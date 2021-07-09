Если вы настаиваете, что тест на антитела нужен, стоит разобраться — какой именно и когда.

- Не стоит спешить проверять количество антител сразу после прививки, — разъяснил «Доктору Питеру» Кирилл Ювченко, медицинский директор и главный врач Lifetime+. — Опыт показал, что достаточно интенсивный иммунный ответ вырабатывается только спустя 2-3 недели после прохождения полного курса вакцинации.