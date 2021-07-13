Прививки от коронавируса в России, наконец, стали делать массово. В стране привито уже больше 1 млн человек. Но вопросов о вакцинах меньше не становится.
Один из них волнует многих — если не было никаких внешних реакций на прививку, значит ли это, что вакцина не сработала?
На него ответил известный биолог, кандидат наук, научный журналист Илья Колмановский. В своем научном подкасте
биолог, кандидат наук, научный журналистwww.youtube.com/channel/UCSG1IlwuZPuzlu2gtU1eXxQ
- Тяжесть побочных эффектов (после прививки от коронавируса) никак не предсказывает нам эффективность вакцинации, — заявил Илья Колмановский. — В целом «побочки» сильнее у более молодых людей, и слабее — у пожилых людей. При этом, защита работает не хуже. Другая история, если она будет пробита — тогда пожилым будет хуже. Но в целом побочные эффекты не говорят об эффективности вакцинации, потому что они проявляются в другой ветви иммунитета. Побочный эффект — это проявление работы врожденного иммунитета, а вакцина должна «инструктировать» так называемый приобретенный или адаптивный иммунитет — и это другая история.
Также Илья Колмановский дал ответы еще на несколько вопросов о вакцинах.
Почему кто-то легко переносит болезнь? Таким людям можно не вакцинироваться?
- Если вы много раз контактировали с инфекцией и до сих пор не заразились, это не говорит о вас ровным счетом ничего. Возможно, вам просто везло. Да, есть исследования, которые изучают людей, которые не заражаются даже при очень близком контакте с вирусом. Неизвестно точно, почему это у них так устроено. Но точно неизвестно, что с ними будет, если они проконтактируют с новыми штаммами. Возможно, их защита сработает против одного и не сработает против следующего. Если эти люди болели очень легко или бессимптомно, что можно сказать про их защиту — возможно, она более слабая, чем она была бы при симптоматической болезни, поэтому таким людям лучше привиться.
На днях вышло исследование в Nature. Нашли гены, которые отвечают за тяжелое течение COVID-19. Но узнать, почему вы НЕ заразились, пока никто не может.
Почему прививаться нужно через 3 месяца после перенесенного COVID-19?
- Это задача вашей стратегии — получить бОльшую защиту. Не имеет смысл делать прививку слишком рано после болезни, потому что вы так тратите время, вы и так защищены после болезни. Есть данные, что слишком ранняя вакцинация не очень эффективна. Так что это напрасная трата вакцины.
Рекомендуется привиться в промежутке между третьим и шестым месяцем после болезни — такова пандемическая ситуация — пришли меняющиеся штаммы, хуже не будет.
Зачем прививаться переболевшим, ведь у них есть антитела?
- Перестаньте мерить ваши антитела! Об этом у меня в подкасте заявлял крупнейший иммунолог, профессор Йеля Руслан Меджитов.
Даже если антител нет, это не характеризует снижение вашей защиты — по крайней мере, от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Так считают многие специалисты.
Высокий уровень нейтрализующих антител в крови может означать, что ваш организм не будет пускать вирус, но если их нет, то нет данных, что такие люди заболевают тяжело по сравнению с теми, у кого много антител.
Антитела после болезни могут НЕ быть хорошим мерилом иммунной защиты. Анализ может намерить много антител, но среди них может не оказаться достаточно тех, что нейтрализуют новые штаммы, которые предъявляют нашей защите новые критерии и требования. Поэтому эксперты предлагают вакцинироваться, несмотря на то, какой у вас титр антител.
Почему большая госпитализация привитых людей — это норма?
- Чем больше людей привьется «Спутником», тем больше мы будем видеть людей в больнице. Это статистика.
Вы могли читать, что, например, в Британии в больницах много привитых людей. Может показаться, что вакцина вредна и ей нельзя прививаться. Но это не так. Представим себе, как много людей умирает от рака и сколько НЕ от рака. Можно сделать вывод, что это состояние «без рака» тоже опасно для здоровья. Потому что умирающих людей «без рака» больше.
На самом деле, в Британии в первую очередь прививали от коронавируса старых и больных, там очень много таких вакцинированных. Можно сделать вывод, что им это было вредно. Но это не так. Просто в случае пробоя этой защиты, которую дала вакцина, у них более высокий риск попасть в больницу, поэтому и есть такое искажение.
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