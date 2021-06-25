Опытные доктора плакали от бессилия

- Власти говорили, что третьей волны COVID-19 не будет. Но она наступила, и оказалась чуть ли не самой жесткой и неожиданной. Почему все произошло так внезапно?

- Очевидно, вирус ведет себя иначе. В Москве и в Петербурге бОльшая часть свежих случаев сейчас вызвана высокозаразным «Дельта-вариантом». И по течению болезни разница с предыдущими штаммами проявляется. Раньше не было такого количества молодых пациентов, детей. Они болели и в первую, и во вторую волну, но сейчас, такое впечатление, увеличивается доля молодых, доля детей, доля тяжело болеющих без сопутствующей патологии, что раньше мы видели редко.

У нас был довольно длительный период, когда говорилось, что «эпидемия вышла на плато». В мае «официальное» число заболевших за сутки держалось на одном уровне — ниже 800 человек! — но при этом уже развертывали дополнительные койки, прежде всего, в Ленэкспо, и эти койки быстро заполнялись. У меня такое впечатление, что этот явный диссонанс объяснялся приближением Экономического форума и чемпионата Европы по футболу. Видимо, наши администраторы и организаторы здравоохранения не хотели пугать людей накануне больших мероприятий, потому что четкий рост заболеваемости был заметен уже с десятых чисел мая. Москва, мне кажется, ближе к реальной картине, в столице сейчас превзойден уже абсолютный рекорд второй волны — больше 9 тысяч заболевших в сутки.

- Когда после майских праздников начался разгон эпидемии, многие аналитики говорили, что нужно срочно вводить локдаун, чтобы остановить приближающуюся катастрофу. Но власть упорно делала вид, что ничего особенно не происходит. Министр здравоохранения Мурашко вообще заявлял, что никакой третьей волны нет. Как вы считаете, спас бы нас тогда локдаун?

- То, что сейчас происходит, поставило всех в сложное положение. Власть находится под давлением бизнеса, который тоже испытывает давление обстоятельств. Все понимают, что выбор будет такой — есть будет или нечего, или некому. Ничего хорошего ни в том, ни в другом нет. Понятно, что все в сложном положении, и эти мотивы трудно отбалансировать, нет какого-то универсального решения. Мне только кажется, что ограничительные меры должны все-таки упреждать, а не идти вдогонку. Первая волна сошла на нет в июле-августе прошлого года благодаря противоэпидемическим мероприятиям. То, что прошлой весной были напуганы все, оказало очень большой положительный эффект. Осенью, когда пришла вторая волна, ограничительные меры тоже вводились, но их никто не соблюдал. И потом тоже — у нас в январе, феврале, марте никаких осязаемых ограничений не было. У меня в тот момент было понимание: вторая волна пошла на спад, так как выгорел весь «горючий материал». Поэтому многим, в том числе и мне, казалось, что получить третью волну шансов мало. Но появился новый вариант вируса. Если от него не защищает иммунитет к «старому» вирусу, то можно говорить о новой пандемии, так как появился новый возбудитель. Тогда, конечно, только изоляция может предотвратить захлестывание, потому что самый страшный сценарий — это когда некуда будет госпитализировать больных. Во вторую волну мы к этому подошли вплотную. Даже из временных рекомендаций Минздрава было понятно, что если средне-тяжелые остаются дома, то это очень большие риски тяжелого течения, вплоть до фатального исхода. Ограничительные меры могут помочь нам избежать этого страшного сценария, но где они, если на фан-площадках сегодня собираются толпы, никто маску не носит? Понятно, к чему это приведет.

- Уже говорят, что третья волна страшнее второй. А ведь то, что было осенью-зимой, можно назвать самой настоящей катастрофой?

- До второй волны я даже не мог представить себе, что увижу такое в мирное время — когда в 12-коечной реанимации за 12 часов умерли пять пациентов. У нас иногда в этой реанимации один человек умирает в месяц, или два человека в месяц. А тут пять — за 12 часов. Если бы автобус с пассажирами на трассе разбился в лобовом столкновении, я бы понял такую статистику. Мы такого не видели никогда. Опытные доктора плакали. Они психологически срывались от бессилия, потому что делали все для спасения пациента, который смотрит на тебя осознанными глазами и говорит: «Я понимаю, что происходит. Я очень хочу выжить. Я буду все делать, только сделайте что-нибудь, чтобы я выжил. Мне очень нужно выжить». А ты ничего не можешь сделать, ситуация развивается по своим законам, неуправляемо. Поименно помню этих людей, которые со мной вот так разговаривали. Поименно. Это все останется со мной навсегда.

На пике первой волны было 511 человек заболевших в сутки, на пике второй было свыше 3700 заболевших в день — целый месяц было «плато» на этом уровне. Что происходит сейчас, после следующего подобного «плато» — трудно судить. Но в середине мая инфекционная больница им. Боткина уже была загружена полностью.