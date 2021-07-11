Жаркие выходные выдались на пунктах вакцинации в Москве и Петербурге. Люди, по их словам, стоят в очереди по 5-6 часов. Некоторые не выдерживают и бросаются на окружающих с кулаками. В пункте вакцинации в ТЦ «Жемчужная плаза» в Петербурге люди устроили потасовку из-за очереди на прививку от COVID-19. Потасовка попала на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, его замечают другие и начинают отталкивать. Люди кричат, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди.

Драка в прививочном пункте в подмосковном Пушкино также попала на видео. На кадрах видно, как на мужчину, который пытается попасть на прививку вне очереди, нападает женщина и бьет его кулаками. Охранники отводят ее в сторону, но она снова набрасывается на мужчину и громко кричит. Видеозапись заканчивается тем, что в кадре появляется еще одна пострадавшая женщина, которой оказывают помощь. Пострадали две женщины, у одной из них диагностировали перелом челюсти.