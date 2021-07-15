В условиях пандемии каждый день появляется все новая информация о вакцинах, антителах и рекомендации, как вести себя после прививки. Однозначных ответов пока не существует — вирус слишком мало изучен, вакцины не прошли все этапы исследований и ученые добавляют все новые и новые данные к уже имеющимся.

Один из самых главных вопросов — защищают ли прививки от заражения, и какой уровень антител обеспечивает эту защиту. Считается, что узнать титры антител можно, сдав определенные тесты, и есть мнения, что цифры АТ в них расскажут и о риске заразиться и заболеть. Но не все согласны с этой позицией.