С самого начала эпидемии врачи отмечали, что в реанимацию наряду с пациентами из «группы риска» (пожилые, с сопутствующими заболеваниями), попадают молодые люди, без хронических болезней, ведущие правильный образ жизни. Болезнь протекала у них в тяжелой форме, вплоть до летального исхода. Эксперты осторожно говорили о предрасположенности к тяжелой форме ковида, предполагая, что определенная комбинация генов может вызвать такое фатальное течение болезни — в том числе у молодых и здоровых.
«Аллели лейкоцитарного антигена человека (HLA -это важнейшие для работы иммунитета гены, — Прим. Ред.) были предложены в качестве потенциальных генетических факторов хозяина, которые влияют на индивидуальный иммунный ответ на SARS-CoV-2, — пишут авторы
- Разновидностей генов HLA (они же MHC) великое множество — это в принципе один из самых вариабельных участков генома позвоночных, — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Их так много, что из миллиардов живущих на Земле людей не найдется ни одной пары, у кого эти гены были бы одинаковыми, хотя у родственников их наборы схожи. Такое разнообразие возникло в эволюции не просто так: разные варианты белков HLA узнают немного разные фрагменты чужеродных белков, что помогает популяции в целом сохранять устойчивость к бОльшему количеству патогенов. Когда на популяцию нападает какой-то особенно злобный вирус или бактерия, у части организмов HLA будут опознавать и удерживать фрагменты белков именно этого вируса или бактерии лучше, чем в среднем — просто потому, что вариантов HLA очень много, и какие-то из них с высокой вероятностью окажутся удачными. А значит, у популяции в целом шансы справиться с врагом оказываются выше, чем если бы количество вариантов HLA было ограниченным.
Но, опять же, в силу большого разнообразия, какие-то варианты HLA могут оказаться плохо приспособленными для распознавания и удержания фрагментов конкретного патогена. И, похоже, именно это произошло с вариантом HLA-C*04:01 и коронавирусом. В случае заражения SARS-CoV-2 носители этого варианта в два раза чаще оказываются на ИВЛ, чем обладатели других разновидностей HLA.
По словам Ирины Якутенко, разные частоты встречаемости тех или иных вариантов HLA могут отчасти объяснять неодинаковый процент плохих ковидных исходов в разных странах.
- Скажем, в некоторых работах было показано, что вариант HLA-B* 46:0 также ассоциирован с тяжелым течением ковида, но этот вариант распространен, главным образом, в Азии, а в Европе и Штатах почти не встречается, — говорит эксперт. — Разумеется, доступность диагностики и качество лечения также играют роль, но исходные генетические могут изначально задавать перекос в сторону большей или меньшей доли тяжелых пациентов.
В Европе вариант HLA-C*04:01 распространен довольно широко. Например, его находят у 13% этнических немцев и 19% немцев турецкого происхождения. В Швейцарии распространенность HLA-C*04:01 составляет 16%, в Испании — 15%. Что именно идет не так у носителей этого варианта при встрече с коронавирусом, пока не ясно, но, похоже, дело в способности связывать вирусные белки. Авторы проверили, как прочно молекулы разных вариантов HLA удерживают кусочки белков SARS-CoV-2, и HLA-C*04:01 попал в десятку худших. Можно предположить, что иммунные клетки хуже распознают слабосвязанные с HLA вирусные фрагменты, и из-за этого полноценный иммунный ответ у таких людей разворачивается с запозданием. А значит, вирусу проще размножиться до высоких концентраций, которые могут спровоцировать гиперактивацию иммунитета — то, что и убивает тяжелых больных с ковидом.
- Наверняка это не единственный генетически предопределяемый фактор, который влияет на возможные исходы ковида, а, вероятно, и риски заболеть, — считает Ирина Якутенко. — Но далеко не факт, что мы сумеем их обнаружить, так как многие из таких факторов могут быть относительно редкими. То есть, условно, факторы a, b, c и d могут повышать риск тяжелого течения, но каждый из них встречается, скажем, у нескольких процентов людей в какой-то популяции. Кроме того, влияние таких факторов может модулироваться другими особенностями — скажем, женский пол заметно снижает риски тяжелого течения у всех, в том числе у носителей проблемных вариантов HLA. Чтобы в условиях таких сложных взаимодействий найти опасные генетические факторы, нужны гигантские выборки (и гигантские бюджеты), что обычно не очень реалистично.
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