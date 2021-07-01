Поможет ли зеленый чай похудеть и понизить давление
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Роскачество совместно с потребительской некоммерческой организацией из США Consumer Reports выяснили, что некоторые чудодейственные свойства зеленого чая до сих пор не доказаны. Большинство можно назвать лишь мифами, говорят ученые.

Зеленый чай поможет похудеть

К сожалению, это всего лишь миф. Зеленый чай может немного ускорить метаболизм и тем самым повлиять на массу тела, но вряд ли его употребление приведет к ощутимому эффекту.

Из-за этого популярного заблуждения в магазинах стали появляться различные добавки, в которые непременно добавляют зеленый чай. Группа нидерландских ученых провела анализ исследований, связанных со снижением веса и употреблением БАДов с зеленым чаем. Эксперты выяснили, что, благодаря катехинам или сочетанию галлата эпигаллокатехина (подвид катехинов) и кофеина, похудеть действительно можно, но лишь на несколько сотен грамм. Так, в среднем за периоды наблюдения за добровольцами (исследования имели разную продолжительность — от нескольких недель до нескольких месяцев) европейцы потеряли около 800 г, а представители азиатской расы — 1,5 кг. И это при том, что в добавках концентрация кофеина и катехинов выше, чем в нескольких чашках зеленого чая.

Ученые пришли к выводу, что зеленый чай не поможет сбросить вес. Более того, добавки с экстрактом зеленого чая приводят к повреждениям печени, так что лучше от них отказаться.

Зеленый чай — это хорошая профилактика рака

Во-первых, возникновение рака — сложный и труднообъяснимый процесс, и вряд ли его причину можно свести к недостаточному количеству антиоксидантов (которыми богат зеленый чай). Во-вторых, в организме все слишком сложно устроено, чтобы можно было сказать, что антиоксиданты — абсолютное благо, а свободные радикалы — абсолютное зло. Так, последние могут разрушать в организме как здоровые клетки, так и злокачественные. А антиоксиданты могут препятствовать свободным радикалам в обоих случаях.

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Американские ученые дважды проводили анализ научных работ, в которых эксперты выясняли, может ли зеленый чай уберечь от рака. В 2009 году изучали работы, суммарное количество испытуемых которых составило 1,6 миллиона человек. Тогда специалисты сочли результаты исследований противоречивыми и не позволяющими сделать вывод, что зеленый чай действительно защищает от рака. К 2020 году накопились данные, полученные при участии еще одного миллиона человек, но выводы остались прежними: влияние зеленого чая на профилактику рака не доказано, и если оно и есть, то очень несущественное.

Фото №1 - Похудеть и спасти от рака: на что на самом деле способен зеленый чай — ученые
Фото
pexels.com

Зеленый чай защищает сосуды

Это утверждение, в отличие от двух предыдущих, можно назвать правдивым. Большинство исследований подтверждают — зеленый чай действительно может снизить уровень холестерина и понизить давление.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology and Public Health (в нем приняли участие 76 979 человек), показало, что женщины, которые выпивали по 1–6 чашек зеленого чая в день, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те же любительницы зеленого чая, причина смерти которых — болезни сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.

Национальный институт здоровья США предупреждает: злоупотребление зеленым чаем может снизить эффект некоторых медикаментов для сердца и сосудов. Здоровым людям рекомендуется выпивать не более восьми чашек чая в день, а беременным и кормящим женщинам — не более шести.

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Зеленый чай нейтрализует «радиацию»

Некоторые уверены, что зеленый чай способен защитить от облучения. Проводили исследования, в процессе которых пытались выяснять, убережет ли напиток от ультрафиолета или лучевой терапии, которая необходима онкопациентам.

Результаты получились, как часто это бывает, противоречивыми (но уже ясно, что облегчить восстановление после лучевой терапии чай не может). К тому же компьютеры, как и любой электроприбор, оказывают электромагнитное излучение (ЭМИ), но никак не радиоактивное.

Что касается электромагнитного излучения, то по этой теме есть единичные исследования. Так, по мнению некоторых ученых, зеленый чай все-таки может защищать от ЭМИ, но при этом в исследовании нет объяснения, как работает этот защитный механизм. Кроме того, в эксперименте облучались обработанные полифенолами нервные клетки из пробирки — едва ли это можно сравнить с эффектом в живом организме. Поэтому данное утверждение можно отнести к мифам.

Софья Хромова