Доктор Комаровский объяснил, почему мы не правильно измеряем температуру тела

Чтобы правильно измерить подмышечную температуру, необходимо добиться, чтобы температура кожи была практически идентична температуре внутренних органов, говорит врач и телеведущий Евгений Комаровский. Педиатр рассказал, как получить точный результат.

Когда мы измеряем температуру оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке), это происходит быстро - достаточно пяти минут: мы фактически измеряем температуру тела, внутренних органов, написал Евгений Комаровский в своем Instagram. Другое дело - измерение температуры подмышкой: в этом месте мы, по сути, измеряем температуру кожи. Почему рекомендуется держать там градусник не менее 10 минут?

Особенность здесь в том, что температура подмышкой принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет, поясняет педиатр. Когда рука прижата в течение пяти минут, в этой области температура достигает температуры внутренних органов: "Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до «правильного» значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра", - пишет Комаровский.

Педиатр опубликовал памятку, как правильно измерять подмышечную температуру ребенку, которого сложно удержать 10 минут в неподвижной позе с градусником подмышкой:

протрите кожу, чтобы она не была влажной;

прижмите руку ребенка к туловищу на 5 минут (его можно обнять, запеленать);

засуньте термометр еще примерно на 5 минут ему подмышку, в течение этого времени категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства.

© Доктор Питер