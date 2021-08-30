Синдром разбитого сердца — конечно, в данном случае речь идет скорее о метафоре о разбитых чувствах, отвергнутой любви. Как выглядит человек с разбитым сердцем? Апатичный, грустный, с потерянными взглядом и аппетитом, малоподвижный — иными словами, в себе. Это чаще говорит о депрессии или, что правильнее, о депрессивном состоянии, а не о кардиологическом заболевании.

Разорваться сердце в прямом смысле, конечно, может, особенно при большом и глубоком инфаркте. А вот то, что стоит за этой фразой, можно обозначить как синдром внезапной смерти, который возникает как дебют острой или одно из проявлений хронической ишемической болезни.

«Выпрыгивает» сердце из-за резкого учащения пульса при выбросе адреналина в кровь. Такое состояние кажется признаком волнения и возбуждения, потому что вместе с пульсом загораются глаза, мышцы приходят в тонус и немного повышается давление.

«Замиранием» сердца может проявляться экстрасистолия — вид аритмии, связанный с появлением дополнительного сердечного сокращения. Часто в этот момент синхронно сбивается или как бы замирает дыхание. Надо сказать, что скорее всего замирание не всегда связано с пульсом, а может быть глубинной реакцией на страх, которую мы не можем контролировать, — механизм «замри». У некоторых людей в таких случаях реализуется механизм «бей или беги», и они не испытывают никакого замирания сердца.