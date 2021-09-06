Специалист по питанию Гизем Гёрмюш (Gizem Görmüş) назвала продукты с низким гликемическим индексом, которые стоит включить в свой повседневный рацион для контроля за уровнем глюкозы в крови и профилактики возможных осложнений сахарного диабета. Об этом
Гликемический индекс — относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови.
Один из таких продуктов — рыба, богатая белком и полезными омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами. Ее рекомендуется употреблять 3 раза в неделю.
Дважды в неделю специалист советует готовить бобовые. Они содержат много клетчатки, дают длительное чувство сытости и предотвращают «скачки» глюкозы в крови.
Также в списке рекомендуемых продуктов красные фрукты, богатые антиоксидантами, натуральный йогурт (эксперт советует 3 столовых ложки совмещать с каждым приемом пищи) и яйца. Однако специалист уточняет, что яйца хоть и полезный продукт, но злоупотреблять ими не стоит — полезно умеренное употребление.
Диетолог напомнила и про пользу орехов. По ее словам, фундук, миндаль и грецкие орехи при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови. Кстати, в Роспотребнадзоре тоже советовали страдающим сахарным диабетом включать орехи в диету.
И еще один полезный пункт меню — зеленый чай.
«При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара, вы заметите, что уровень сахара в крови также будет сбалансирован. Однако его следует употреблять в меру», — говорит Гизем Гёрмюш.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько правды в распространенных мифах о первых признаках сахарного диабета. Так, по словам специалистов ведомства, утверждение, что при диабете нельзя заниматься спортом или что лишний вес увеличивает риск развития диабета I типа — это мифы, а чрезмерная жажда и частое мочеиспускание, действительно, могут сигналить о развитии болезни.
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