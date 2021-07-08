Результаты самого масштабного генетического исследования, которое изучает взаимосвязь определенных генов и вероятность развития тяжелого ковида, опубликована в старейшем британском научном журнале Nature.

- На тяжесть COVID-19 влияют самые разные факторы, в том числе — генетические особенности человека, — говорится в исследовании.

Ученые провели масштабную работу, сравнив геномы почти 50 тысяч пациентов из 19 стран мира, заразившихся коронавирусной инфекцией и около 2 млн людей, которые не болели ковидом вообще. Сопоставив данные, исследователи определили, какие разновидности генов могут влиять на заражение и тяжелое течение COVID-19.

Были выделены 13 участков ДНК. В четырех из них мутации могли влиять на вероятность заразиться коронавирусом, а в девяти — на тяжесть заболевания.