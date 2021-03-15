18+ / fontanka.ru

Доктор Комаровский объяснил, почему мы не правильно измеряем температуру тела

19:00, 30.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Чтобы правильно измерить подмышечную температуру, необходимо добиться, чтобы температура кожи была практически идентична температуре внутренних органов, говорит врач и телеведущий Евгений Комаровский. Педиатр рассказал, как получить точный результат.

Доктор Комаровский объяснил, почему мы не правильно измеряем температуру тела
Фото: pixabay.com

Когда мы измеряем температуру оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке), это происходит быстро - достаточно пяти минут: мы фактически измеряем температуру тела, внутренних органов, написал Евгений Комаровский в своем Instagram. Другое дело - измерение температуры подмышкой: в этом месте мы, по сути, измеряем температуру кожи. Почему рекомендуется держать там градусник не менее 10 минут?

Особенность здесь в том, что температура подмышкой принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет, поясняет педиатр. Когда рука прижата в течение пяти минут, в этой области температура достигает температуры внутренних органов: "Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до «правильного» значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра", - пишет Комаровский.

Педиатр опубликовал памятку, как правильно измерять подмышечную температуру ребенку, которого сложно удержать 10 минут в неподвижной позе с градусником подмышкой:

  • протрите кожу, чтобы она не была влажной;
  • прижмите руку ребенка к туловищу на 5 минут (его можно обнять, запеленать);
  • засуньте термометр еще примерно на 5 минут ему подмышку, в течение этого времени категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства.

Читайте также: Ребенок отравился: как ему помочь, чем лечить и когда необходимо вызывать врача. Инструкция доктора Комаровского

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Клиника «Источник»*****
    Клиника просто супер! Новый ремонт, всё чисто и аккуратно. Обаятельные девушки-администраторы встретили, всё показали и рассказали. Сервис на...
    5.0 Отзыв от 30 марта 2021 г. 16:45
    Читать дальше
  • Стоматологическая клиника "Камелот"
    Проходила лечение у Андрея Николаевич Нартова в клинике Камелот, установлены коронки диоксидциркония. Качеством лечения осталась довольно. Ежегодно...
    4.8 Отзыв от 30 марта 2021 г. 15:42
    Читать дальше
  • Городская поликлиника №120
    Это отвратительная и хамская поликлиника! Все сделано для того чтобы пациенты обходили ее стороной и не пользовались их услугами, а если и...
    1.0 Отзыв от 26 марта 2021 г. 00:55
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×