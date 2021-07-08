Результаты самого масштабного генетического исследования, которое изучает взаимосвязь определенных генов и вероятность развития тяжелого ковида, опубликована в старейшем британском научном журнале
- На тяжесть COVID-19 влияют самые разные факторы, в том числе — генетические особенности человека, — говорится в исследовании.
Ученые провели масштабную работу, сравнив геномы почти 50 тысяч пациентов из 19 стран мира, заразившихся коронавирусной инфекцией и около 2 млн людей, которые не болели ковидом вообще. Сопоставив данные, исследователи определили, какие разновидности генов могут влиять на заражение и тяжелое течение COVID-19.
Были выделены 13 участков ДНК. В четырех из них мутации могли влиять на вероятность заразиться коронавирусом, а в девяти — на тяжесть заболевания.
В частности, выяснилось, что коронавирус значительно чаще поражает носителей разновидности гена ABO, которая связана со второй группой крови, и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера, пишет
Другие гены оказались расположены на еще не изученных участках третьей и других хромосом, роль которых в работе организма пока неизвестна.
Исследователи намерены продолжать изучать и определять гены, связанные с COVID-19. Это поможет разработать способы лечения пациентов из группы риска и победить SARS-CoV-2.
Это не первое исследование, доказавшее возможную связь группы крови и ковида. Ученые уже изучали как зависит тяжесть течения COVID-19 и риск заразиться новой коронавирусной инфекцией от группы крови.
Подробнее об этом порталу «Доктор Питер» в интервью рассказала гематолог Юлия Ненашева.
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