Ежедневные прогулки в умеренном темпе помогают сжигать калории, укрепляют сердце и могут продлить жизнь, а пожилым людям ходьба просто необходима для поддержания необходимого уровня активности в течение дня. Но есть и еще один плюс — ходьба имеет немаловажное значение для мозга. Она способствует притоку крови, и это связано с улучшением когнитивных функций и памяти, говорят врачи-психиатры. Она побуждает наш мозг вырабатывать эндорфины.

Причем, ученые выяснили, что ходьба наиболее эффективна для улучшения когнитивных способностей именно в пожилом возрасте. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале NeuroImage .