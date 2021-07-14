Первый раз вызываю скорую помощь себе, а не кому-то. Всегда казалось, что набирать 112 надо, только когда уже совсем умираешь. Но живот болит уже второй день подряд, таблетки не помогают, тупая боль становится все сильнее — уже не могу ни сидеть, ни спать. После слов коллеги «любая боль в животе — это очень опасно» сдаюсь и набираю 112. Оператор быстро переключает меня на «скорую помощь», называю симптомы и жду. Ждать пришлось недолго — бригада приехала минут за 10.

В офис заходят две миловидные женщины, смотрят на меня и говорят:

— Может, пойдем в машину? Сможешь?

— Смогу.

— Бери с собой вещи, может, мы и поедем сразу.

Хватаю рюкзак, телефон и спускаюсь на улицу. Фельдшер велит ложиться на носилки:

— Вот так больно? А так? Так?

— Ой, больно!

Мне измеряют давление, сатурацию, делают ЭКГ. Затем говорят, что надо все-таки поехать в приемный покой, чтобы исключить опасные для жизни патологии. Мне точно нужно показаться гинекологу и, скорее всего, хирургу.

— Нам дали добро в Институте скорой помощи им. Джанилидзе, едем?

А что я могла сказать? Конечно, едем. Машина тронулась. Я лежу и стараюсь внушить себе, что совсем нечего бояться. Сейчас доктора меня посмотрят, скажут, что все в порядке и отпустят домой. Внутри скорой очень жарко, футболка и штаны прилипли к телу, капли пота противно текут по вискам. Живот ноет, я замечаю, что боль усилилась слева. Как в этой душегубке бригада проводит целые сутки, не представляю. Скорей бы доехать.