Роскачество совместно с потребительской некоммерческой организацией из США Consumer Reports выяснили, что некоторые чудодейственные свойства зеленого чая до сих пор не доказаны. Большинство можно назвать лишь мифами, говорят ученые.
Зеленый чай поможет похудеть
К сожалению, это всего лишь миф. Зеленый чай может немного ускорить метаболизм и тем самым повлиять на массу тела, но вряд ли его употребление приведет к ощутимому эффекту.
Из-за этого популярного заблуждения в магазинах стали появляться различные добавки, в которые непременно добавляют зеленый чай. Группа нидерландских ученых
Ученые пришли к выводу, что зеленый чай
Зеленый чай — это хорошая профилактика рака
Во-первых, возникновение рака — сложный и труднообъяснимый процесс, и вряд ли его причину можно свести к недостаточному количеству антиоксидантов (которыми богат зеленый чай). Во-вторых, в организме все слишком сложно устроено, чтобы можно было сказать, что антиоксиданты — абсолютное благо, а свободные радикалы — абсолютное зло. Так, последние могут разрушать в организме как здоровые клетки, так и злокачественные. А антиоксиданты могут препятствовать свободным радикалам в обоих случаях.
Американские ученые дважды
Зеленый чай защищает сосуды
Это утверждение, в отличие от двух предыдущих, можно назвать правдивым. Большинство исследований подтверждают — зеленый чай действительно может снизить уровень холестерина и понизить давление.
Одно из исследований, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology and Public Health (в нем приняли участие 76 979 человек), показало, что женщины, которые выпивали по 1–6 чашек зеленого чая в день, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те же любительницы зеленого чая, причина смерти которых — болезни сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.
Национальный институт здоровья США предупреждает: злоупотребление зеленым чаем может снизить эффект некоторых медикаментов для сердца и сосудов. Здоровым людям рекомендуется выпивать не более восьми чашек чая в день, а беременным и кормящим женщинам — не более шести.
Зеленый чай нейтрализует «радиацию»
Некоторые уверены, что зеленый чай способен защитить от облучения. Проводили исследования, в процессе которых пытались выяснять, убережет ли напиток от ультрафиолета или лучевой терапии, которая необходима онкопациентам.
Результаты получились, как часто это бывает, противоречивыми (но уже ясно, что облегчить восстановление после лучевой терапии чай
Что касается электромагнитного излучения, то по этой теме есть единичные исследования. Так,
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