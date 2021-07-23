Существуют общие рекомендации, которые помогут поддержать как здоровье головного мозга, так и всего организма в целом. К ним относятся: отказ от вредных привычек, здоровый сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, умственная деятельность.

Если вы хотите устраивать «тренинги» вашему мозгу, то старайтесь решать нестандартные задачи, читать книги, разгадывать кроссворды и головоломки. Неврологи также рекомендуют регулярно посещать выставки, музеи, ходить в театры и кино — одним словом, делать свой досуг как можно разнообразнее.