- Тяжесть побочных эффектов (после прививки от коронавируса) никак не предсказывает нам эффективность вакцинации, — заявил Илья Колмановский. — В целом «побочки» сильнее у более молодых людей, и слабее — у пожилых людей. При этом, защита работает не хуже. Другая история, если она будет пробита — тогда пожилым будет хуже. Но в целом побочные эффекты не говорят об эффективности вакцинации, потому что они проявляются в другой ветви иммунитета. Побочный эффект — это проявление работы врожденного иммунитета, а вакцина должна «инструктировать» так называемый приобретенный или адаптивный иммунитет — и это другая история.

Также Илья Колмановский дал ответы еще на несколько вопросов о вакцинах.

Почему кто-то легко переносит болезнь? Таким людям можно не вакцинироваться?

- Если вы много раз контактировали с инфекцией и до сих пор не заразились, это не говорит о вас ровным счетом ничего. Возможно, вам просто везло. Да, есть исследования, которые изучают людей, которые не заражаются даже при очень близком контакте с вирусом. Неизвестно точно, почему это у них так устроено. Но точно неизвестно, что с ними будет, если они проконтактируют с новыми штаммами. Возможно, их защита сработает против одного и не сработает против следующего. Если эти люди болели очень легко или бессимптомно, что можно сказать про их защиту — возможно, она более слабая, чем она была бы при симптоматической болезни, поэтому таким людям лучше привиться.

На днях вышло исследование в Nature. Нашли гены, которые отвечают за тяжелое течение COVID-19. Но узнать, почему вы НЕ заразились, пока никто не может.