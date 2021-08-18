Исследование проливает свет сразу две горячие темы дня: одинаково ли эффективны уровни антител против коронавируса, полученных разными путями, и как сравнивается естественный иммунитет с иммунитетом от прививок, — комментирует работу коллег ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Речь идет о созревании B-лимфоцитов и авидности антител (эффективности и прочности их связывания с вирусом). B-клетки изменяют собственные геномы для того, чтобы лучше всего опознать мишень: это начинается со случайно выбранных комбинаций частей антитела, и продолжается с добавкой новых точечных мутаций в получившееся антитело. Процесс созревания иммунного ответа итеративный: B-клетки, делающие самые эффективные антитела, получают сигнал размножаться и пробовать дополнительные мутации, а менее удачные антитела постепенно отбрасываются. Даже месяцы спустя некоторые B-клетки продолжают создавать новые вариации самых успешных антител. Проверить их эффективность пока не на чем, но наша иммунная система так готовится к будущей атаке новых штаммов патогена, против которых лучше вооружиться заранее.

Оказалось, что качество антител у полностью привитых гораздо выше, чем у переболевших, а у переболевших гораздо выше, чем у привитых одной дозой. А если делается прививка после заболевания, то практически 100% антител получаются самого высокого качества, даже после первой же дозы.

Лучшая защита — переболеть и привиться?