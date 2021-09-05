Где болит, когда болит сердце, и признаки, что об этом говорят, какие виды сердечной боли бывают? Такие вопросы задают те, у кого вдруг закололо в груди слева или появились другие «пугающие инфарктом» симптомы.

На самом деле, сердечный приступ вполне можно спутать с панической атакой или кардионеврозом — когда под маской сильных и частых болей в сердце скрываются эмоциональные проблемы, но на самом деле «мотор» в полном порядке.