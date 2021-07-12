Кофеманы, которые не мыслят свое утро без чашки утреннего бодрящего напитка, получили в копилку «полезностей» кофе еще один аргумент. Оказывается, что употребление даже одной чашки кофе в день может снизить вероятность заражения коронавирусом.
Соответствующее исследование провели ученые американского Северо-Западного университета, пишет
- Употребление кофе взаимосвязано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли -альфа, которые могут вызывать тяжелое течением COVID-19, — говорится в исследовании. — В совокупности эффект кофе как средства стимулирования иммунитета правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения.
Также ученые отметили, что у тех пожилых людей, кто пьет кофе, ниже риск развития пневмонии.
Исследование проводили после анализа данных более 40 тысяч британцев. Ученые изучали, какой тип питания может влиять на риск заразиться коронавирусом и тяжелое течение ковида.
Выяснилось, что употребление меньшего количества обработанного мяса и большего количества овощей также может снизить вероятность заражения.
- Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что фактор питания может влиять на отдельные аспекты иммунной системы и, следовательно, на восприимчивость к COVID-19, — заявили исследователи. — Поэтому рекомендации изменить диету в пользу определенных продуктов могут дополнить существующие «Рекомендации по защите от COVID-19», чтобы ограничить распространение коронавируса.
Ранее ученые из американского города Батон-Руж, штат Луизиана, частично подтвердили выводы своих коллег, касающиеся кофе и коронавируса.
Исследователи сделали вывод, что люди, особенно остро чувствующие вкус горьких продуктов, могут быть лучше защищены от коронавируса.
Те, кто терпеть не может или редко пьет кофе, вино и пиво, не ест шпинат, грейпфрут, темный шоколад, брюссельскую капусту и рукколу, потому что не любит их горький вкус, способны естественным образом бороться с вирусами, попадающими в дыхательные пути.
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