В условиях пандемии каждый день появляется все новая информация о вакцинах, антителах и рекомендации, как вести себя после прививки. Однозначных ответов пока не существует — вирус слишком мало изучен, вакцины не прошли все этапы исследований и ученые добавляют все новые и новые данные к уже имеющимся.
Один из самых главных вопросов — защищают ли прививки от заражения, и какой уровень антител обеспечивает эту защиту. Считается, что узнать титры антител можно, сдав определенные тесты, и есть мнения, что цифры АТ в них расскажут и о риске заразиться и заболеть. Но не все согласны с этой позицией.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Пока у ученых нет однозначного ответа о том, каким должен быть уровень антител для того, чтобы защитить от заражения, — считает Ольга Малиновская, врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Данных, подтверждающих, что высокая концентрация антител обеспечивает более надежную защиту, также нет. Исследователи из МГУ показали, что у 9% привитых обнаружить антитела к коронавирусу не удалось, однако это не означало, что прививка оказалась бесполезна — в организме существуют и другие защитные механизмы, например, клеточный иммунитет.
Эксперт отмечает, что ни одна вакцина не дает 100% защиту, а лишь снижает шансы заболеть, а потому меры предосторожности продолжают оставаться актуальными даже для тех, кто привился.
Пока ученые выясняют, какой именно титр антител обеспечивает эффективную защиту, и какими должны быть показатели клеточного иммунитета, отечественный Минздрав выпустил новые рекомендации, касающиеся вакцинации и ревакцинации.
вакцинация проводится вне зависимости от наличия антител, а потому специально измерять их концентрацию перед прививкой не нужно;
ревакцинацию рекомендуется провести спустя полгода после перенесенной болезни или полной вакцинации;
после того как будет достигнут коллективный иммунитет — будет привито не менее 60% россиян — вакцинация станет ежегодной.
Но на днях Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой. Об этом сообщила Сумия Сваминатан, заместитель главы ВОЗ по науке, которая отметила, что «это довольно опасная тенденция».
— Отказ ВОЗ от ревакцинации может быть связан с опасениями получить дефицит вакцин для первичной иммунизации в условиях быстрого распространения штамма вируса «дельта». Из-за нарастающей заболеваемости важнее привить тех, у кого совсем нет антител, чем усиливать иммунную защиту уже привитым, — говорит Ольга Малиновская. — Кроме того, научные доказательства и публикации, свидетельствующие о необходимости ревакцинации пока отсутствуют. Исследования в этой области еще ведутся как в России, так и по всему миру, не исключено, что в дальнейшем ВОЗ пересмотрит свою точку зрения как насчет ревакцинации, так и насчет смешивания вакцин.
Сумия Сваминатан заявила, что вопрос о необходимости ревакцинации должен решаться на основе научных данных, а не на заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза».
Есть также мнение, что позиция ВОЗ против ревакцинации может быть связана с тем, что зарубежные препараты и так обеспечивают долгосрочные антитела. Об этом заявил заслуженный врач России
Что касается того, стоит ли «смешивать» вакцины и можно ли ревакцинироваться другим препаратом, что здесь у научного сообщества тоже нет единого мнения.
- При вводе другого препарата получается не усиление предыдущего иммунного ответа, а иммунный ответ на другую вакцину. Поэтому эксперты ВОЗ выражают сомнение, — пояснил замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
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