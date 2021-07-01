Роскачество совместно с потребительской некоммерческой организацией из США Consumer Reports выяснили, что некоторые чудодейственные свойства зеленого чая до сих пор не доказаны. Большинство можно назвать лишь мифами, говорят ученые.

Зеленый чай поможет похудеть

К сожалению, это всего лишь миф. Зеленый чай может немного ускорить метаболизм и тем самым повлиять на массу тела, но вряд ли его употребление приведет к ощутимому эффекту.

Из-за этого популярного заблуждения в магазинах стали появляться различные добавки, в которые непременно добавляют зеленый чай. Группа нидерландских ученых провела анализ исследований, связанных со снижением веса и употреблением БАДов с зеленым чаем. Эксперты выяснили, что, благодаря катехинам или сочетанию галлата эпигаллокатехина (подвид катехинов) и кофеина, похудеть действительно можно, но лишь на несколько сотен грамм. Так, в среднем за периоды наблюдения за добровольцами (исследования имели разную продолжительность — от нескольких недель до нескольких месяцев) европейцы потеряли около 800 г, а представители азиатской расы — 1,5 кг. И это при том, что в добавках концентрация кофеина и катехинов выше, чем в нескольких чашках зеленого чая.

Ученые пришли к выводу, что зеленый чай не поможет сбросить вес. Более того, добавки с экстрактом зеленого чая приводят к повреждениям печени, так что лучше от них отказаться.

Зеленый чай — это хорошая профилактика рака

Во-первых, возникновение рака — сложный и труднообъяснимый процесс, и вряд ли его причину можно свести к недостаточному количеству антиоксидантов (которыми богат зеленый чай). Во-вторых, в организме все слишком сложно устроено, чтобы можно было сказать, что антиоксиданты — абсолютное благо, а свободные радикалы — абсолютное зло. Так, последние могут разрушать в организме как здоровые клетки, так и злокачественные. А антиоксиданты могут препятствовать свободным радикалам в обоих случаях.