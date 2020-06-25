Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа

Чтобы спастись от жары, можно использовать шарф, смоченный в воде. Такой способ предложил использовать врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Шарф, смоченный в воде, поможет охладиться в жаркую погоду, рассказал Евгений Комаровский.

«Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею», - написал врач в соцсетях.

Он добавил, что в магазинах продаются специальные шарфы, но можно использовать любые. «Почему это так важно? Ну, во-первых, шея - это реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение».