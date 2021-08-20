По данным (на 19 сентября) Смольного, в Петербурге «на ковид» работает 18 медицинских учреждения (13 городских и 5 федеральных), свободный коечный фонд составляет почти 41,5%. На лечении в больницах находится — 4 535 человек. В реанимации — 429 пациентов, 192 человека подключены к ИВЛ. За минувшие сутки умерло 32 человека.
Как будет дальше развиваться эпидемия, и когда придет четвертая волна, рассказали эксперты «Доктора Питера».
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ruwww.facebook.com/alexei.kouprianov
«Перспективы четвертой волны неясны»
- На настоящий момент мы находимся на спаде третьей волны. Надежные моментальные показатели динамики (количество ковид-ассоциированных запросов в Яндексе за неделю, тестов, госпитализируемых и количество умерших в день) стабилизируются, количество активных случаев и количество занятых коек продолжают падать.
Перспективы четвертой волны неясны. Наиболее надежным показателем, по которому можно судить о количестве переболевших, остается накопленное число ковид-ассоциированных смертей, однако оно нам в точности неизвестно, поскольку ЗАГСы Петербурга продолжают скрывать статистику. До декабря 2020 года информация об общем количестве умерших за месяц по дате регистрации смерти становилась известна нам в начале следующего месяца. То есть, сейчас мы имели бы уже данные за июль.
Сейчас данные за июль станут известны нам только в начале сентября из отчета Росстата. На конец июня избыточное количество смертей составляло по разным оценкам от 22 до 23,5 тысячи человек. С тех пор только в оперативном учете за неполные два месяца насчитывается 3,8 тысячи смертей. Это означает, что по итоговым подсчетам мы потеряем за июль и август никак не менее 4—5 тысяч человек. Таким образом, к началу сентября в Петербурге будет около 26-29 тысяч умерших от COVID-19 за время пандемии. Если учесть, что IFR (доля умерших среди инфицированных) составляет около 1%, общее количество переболевших можно приблизительно оценить в 2,6—2,9 миллиона, что составляет около 48-54% населения Петербурга.
Сколько вакцинировано на настоящий момент, понять трудно. Дело в том, что в последние дни накопленное количество вакцинированных хотя бы одной дозой скачет вверх и вниз (что совершенно невозможно для накопленного показателя) около отметки в 1,4 миллиона человек. Кроме того, неясно, в какой мере субпопуляция привитых пересекается с субпопуляцией переболевших. На достижение достаточного уровня коллективного иммунитета для противостояния «Дельте» или другому штамму, сопоставимому с ней по вирулентности, можно надеяться только при условии, что они не пересекаются вовсе (в этом случае мы получим около 75-80% людей с антителами). Более реалистичной однако представляется пессимистичная оценка: какая-то часть привитых уже болела ранее, и эти субпопуляции пересекаются.
Это означает, что четвертая волна, в принципе, возможна. Кроме того, не за горами сезонное изменение активности людей. Сейчас многие начинают возвращаться из летних отпусков, скоро начнется учебный год. Нужно тщательно отслеживать динамику моментальных показателей (тесты, госпитализированные и умершие за день). Как только они начнут расти, необходимо готовиться к новой волне. Учитывая полное бездействие властей в плане санитарных мероприятий в ходе третьей волны (и, более того, намеренное сокрытие статистики в самой острой ее фазе), гражданам следует надеяться прежде всего на самих себя. Стоит заранее продумать возможность ограничения контактов, перспективы работы в удаленном режиме, запастись средствами индивидуальной защиты на случай необходимости посещения мест скопления людей.
«Никто не знает, как будет развиваться эпидемия дальше»
Антон Барчук
Медицина
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Невозможно точно сказать, когда придет четвертая волна, и придет ли она вообще. Мы не астрологи. У нас нет четких данных, чтобы делать такие прогнозы. Мы не знаем, сколько людей еще не переболело. Чтобы эпидемия продолжалась и пришла новая волна, необходимо достаточное количество людей, которые могут заболеть, в том числе заболеть тяжело. Но мы не знаем, сколько их. В том числе нет достоверных данных, сколько будет длиться защита от перенесенной болезни — по одним данным, 6 месяцев, по другим — 8 месяцев. Но точная цифра неизвестна, может быть и дольше.
Многое зависит от того, появятся ли новые варианты вируса, которые будут обходить эту защиту. Никто же не знал, когда появится дельта-вариант, хотя возникновение новых штаммов прогнозировали.
Еще один фактор, от которого зависит развитие эпидемии, — темпы вакцинации. Она может ослабить волну или даже остановить ее. На фоне третьей волны, которая, судя по всему, уже почти закончилась в Петербурге, многие люди вакцинировались, это тоже может повлиять, будет ли четвертая волна, когда и какая она будет.
И последнее: любая эпидемия развивается на фоне контактов людей. Очевидно, что число контактов увеличится в сентябре, когда все пойдут на учебу и на работу. Понятно, что все, кто прогнозирует начало нового подъема заболеваемости, говорят об осени.
Александр Абдин
Медицина
Главный врач клиники «Евромед», основатель сети медицинских центров «ПОЛИС» и член Медицинского совета при губернаторе Санкт-Петербурга
«Очередной подъем заболеваемости начнется в октябре»
Скорее всего, очередной подъем заболеваемости придется на конец сентября — начало октября и принесет много «беспокойства» в первую очередь невакцинированным людям. Поэтому, пока есть время, а его осталось совсем немного, я бы предложил им сделать все-таки поскорее прививку от COVID-19.
Сейчас эпидемиологический процесс моделируется с помощью вакцинации, естественного его течения мы уже не увидим. В первую волну (весна-начало лета 2020 года) на процесс сильно повлияли ограничительные меры. Сегодня людей уже трудно посадить дома на самоизоляцию, плюс началась вакцинация. К настоящему времени уже почти полтора миллиона жителей Петербурга привиты от ковида. К концу сентября, я надеюсь, будет уже под 2 миллиона. Ну и, что называется, «бояться всем, кто не спрятался». Спрятаться в домике, кто досидит до четвертой волны, не удастся. Либо все вакцинируются, либо переболеют.
Сейчас, судя по занятости койко-мест, третья волна на спаде. Но заболеваемость никуда не ушла — цифры по-прежнему говорят, что вирус свободно гуляет среди нас. Пока он не такой сильный, тяжесть заболевания упала, многие переносят ковид бессимптомно или в легкой форме со стертой клинической картиной. Но вот когда люди снова соберутся 1 сентября на линейках, вернутся в город из отпусков и с дач, для вируса наступит новая «жатва».
Тем временем
В Петербурге опять выстраиваются очереди из машин скорой помощи в ковидные стационары. Читатели «Доктора Питера» прислали фотографии вереницу машин у Покровской больницы на Васильевском острове. Но повода для тревоги пока нет — из-за того, что часть городских больниц вышла (полностью или частично) «из ковида», потоки пациентов перераспределены таким образом, что в оставшихся «ковидариях» образуется очередь, как в самые худшие времена эпидемии. Такая «маршрутизация по-питерски».
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