Петербург по-прежнему в лидерах по смертности от ковида в стране. Несмотря на то, что количество госпитализаций сильно упало, летальная статистика в Северной столице держится на уровне 35-38 смертей в сутки.
По тем данным, что сейчас
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ruwww.facebook.com/alexei.kouprianov
Ковидное лето 2021-го
- В настоящий момент мы располагаем оперативными данными по конец августа 2021 года и данными Росстата по общей смертности по июль 2021 года включительно, — рассказывает Алексей Куприянов. — В мае третья волна уже начиналась и кривая смертей пошла вверх, но ее эффект еще не проявился в полной мере. Пик смертности пришелся на июнь-июль. Потери августа в полной мере еще не сочтены.
По словам эксперта, оценки избыточного числа смертей за июнь и июль, по сравнению со средними значениями за 2015–2019 годов и по сравнению с 2019 годом, составляют порядка 7250-7550 смертей. В оперативном учете за август числится 1307 смертей.
- Таким образом, за это лето, включая август, по которому данных еще нет, Петербург потерял умершими от COVID-19 не менее 8,5-9 тысяч человек, а общее количество смертей за всю эпидемию приблизилось к 27-29 тысячам человек, — говорит Алексей Куприянов. — Смертность от COVID-19 в Петербурге достигла отметки 514 человек на 100 тысяч населения. Если сравнить с сопредельными регионами, то хуже ситуации нет нигде.
- С Финляндией и ее 18,5 смертей на 100 тысяч человек ровняться трудно, но Петербург обгоняет Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, его показатели хуже среднероссийских, хуже, чем в Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областях, — приводит примеры эксперт.
По уровню смертности от ковида с Петербургом может сравниться только Ленинградская область.
- Небывалая сверхсмертность этого лета — результат провала массовой вакцинации и преступного бездействия городских властей в июне и июле, — считает Алексей Куприянов. — Несмотря на разгоравшийся пожар, не ввели никаких ограничений. ПМЭФ, игры Евро2020, «Алые Паруса» оказались важнее жизней петербуржцев.
А что в России?
700 тысяч «избыточных смертей» с начала эпидемии
По информации Росстата, в июле 2021 года в стране умерло 215 тысяч человек. В «избыточной смертности» числится около 70 тысяч.
«Минздрав стал честнее показывать смерти от ковида: если по избыточным смертям июль занимает третье место, то по ковидным — первое, с большим отрывом, — рассказывает независимый демограф Алексей Ракша. — Росстат сам ничего не придумывает, он берет данные из ЕГР ЗАГС, куда их загружают работники ЗАГС. К работникам ЗАГС приходят или вовремя не приходят родственники или законные представители умерших с медицинскими свидетельствами о смерти по форме № 106-у/08, причины смерти в справки вписывают медики, работающие почти исключительно в системе Минздрава. Отсюда и вывод, что Минздрав стал честнее показывать смерти от ковида».
Алексей Ракша
независимый демограф, бывший советник Росстата
Манипуляции с цифрами хорошо видны в коронавирусной статистике — к примеру, в 2020 году, по данным федерального оперштаба, числится 57,5 тысячи смертей от ковида, в отчете Росстата эта цифра трансформируется сначала в 87,5 тысячи, затем в 105 тысяч смертей, а потом уже в окончательные годовые данные попадают 144 тысячи официально умерших от ковида.
«Постоянно подтверждается вывод о том, что оперштаб, „Стопкоронавирус. РФ“ и Роспотребнадзор занижают число умерших от ковида в несколько раз (сейчас показывают около 800 ежесуточных смертей вместо настоящих 1800) и задерживают статистику, то есть в каждую волну сперва аккумулируют смерти, а потом потихоньку их выпускают в свою бесполезную ежедневную статистику», — считает Алексей Ракша.
- За август ожидаю около 200-205 тысяч смертей, то есть около 55-60 избыточно. А накопленное число избыточных смертей за все время эпидемии, с апреля 2020 года, — от 665 до 700 тысяч, — полагает Ракша.
Сейчас, по словам Алексея Ракши, смертность очень медленно идет на спад — в июле избыточно ежесуточно умирало в среднем 2250 человек, а в августе около 1850.
По избыточной смертности Россия сейчас занимает 18-е место в мире.
- Хуже нас Мексика, Эквадор, Боливия, Иран, Перу, Колумбия, ЮАР, Македония, — говорит Алексей Ракша.
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