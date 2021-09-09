- Разновидностей генов HLA (они же MHC) великое множество — это в принципе один из самых вариабельных участков генома позвоночных, — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Их так много, что из миллиардов живущих на Земле людей не найдется ни одной пары, у кого эти гены были бы одинаковыми, хотя у родственников их наборы схожи. Такое разнообразие возникло в эволюции не просто так: разные варианты белков HLA узнают немного разные фрагменты чужеродных белков, что помогает популяции в целом сохранять устойчивость к бОльшему количеству патогенов. Когда на популяцию нападает какой-то особенно злобный вирус или бактерия, у части организмов HLA будут опознавать и удерживать фрагменты белков именно этого вируса или бактерии лучше, чем в среднем — просто потому, что вариантов HLA очень много, и какие-то из них с высокой вероятностью окажутся удачными. А значит, у популяции в целом шансы справиться с врагом оказываются выше, чем если бы количество вариантов HLA было ограниченным.

Но, опять же, в силу большого разнообразия, какие-то варианты HLA могут оказаться плохо приспособленными для распознавания и удержания фрагментов конкретного патогена. И, похоже, именно это произошло с вариантом HLA-C*04:01 и коронавирусом. В случае заражения SARS-CoV-2 носители этого варианта в два раза чаще оказываются на ИВЛ, чем обладатели других разновидностей HLA.

По словам Ирины Якутенко, разные частоты встречаемости тех или иных вариантов HLA могут отчасти объяснять неодинаковый процент плохих ковидных исходов в разных странах.

- Скажем, в некоторых работах было показано, что вариант HLA-B* 46:0 также ассоциирован с тяжелым течением ковида, но этот вариант распространен, главным образом, в Азии, а в Европе и Штатах почти не встречается, — говорит эксперт. — Разумеется, доступность диагностики и качество лечения также играют роль, но исходные генетические могут изначально задавать перекос в сторону большей или меньшей доли тяжелых пациентов.