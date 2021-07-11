Жаркие выходные выдались на пунктах вакцинации в Москве и Петербурге. Люди, по их словам, стоят в очереди по 5-6 часов. Некоторые не выдерживают и бросаются на окружающих с кулаками. В пункте вакцинации в ТЦ «Жемчужная плаза» в Петербурге люди устроили потасовку из-за очереди на прививку от COVID-19. Потасовка попала на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, его замечают другие и начинают отталкивать. Люди кричат, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди.
Драка в прививочном пункте в подмосковном Пушкино также попала на видео. На кадрах видно, как на мужчину, который пытается попасть на прививку вне очереди, нападает женщина и бьет его кулаками. Охранники отводят ее в сторону, но она снова набрасывается на мужчину и громко кричит. Видеозапись заканчивается тем, что в кадре появляется еще одна пострадавшая женщина, которой оказывают помощь. Пострадали две женщины, у одной из них диагностировали перелом челюсти.
Вакцину «КовиВак» завезли в Москву в субботу. Привиться было можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». При этом подчеркивалось, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. Но 12 тысяч доз, привезенных в Москву накануне, хватило менее, чем на сутки. По словам очевидцев, предприимчивые граждане даже продавали места в очереди за «КовиВаком».Предыдущая партия, доставленная в пункты вакцинации 25 июня, закончилась за три дня.
В Петербурге «КовиВак» закончился еще 23 июня. «Запись на вакцину „КовиВак“ временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», — заявляли в Смольном. К тому времнеи препаратом привиты уже 12 570 петербуржцев. Дата новой поставки, и тем более ее объемы, неизвестны.
В комздраве Петербурга запустили интерактивную карту с визуализацией свободных номерков. Как она работает, проверил «Доктор Питер».
Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины против СOVID-19: «Спутник V» и «Спутник лайт», разработанные центром имени Гамалеи; «Эпиваккорона» центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак» производства центра исследований им. Чумакова.
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