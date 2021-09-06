Диетолог напомнила и про пользу орехов. По ее словам, фундук, миндаль и грецкие орехи при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови. Кстати, в Роспотребнадзоре тоже советовали страдающим сахарным диабетом включать орехи в диету.

И еще один полезный пункт меню — зеленый чай.

«При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара, вы заметите, что уровень сахара в крови также будет сбалансирован. Однако его следует употреблять в меру», — говорит Гизем Гёрмюш.