Сердце замирает от страха, выпрыгивает из груди, разрывается от горя, разбитое сердце… Кто из нас не слышал и не произносил этих устойчивых выражений? Но далеко не все задумываются: а вдруг это не просто слова? Что за ними стоит с медицинской точки зрения и могут ли эти ощущения говорить о серьезных заболеваниях? На вопросы «Доктор Питер» заместитель главного врача по кардиологии Клиники Пирогова, кандидат медицинских наук Вадим Жук.
Вадим Жук
Медицина
Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук
Синдром разбитого сердца — конечно, в данном случае речь идет скорее о метафоре о разбитых чувствах, отвергнутой любви. Как выглядит человек с разбитым сердцем? Апатичный, грустный, с потерянными взглядом и аппетитом, малоподвижный — иными словами, в себе. Это чаще говорит о депрессии или, что правильнее, о депрессивном состоянии, а не о кардиологическом заболевании.
Разорваться сердце в прямом смысле, конечно, может, особенно при большом и глубоком инфаркте. А вот то, что стоит за этой фразой, можно обозначить как синдром внезапной смерти, который возникает как дебют острой или одно из проявлений хронической ишемической болезни.
«Выпрыгивает» сердце из-за резкого учащения пульса при выбросе адреналина в кровь. Такое состояние кажется признаком волнения и возбуждения, потому что вместе с пульсом загораются глаза, мышцы приходят в тонус и немного повышается давление.
«Замиранием» сердца может проявляться экстрасистолия — вид аритмии, связанный с появлением дополнительного сердечного сокращения. Часто в этот момент синхронно сбивается или как бы замирает дыхание. Надо сказать, что скорее всего замирание не всегда связано с пульсом, а может быть глубинной реакцией на страх, которую мы не можем контролировать, — механизм «замри». У некоторых людей в таких случаях реализуется механизм «бей или беги», и они не испытывают никакого замирания сердца.
Как справиться со стрессом
Можно ли натренировать сердце от стрессов и защитить от слишком сильных эмоций? Стресс зачастую — совершенно физиологическая реакция на то или иное психологическое состояние. В подавляющем большинстве случаев у здорового человека стресс проходит бесследно, но иногда, при глубоком переживании или при исходном заболевании могут быть и различные последствия. Очевидно, что тренировать надо не сердце, а психику. Учить ее справляться со стрессом, и тут выбор средств велик: от занятий у психотерапевта до йоги. Если одновременно диагностированы болезни сердца — добавить наблюдение и адекватное лечение кардиолога.
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