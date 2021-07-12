Кофеманы, которые не мыслят свое утро без чашки утреннего бодрящего напитка, получили в копилку «полезностей» кофе еще один аргумент. Оказывается, что употребление даже одной чашки кофе в день может снизить вероятность заражения коронавирусом.

Соответствующее исследование провели ученые американского Северо-Западного университета, пишет издание WION. Они выяснили, что люди, которые выпивают одну или больше чашек кофе в день, на 10% реже заражаются коронавирусом по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе.

- Употребление кофе взаимосвязано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли -альфа, которые могут вызывать тяжелое течением COVID-19, — говорится в исследовании. — В совокупности эффект кофе как средства стимулирования иммунитета правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения.

Также ученые отметили, что у тех пожилых людей, кто пьет кофе, ниже риск развития пневмонии.