Существуют общие рекомендации, которые помогут поддержать как здоровье головного мозга, так и всего организма в целом. К ним относятся: отказ от вредных привычек, здоровый сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, умственная деятельность.
Если вы хотите устраивать «тренинги» вашему мозгу, то старайтесь решать нестандартные задачи, читать книги, разгадывать кроссворды и головоломки. Неврологи также рекомендуют регулярно посещать выставки, музеи, ходить в театры и кино — одним словом, делать свой досуг как можно разнообразнее.
Помимо этого «прокачать» мозг вам помогут простые, но эффективные упражнения — о полезной практике
Одну кисть сожмите в кулак, а другую ладонь выпрямите. Начинайте медленно менять положение рук: кулак — ладонь — кулак — ладонь. В начале упражнение нужно делать последовательно и без спешки, постепенно ускоряясь;
Накройте указательным, средним и безымянным пальцами одной руки мизинец на другой руке. Чередуйте руки;
На одной руке последовательно соединяйте большой палец со всеми остальными пальцами, начиная с указательного. На другой руке — начиная с мизинца. Ваша задача состоит в том, чтобы делать упражнение одновременно обеими руками;
Возьмите большой лист бумаги и по карандашу в каждую руку. Начните рисовать одну и ту же картинку обеими руками. Начинать лучше с геометрических фигур, постепенно усложняя задачу;
Выполняйте бытовые задачи менее развитой рукой. Это поможет развить другое полушарие и активировать в нем новые процессы. Например, если вы правша, то начните чистить зубы левой рукой;
Старайтесь время от времени менять интерьер дома и на рабочем месте. Привычки способны серьезно утомлять наш мозг, поэтому он нуждается в регулярных встрясках. Намеренно экспериментируйте, фантазируя, как можно поменять обстановку в комнате, используя те же самые предметы интерьера;
Выберите новый маршрут, по которому вы будете добираться на работу. Старайтесь искать новые дорожки к магазинам, остановкам. Если вы собрались на отдых (пусть это даже будет небольшая вылазка за город на сутки), то каждый раз выбирайте новое место, исследуйте неизвестные территории, стараясь запоминать, что вас окружает.
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