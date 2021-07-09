Если вы сделали прививку, и очень хотите узнать, защитила она вас от коронавируса или нет, есть смысл сдать тест на антитела. Правда, медики не уверены, что это даст точный ответ на вопрос.
- ВОЗ и Минздрав заявили, что проверять количество антител совсем не обязательно, — рассказал «Доктору Питеру» врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Денис Горбачев. — То есть вакцинация не привязана к уровню антител. Самое важное — это то, что антитела уменьшают возможность заболевания, независимо от их количества. Поэтому можно сделать прививку и в дальнейшем ревакцинироваться, даже если вы не знаете точное количество ваших антител. Например, переболевший или привитый человек должен отсчитать шесть месяцев до введения повторной вакцины. А при улучшении эпидемиологической ситуации в стране привитый может ревакцинироваться через год.
Привитый или переболевший человек получает не только антитела, но и другие полезные образования: особые Т-лимфоциты и Т-клетки памяти. Они также защищают иммунную систему.
Если вы настаиваете, что тест на антитела нужен, стоит разобраться — какой именно и когда.
- Не стоит спешить проверять количество антител сразу после прививки, — разъяснил «Доктору Питеру» Кирилл Ювченко, медицинский директор и главный врач Lifetime+. — Опыт показал, что достаточно интенсивный иммунный ответ вырабатывается только спустя 2-3 недели после прохождения полного курса вакцинации.
Кирилл Ювченко
врач-хирург, специалист по организации здравоохранения.
Почему нет антител
- Антитела могут не вырабатываться у пациентов со сниженным иммунитетом, например, больных ВИЧ и онкобольных. Также отсутствие иммунного ответа может быть у людей с аутоиммунными заболеваниями и тех, кто недавно пережил трансплантацию органа, так как им по медицинским показаниям приходится принимать препараты, подавляющие иммунитет. Кроме того, есть определенный процент людей, которые в принципе не воспринимают вирус, они не болеют и не приобретают антител. Причины отсутствия реакции у таких пациентов пока не изучены, — отмечает Кирилл Ювченко, медицинский директор и главный врач Lifetime+.
Какие бывают антитела
АТ=Ig
Ig М — начинают вырабатываться самыми ранними, нестойкие.
Ig G — начинают вырабатываться позже, остаются дольше.
М и G могут вырабатываться одновременно.
G могут вырабатываться в меньшем количестве.
М могут сохранятся до 6 месяцев — это НЕ значит что вы заразны.
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/
Какие антитела важны
- Если вы болели, то у вас обязательно выработаются IgG к N (нуклеокапсидному) белку и, вероятно, к S (спайковому) белку, — разъяснила в своем блоге
Высокий титр АТ сохраняется, как правило, до 6-7 месяцев.
Тесты на антитела — результат в трех вариантах:
Качественный, когда просто пишут положительный/отрицательный.
Полуколичественный, когда в ответе есть интервал, например от 0-7; 7-10; больше 10, то есть — какая ваша цифра, сказать нельзя, но она попадает в определенный интервал.
Количественный, когда указано конкретное число.
- В качественном и полуколичественном тестах не указывают титр АТ. Там есть коэффициент позитивности (КП), но к количеству АТ он не имеет никакого отношения, — отмечает Олеся Топильская.
Какой тест на антитела выбрать
1. Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие АТ IgG к RBD домену S-белка, количественные (Architect, Abbot).
НЕ используется для определения иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной».
О чем говорит IgG (по информации производителей)
больше 1300 — высокая вирусонейтрализующая активность.
500-1300 — вирусонейтрализующая активность 50%
менее 500 — защиты практически нет.
Код теста:
Гемотест — 20.165
Ситилаб — 43-20-082
CMD — 044762
2. Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG ИФА-Бест (Вектор Бест, Россия).
О чем говорит IgG (по информации производителя):
150 и выше — обладает высокой вирусонейтрализующей активностью.
80-149 — вирусонейтрализующая активность — 50%
меньше 80 — защиты практически нет.
Код теста:
Invitro 1658
Важно: Если вы хотите посмотреть, падают ваши АТ или нет, сдавать их нужно в одной и той же лаборатории одним и тем же методом. Это важно! Сравнивать значения разных методов нельзя.
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