханием, изменением положения тела.
Истинная сердечная боль
Она чаще возникает у мужчин старше 50 лет и женщин старше 60 лет — особенно, если они курят, имеют лишний вес и диагнозы диабет и атеросклероз.
- Такая сердечная боль провоцируется физической нагрузкой, длится непродолжительное время (несколько минут), уходит, если лечь или сесть и принять препараты, таких как нитраты. Также такая боль не имеет связи с изменением положения тела, — отмечает Татьяна Бродовская.
При подобных болях в сердце надо срочно обратиться за помощью к врачу-кардиологу. Прогноз определяется обширностью поражения сердца, приверженностью пациента к выполнению рекомендаций врача.
Сердечный приступ, который длится дольше 20 минут, не снимается нитратами, сопровождается страхом смерти и беспокойством, может говорить о развитии сердечно-сосудистой катастрофы — инфаркта миокарда. В таких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Кардионевроз
Это психосоматическое заболевание более свойственно женщинам, нежели мужчинам, признает врач-кардиолог.
- При кардионеврозе боли в сердце могут длиться дольше — несколько часов, иметь волнообразный характер, не провоцируются физическими нагрузками, не снимаются нитратами, — говорит Татьяна Бродовская. — Часто у таких пациентов при дополнительном углубленном расспросе можно выявить признаки депрессивного или тревожного расстройства.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что одним из симптомов кардионевроза может быть ком в горле. В случае, если вы заметили у себя описанные выше признаки, стоит пройти лечение у психотерапевта. Прогноз благоприятный, обнадеживают медики.
Панические атаки
Они могут возникать как у мужчин, так и у женщин любого возраста.
- Возникают чаще внезапно, сопровождаются яркой эмоциональной окраской, чувством страха, затруднением дыхания, — говорит врач-кардиолог. — Не провоцируются и не купируются физической нагрузкой, нитраты не помогают. Боль не иррадиирует, не связана с положением тела. Про углубленном расспросе обычно выясняется наличие триггера, то есть какого-либо события или предмета, или обстановки, способствующей развитию панической атаки. Лечение проводится у психотерапевта. Прогноз благоприятный.
Комментарии0