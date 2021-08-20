«Перспективы четвертой волны неясны»

- На настоящий момент мы находимся на спаде третьей волны. Надежные моментальные показатели динамики (количество ковид-ассоциированных запросов в Яндексе за неделю, тестов, госпитализируемых и количество умерших в день) стабилизируются, количество активных случаев и количество занятых коек продолжают падать.

Перспективы четвертой волны неясны. Наиболее надежным показателем, по которому можно судить о количестве переболевших, остается накопленное число ковид-ассоциированных смертей, однако оно нам в точности неизвестно, поскольку ЗАГСы Петербурга продолжают скрывать статистику. До декабря 2020 года информация об общем количестве умерших за месяц по дате регистрации смерти становилась известна нам в начале следующего месяца. То есть, сейчас мы имели бы уже данные за июль.

Сейчас данные за июль станут известны нам только в начале сентября из отчета Росстата. На конец июня избыточное количество смертей составляло по разным оценкам от 22 до 23,5 тысячи человек. С тех пор только в оперативном учете за неполные два месяца насчитывается 3,8 тысячи смертей. Это означает, что по итоговым подсчетам мы потеряем за июль и август никак не менее 4—5 тысяч человек. Таким образом, к началу сентября в Петербурге будет около 26-29 тысяч умерших от COVID-19 за время пандемии. Если учесть, что IFR (доля умерших среди инфицированных) составляет около 1%, общее количество переболевших можно приблизительно оценить в 2,6—2,9 миллиона, что составляет около 48-54% населения Петербурга.