Австрийские ученые проследили , как меняются клеточные и гуморальные иммунные реакции, индуцированные у пациентов с легкой, тяжелой и критической COVID-19.

По словам ученых, Т-клетки играют важную роль в раннем контроле и избавлении от многих вирусных инфекций дыхательной системы. У людей, инфицированных SARS-CoV-2, низкий уровень Т-клеток, как правило, связан с тяжелыми формами ковида, вплоть до фатальных случаев. С помощью специальной аппаратуры были взяты на анализ клетки периферической крови 37 пациентов с легкой, тяжелой и очень тяжелой формой COVID-19 и 10 здоровых людей. Кроме того, оценивались уровни антител к SARS-CoV-2, их способность к нейтрализации.

Результаты исследования впечатляют. Оказалось, что у людей с легкой формой заболевания значительно более сильный Т-клеточный ответ по сравнению с пациентами с тяжелым или критическим COVID-19. У всех «легких» пациентов были обнаружены SARS-CoV-2-специфические антитела с аналогичной нейтрализующей активностью. Но при этом, высокие титры антител против SARS-CoV-2 все-таки были связаны с тяжелым прогрессированием заболевания.

Есть предположение, что перенесшие ковид тяжело, будут снова тяжело болеть. А в легкой форме — легко или вовсе без симптомов. Но это тема для отдельного исследования.