Ежедневные прогулки в умеренном темпе помогают сжигать калории, укрепляют сердце и могут продлить жизнь, а пожилым людям ходьба просто необходима для поддержания необходимого уровня активности в течение дня. Но есть и еще один плюс — ходьба имеет немаловажное значение для мозга. Она способствует притоку крови, и это связано с улучшением когнитивных функций и памяти, говорят врачи-психиатры. Она побуждает наш мозг вырабатывать эндорфины.
Причем, ученые выяснили, что ходьба наиболее эффективна для улучшения когнитивных способностей именно в пожилом возрасте. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале
Наш мозг состоит из серого вещества или ткани, содержащей нервные клетки, и белого вещества, которая соединяет эти нервные клетки через нервные волокна. Проще говоря, серое вещество нашего мозга — это компьютер, а белое — провода, которые соединяют все вместе и передают нужные сигналы.
В течение многих лет нейробиологи уделяли приоритетное внимание серому веществу, которое изучали гораздо больше, чем белое. Большая часть этих исследований помогла ученым обнаружить, что пик развития серого вещества приходится на двадцатилетний возраст и не поддается «улучшению» после достижения определенного возраста.
Но оказалось, что совсем иначе ведет себя белое вещество, рассказала
Ученые пригласили для участия в эксперименте 250 человек в возрасте старше 60 лет. Все они были в целом здоровы, но вели малоподвижный образ жизни. Их разделили на три группы. В одной в течение полугода занимались растяжкой по три раза в неделю, вторая группа ходила в быстром темпе трижды в неделю по 40 минут, а третья — танцевала. Через шесть месяцев все участники прошли проверку в лаборатории на оценку когнитивных способностей, памяти, физической формы. Смотрели ученые на МРТ и на объем белого вещества мозга.
Лучшие показатели оказались у любителей пеших прогулок. У тех, кто много ходил, наблюдались улучшение памяти, а сканирование зафиксировало увеличение белого вещества мозга. Почти такие же показатели были и у танцоров. Но «прогулочная» группа показала более заметные показатели регенерации нервных волокон.
А вот те, кто практиковал только растяжку при минимальной физической нагрузке, продемонстрировали признаки уменьшения белого вещества. По сравнению с начальными результатами тестов, у многих показатели даже ухудшились. Исследователи отмечают, что это не значит, что йога и растяжка — это плохо, а скорее, позволяет сделать вывод, что она не приносит той пользы для когнитивного здоровья, которую дают аэробные упражнения.
Ученые делают вывод, что белое вещество мозга довольно податливо и может улучшаться в зрелом возрасте. Для этого достаточно лишь несколько пеших прогулок в неделю в быстром темпе, 'это «освежит» и обновит белое вещество мозга, сохранит остроту ума, памяти и мыслительные функции.
Что касается того, почему ходьба оказалась чуть более полезнее танцев, то исследователи отмечают, что дело в длительности физической активности.
- Танцоры на каждом занятии проводили некоторое время, наблюдая за инструкторами и двигались меньше, — предположила доктор Бурзинска. — Это, вероятно, и повлияло на результаты.
Остается неясным, как влияют на память и мышление соответствующие тренировки у людей в более молодом возрасте. Но, в любом случае, результаты нашего исследования дают «веские основания для того, чтобы вставать и двигаться» ради нашего белого вещества, заключает Агнешка Бурзинска.
Комментарии0