Самые «качественные» антитела получаются у тех, кто переболел ковидом, а затем вакцинировался. Такой вывод сделали немецкие ученые, сравнив силу иммунитета после прививки и болезни. «Доктор Питер» собрал мнения и наших, российских экспертов.
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
Речь идет о созревании B-лимфоцитов и авидности антител (эффективности и прочности их связывания с вирусом). B-клетки изменяют собственные геномы для того, чтобы лучше всего опознать мишень: это начинается со случайно выбранных комбинаций частей антитела, и продолжается с добавкой новых точечных мутаций в получившееся антитело. Процесс созревания иммунного ответа итеративный: B-клетки, делающие самые эффективные антитела, получают сигнал размножаться и пробовать дополнительные мутации, а менее удачные антитела постепенно отбрасываются. Даже месяцы спустя некоторые B-клетки продолжают создавать новые вариации самых успешных антител. Проверить их эффективность пока не на чем, но наша иммунная система так готовится к будущей атаке новых штаммов патогена, против которых лучше вооружиться заранее.
Оказалось, что качество антител у полностью привитых гораздо выше, чем у переболевших, а у переболевших гораздо выше, чем у привитых одной дозой. А если делается прививка после заболевания, то практически 100% антител получаются самого высокого качества, даже после первой же дозы.
Лучшая защита — переболеть и привиться?
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании
- Да, судя по всему это так, — говорит врач-иммунолог Николай Крючков. — Разные исследования подтверждают, что высокий титр антител формируется у людей, переболевших COVID-19, а затем получивших одну инъекцию вакцины. Но при этом важно, какой именно вакцины — из тех, что сейчас есть на рынке, годятся только аденовирусные и мРНК-вакцины. Про инактивированную вакцину речи не идет, одной инъекции будет недостаточно.
И все-таки, какой иммунитет самый «сильный» — после прививки или после болезни?
По словам Николая Крючкова, эффективность иммунитета против коронавируса можно сравнивать в двух случаях: если была выраженная болезнь или человек привился сильной вакциной — «аденовирусной в двух дозах или мРНК-вакциной, инактивированная и уж тем более пептидная, не обсуждаются», — уточняет врач.
- Но этот паритет не идентичен. Иммунитет после вакцинации полностью не совпадает с иммунитетом после болезни, — рассказывает Николай Крючков. — Но это даже неплохо. Вакцины, особенно нового поколения, которые сейчас находятся в разработке, будут давать более сфокусированный иммунный ответ. Да, после вакцинации спектр антител будет значительно уже, чем после болезни, но при этом нейтрализующая способность антител и клеток будет достаточной.
Два лагеря
В научном мире тема антител расколола ученых на два лагеря. В одном считают, что измерять антитела надо обязательно, так как этот показатель информирует о готовности иммунитета бороться с вирусом. В другом лагере, наоборот, уверены, что измерять уровень антител не надо — «это глупо, бессмысленно и во всем цивилизованном мире так не делают», так как кроме антител есть еще Т-клеточный иммунитет, который обычными тестами увидеть нельзя.
По словам молекулярного биолога Ольги Матвеевой (сторонницы измерения антител), защитным уровнем можно считать средние показатели антител у переболевших. Измерить их лучше всего в течение месяца после болезни, советует эксперт.
Кстати
У жителя Москвы Сергея Тарасенко обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V». Высокий уровень антител, по словам медиков, может говорить о сильной иммунной системе — она хороша как защита от вируса, но в случае реального заражения коронавирусом может возникнуть антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ).
- Не надо гнаться за «самым высоким» титром антител, это бессмысленно, — призывает врач-иммунолог Николай Крючков. — С определенного момента антител становится достаточно, чтобы бороться с вирусом. Не надо считать, что если у вас 500 МЕ, то это хуже, чем 4000 МЕ. Это абсолютно нет так. Главное, это достигнуть того уровня, который необходим.
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