Сколько человек умерло в реанимации больницы Владикавказа
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Петербург по-прежнему в лидерах по смертности от ковида в стране. Несмотря на то, что количество госпитализаций сильно упало, летальная статистика в Северной столице держится на уровне 35-38 смертей в сутки.

По тем данным, что сейчас опубликовал Росстат, июль 2021 года оказался самым смертоносным за всю историю пандемии, полагают эксперты «Доктора Питера».

Алексей Куприянов

медицина, политика

кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru

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Ковидное лето 2021-го

- В настоящий момент мы располагаем оперативными данными по конец августа 2021 года и данными Росстата по общей смертности по июль 2021 года включительно, — рассказывает Алексей Куприянов. — В мае третья волна уже начиналась и кривая смертей пошла вверх, но ее эффект еще не проявился в полной мере. Пик смертности пришелся на июнь-июль. Потери августа в полной мере еще не сочтены.

По словам эксперта, оценки избыточного числа смертей за июнь и июль, по сравнению со средними значениями за 2015–2019 годов и по сравнению с 2019 годом, составляют порядка 7250-7550 смертей. В оперативном учете за август числится 1307 смертей.

- Таким образом, за это лето, включая август, по которому данных еще нет, Петербург потерял умершими от COVID-19 не менее 8,5-9 тысяч человек, а общее количество смертей за всю эпидемию приблизилось к 27-29 тысячам человек, — говорит Алексей Куприянов. — Смертность от COVID-19 в Петербурге достигла отметки 514 человек на 100 тысяч населения. Если сравнить с сопредельными регионами, то хуже ситуации нет нигде.

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- С Финляндией и ее 18,5 смертей на 100 тысяч человек ровняться трудно, но Петербург обгоняет Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, его показатели хуже среднероссийских, хуже, чем в Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областях, — приводит примеры эксперт.

По уровню смертности от ковида с Петербургом может сравниться только Ленинградская область.

- Небывалая сверхсмертность этого лета — результат провала массовой вакцинации и преступного бездействия городских властей в июне и июле, — считает Алексей Куприянов. — Несмотря на разгоравшийся пожар, не ввели никаких ограничений. ПМЭФ, игры Евро2020, «Алые Паруса» оказались важнее жизней петербуржцев.

А что в России?

700 тысяч «избыточных смертей» с начала эпидемии

По информации Росстата, в июле 2021 года в стране умерло 215 тысяч человек. В «избыточной смертности» числится около 70 тысяч.

«Минздрав стал честнее показывать смерти от ковида: если по избыточным смертям июль занимает третье место, то по ковидным — первое, с большим отрывом, — рассказывает независимый демограф Алексей Ракша. — Росстат сам ничего не придумывает, он берет данные из ЕГР ЗАГС, куда их загружают работники ЗАГС. К работникам ЗАГС приходят или вовремя не приходят родственники или законные представители умерших с медицинскими свидетельствами о смерти по форме № 106-у/08, причины смерти в справки вписывают медики, работающие почти исключительно в системе Минздрава. Отсюда и вывод, что Минздрав стал честнее показывать смерти от ковида».

Алексей Ракша

Алексей Ракша

независимый демограф, бывший советник Росстата

Манипуляции с цифрами хорошо видны в коронавирусной статистике — к примеру, в 2020 году, по данным федерального оперштаба, числится 57,5 тысячи смертей от ковида, в отчете Росстата эта цифра трансформируется сначала в 87,5 тысячи, затем в 105 тысяч смертей, а потом уже в окончательные годовые данные попадают 144 тысячи официально умерших от ковида.

«Постоянно подтверждается вывод о том, что оперштаб, „Стопкоронавирус. РФ“ и Роспотребнадзор занижают число умерших от ковида в несколько раз (сейчас показывают около 800 ежесуточных смертей вместо настоящих 1800) и задерживают статистику, то есть в каждую волну сперва аккумулируют смерти, а потом потихоньку их выпускают в свою бесполезную ежедневную статистику», — считает Алексей Ракша.

Фото №1 - Аналитик Куприянов объяснил, почему в Петербурге зашкаливает смертность от COVID-19
Фото
Алексей Ракша

- За август ожидаю около 200-205 тысяч смертей, то есть около 55-60 избыточно. А накопленное число избыточных смертей за все время эпидемии, с апреля 2020 года, — от 665 до 700 тысяч, — полагает Ракша.

Фото №2 - Аналитик Куприянов объяснил, почему в Петербурге зашкаливает смертность от COVID-19
Фото
Алексей Ракша

Сейчас, по словам Алексея Ракши, смертность очень медленно идет на спад — в июле избыточно ежесуточно умирало в среднем 2250 человек, а в августе около 1850.

По избыточной смертности Россия сейчас занимает 18-е место в мире.

- Хуже нас Мексика, Эквадор, Боливия, Иран, Перу, Колумбия, ЮАР, Македония, — говорит Алексей Ракша.

Ирина Фигурина