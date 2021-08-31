Ковидное лето 2021-го

- В настоящий момент мы располагаем оперативными данными по конец августа 2021 года и данными Росстата по общей смертности по июль 2021 года включительно, — рассказывает Алексей Куприянов. — В мае третья волна уже начиналась и кривая смертей пошла вверх, но ее эффект еще не проявился в полной мере. Пик смертности пришелся на июнь-июль. Потери августа в полной мере еще не сочтены.

По словам эксперта, оценки избыточного числа смертей за июнь и июль, по сравнению со средними значениями за 2015–2019 годов и по сравнению с 2019 годом, составляют порядка 7250-7550 смертей. В оперативном учете за август числится 1307 смертей.

- Таким образом, за это лето, включая август, по которому данных еще нет, Петербург потерял умершими от COVID-19 не менее 8,5-9 тысяч человек, а общее количество смертей за всю эпидемию приблизилось к 27-29 тысячам человек, — говорит Алексей Куприянов. — Смертность от COVID-19 в Петербурге достигла отметки 514 человек на 100 тысяч населения. Если сравнить с сопредельными регионами, то хуже ситуации нет нигде.